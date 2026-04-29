„10 DE AUR” pentru Murfatlar Vinul

Murfatlar Vinul a obținut în 2026 un rezultat important la două dintre concursurile internaționale de profil: Vinalies Internationales Paris și Concours Mondial de Bruxelles – Rosé Edition. În total, vinurile și băuturile din portofoliul companiei au primit 10 medalii de aur și 3 medalii de argint, o confirmare a calității constante și a diversității gamei.

Pentru Murfatlar Vinul, aceste rezultate reprezintă o validare a direcției asumate în ultimii ani: valorificarea terroir-ului dobrogean, investiția în tehnologie și dezvoltarea unor vinuri adaptate gusturilor actuale, fără a pierde legătura cu tradiția locului. Faptul că distincțiile au venit pentru produse din categorii foarte diferite arată că performanța nu se limitează la un singur stil de vin, ci se regăsește în întregul portofoliu.

Vinuri românești apreciate la Paris

La Vinalies Internationales, competiție organizată în Franța, Murfatlar Vinul a obținut 9 medalii de aur și o medalie de argint pentru vinuri și băuturi din categorii diferite. Printre vinurile premiate cu aur se numără Lacrima lui Ovidiu 5 Roșu și Lacrima lui Ovidiu 5 Roze, produse emblematice ale cramei, dar și etichete mai noi, precum Charme de la Mer Sec Rosé 2025, Arezan Chardonnay alb 2024, Aerosoli 2025 și Zestrea Muscat Ottonel demisec 2025.

Rezultate bune au venit și din zona băuturilor speciale și a distilatelor, unde Aperitiv Mamaia, Vermut Roșu Mamaiași Zaraza VSOP au fost, de asemenea, premiate cu aur. În plus, 3 Hectare Sauvignon Blanc 2025 a obținut medalie de argint. Această varietate arată că echipa de oenologi Murfatlar Vinul reușește să obțină rezultate solide în mai multe categorii, de la vinuri albe și rosé, până la licoroase, aperitive și distilate.

Rezultate importante și pentru vinurile rosé

La Concours Mondial de Bruxelles – Rosé Edition, Murfatlar Vinul a fost remarcat prin gama Charme de la Mer. Charme de la Mer Demisec Rosé 2025 a obținut medalia de aur, iar Charme de la Mer Sec Rosé 2025 a fost premiat cu argint.

Pentru Murfatlar Vinul, aceste distincții sunt importante mai ales în contextul în care vinurile rosé au devenit una dintre cele mai dinamice categorii din piață. Rezultatele confirmă potențialul Dobrogei pentru acest stil de vin: vinuri proaspete, expresive, cu un profil aromatic susținut de clima însorită și de influența Mării Negre.

Ce înseamnă aceste medalii pentru consumatori

Dincolo de diplome, aceste rezultate sunt un reper de încredere pentru consumatori. Ele arată că vinurile Murfatlar Vinul pot fi apreciate nu doar pe piața locală, ci și în contexte internaționale, alături de produse din regiuni viticole cu tradiție puternică.

„Pentru noi, aceste medalii sunt o confirmare foarte importantă a muncii echipei noastre de oenologi și a direcției în care construim portofoliul Murfatlar Vinul. Ne bucură faptul că punctăm bine în aproape toate categoriile în care suntem prezenți — de la vinuri albe și rosé, până la licoroase, aperitive și distilate. Acest lucru ne face mândri pentru că arată că putem performa nu doar într-un singur tip de vin, ci pe mai multe stiluri și segmente de consum. Este o validare importantă pentru echipă, pentru Dobrogea și pentru vinul românesc” spune Mădălin Simion, Director de Marketing Murfatlar Vinul.

Cu aceste rezultate, Murfatlar Vinul își consolidează poziția ca unul dintre producătorii români capabili să ducă mai departe tradiția vinului dobrogean, într-o formă actuală, competitivă și relevantă pentru consumatorii de astăzi.