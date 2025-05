Casă plătită de un bărbat cu banii strânși din reciclarea de doze și PET-uri. Câte ambalaje a dus la automate

Un bărbat și-a văzut împlinit visul de a avea o casă reciclând sute de mii de doze și PET-uri la automate. Povestea australianului Damian Gordon, relatată de That's Life!, este un exemplu de voluntariat și determinare.

Australianul, în vârstă de 36 de ani, a povestit cum a început aventura sa.

„Mergând pe plajă, am văzut o sticlă de plastic plutind în valuri. Am adunat-o și am pus-o în rucsac, alături de celelalte gunoaie pe care le adunasem pe drum. Fiecare bucățică contează, m-am gândit. Lucrând în industria sănătății, după o săptămână lungă de muncă în schimburi, așteptam cu nerăbdare să mă relaxez cu o plimbare pe plajă. Dar era imposibil să ignor toate gunoaiele lăsate în urmă de alți turiști. Sticle și cutii de plastic - chiar și unelte de pescuit - erau împrăștiate pe țărm”, a relatat bărbatul, potrivit sursei citate.

„Rucsacul meu era plin”

A decis că nu poate lăsa lucrurile așa. S-a întors pe plajă cât de des a putut, asumându-și misiunea de a strânge gunoaiele în timpul plimbărilor sale.

„După ce m-am plimbat de la un capăt la celălalt, rucsacul meu era plin. Când m-am întors acasă, am făcut cercetări online și am fost îngrozit să aflu despre impactul pe care îl au deșeurile asupra oceanelor noastre”.

A aflat că opt milioane de tone de plastic care ajung în mare în fiecare an, afectând fauna marină, iar acest lucru l-a determinat să se implice și mai tare.

Fiind și un muzician pasionat, a organizat, împreună cu alți câțiva artiști, un festival de muzică, Mountain Sounds, care a debutat în martie 2014 pe Coasta Centrală, NSW, unde locuia.

„Eu mă ocupam de curățenie”

După doar câțiva ani, a trecut la rolul de „manager al deșeurilor”, lăsându-i pe ceilalți muzicieni talentați să distreze publicul „în timp ce eu mă ocupam de curățenie”.

Cu ajutorul a 30 de voluntari, a colectat dozele de băutură și sticlele de plastic rămase în urma evenimentului.

„Am fost uimit să plec cu o sumă uriașă de 4.000 de dolari”

La ediția din 2017, echipa sa a colectat aproximativ 40 000 de sticle și doze. După ce le-a separat le-a dus la reciclare .

„Primind o rambursare de 10 cenți pentru fiecare articol, am fost uimit să plec cu o sumă uriașă de 4.000 de dolari pentru eforturile noastre de reciclare. Nu e rău pentru un singur eveniment, m-am gândit eu, mulțumit. Atunci mi-a venit o idee nebunească”, a povestit Damian Gordon.

I-a spus mamei sale, Helen, cea care l-a învățat importanța îngrijirii mediului încă de când era un băiețel, că își va lua o casă reciclând deșeuri, iar în trei ani, a pus deoparte 20.000 de dolari.

„Îmi plătesc casa visurilor, sticlă cu sticlă”

În ianuarie 2025, după șapte ani de eforturi de reciclare, a ajuns la 45.000 de dolari. A pus la bătaie și celelalte economii economii și a achitat avansul pentru o casă cu două camere.

Dar nu s-a oprit din colectat deșeuri nici după achiziție, pentru că are de gând să valorifice obiceiul pentru a-și plăti toate ratele.

„Acum îmi plătesc casa visurilor, sticlă cu sticlă”.

Amintim că o mamă singură din România a strâns sute de PET-uri reciclabile de la cei care au participat la cel mai mare pelerinaj ortodox din România, dedicat Sfintei Parascheva. Femeia a reușit să adune aproximativ 180 de lei din reciclare.

În țara noastră însă au fost identificate și fraude cu pet-urile reciclate.