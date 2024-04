SPECIAL Dansul, un liant social: de la balurile de altădată la trendurile de pe Tik Tok FOTO

De la hora din sat la trendurile de pe social media, oamenii au folosit dansul ca o formă de comunicare.

Mișcare. Armonie. Conexiune minte-corp. Comunicare. Cu alte cuvinte, dans – una dintre cele mai vechi forme de comunicare a omului cu mediul său: oameni, natură și chiar divinitate. De-a lungul secolelor, dansul a fost companionul prefacerilor istorice ale societății, o oglindă care arată mai multe despre lume decât pot chiar și cărțile de istorie. Astăzi, dansul suferă în continuare prefaceri: de la dansul cu sens, la cel de diverstiment și distracție, așa cum vedem în emisiunile de entertainment și, recent, pe platformele de socializare precum TikTok-ul.

Prefaceri la bal

Încă de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, în Principatele Române încep să se resimtă influențele altor culturi europene inclusiv la baluri, acolo unde spuma societății se aduna să petreacă și să dănțuiască, în timp ce pe la colțuri se puneau la cale fel și fel de afaceri și înțelegeri. Se pare că moda acestor baluri a luat avânt cu precădere spre sfârșitul acestui secol, după intrarea rușilor în țările române în urma războiului din 1769-1774, după cum afirma istoricul A.D. Xenopol: „în aceste baluri date de generalii ruşi şi înapoiate de boierii români, se introduseseră din ce în ce mai multe modele şi obiceiurile nouă, care pe început schimbară cu totul feliul vechilor desfătări“. De asemenea, „dansurile tradiționale românești și levantine se mai practicau de către boieri doar pentru amuzamentul și curiozitatea ofițerilor ruși, care, în schimb, îi învățau pe români «poloneze, cadriluri și alte danțuri europene»“, se precizează în volumul „Orașul din spațiul românesc între Orient și Occident. Tranziția de la medimedievalitate la modernitate“, editat de Laurențiu Rădvan.

Totodată, în capitolul „Balurile înaltei societăți din Principatele Române la mijlocul secolului al XIX-lea“ semnat de Dan Dumitru Iacob se povestește și despre un bal dat de prințul de Ligne la Iași, în 1788, unde boierii și soțiile lor dansau „«pirhica» şi alte dansuri greceşti, moldoveneşti, turceşti, munteneşti şi egiptene“. Însă abia la începutul secolului următor, dansurile străine încep să fie asimilate de protipendada română, cu precădere la Iași, unde sunt trimiși dansatori ruși meniți să îi învețe pe boieri și pe soțiile lor noile stiluri. Însă nici Bucureștiul nu rămâne în urmă, ci se înnoiește în ale dansului, potrivit mărturiilor lăsate de consulul englez William Wilkinson. Hora tradițională românească începe să își piardă din dominație: înalta societate preferă acum valsurile, contradansurile engleze și muzica polonă. „Pe lângă noile dansuri occidentale, precum menuetul, dansul clasic al saloanelor europene, polca – cu care, de regulă, se începeau balurile –, valsul, ecoseza, mazurca, cu feluritele variante şi nume – cracoviana, vals-mazurca –, pe vremea lui Caragea se mai practicau dansurile fanariote cu nume exotice şi ritmuri variate: tampeta, matradu, manimasca. Nu puține erau şi dansurile româneşti, foarte îndrăgite chiar şi de înalta societate: hora, brâul, chindia, pristoleanca, zoralia şi altele, pe care tarafurile de lăutari le interpretau spre finalul balurilor şi petrecerilor, creând atmosferă şi însuflețindu-i la culme pe dansatori“, mai precizează Dan Dumitru Iacob.

Prefacerile sociale și administrative ale țării și-au găsit ecoul în pașii de dans ai boierimii pentru care a ști să dansezi diverse stiluri devine un must have, un mod de a fi în rând cu lumea și întreaga Europă. Astfel, cu precădere după 1830, apar în societatea românească profesorii de dans – francezi, italieni, austrieci, evrei – care fie erau foști dansatori și balerini, fie „modești profesori de gimnastică, circari, amatori cu oarecare talent“. „În primele decenii se dansau parola, o gavotă mai simplă, scottish sau ecossaise, polca, mazurca şi valsul. La mijlocul secolului însă, tipurile de dansuri se înmulțiseră: încă se dansau gavota, valsul, polca şi mazurca, cu variante (pas-de-quatre, pas de patineurs, polka en croix), dar apăruseră şi cadrilul, lancier-ul şi cotillon-ul, care se vor bucura de o mare şi îndelungată popularitate în a doua jumătate a secolului. «Alcătuind grupa contradansurilor, adică a dansurilor de promenadă, convorbire şi recreere», aceste dansuri complicate, ce implicau grupuri de până la 20 de perechi dirijate de câte un conducător, au devenit dansurile de bază ale balurilor vremii. (...) Pregătirea lor solicita un efort organizatoric considerabil, iar desfăşurarea lor semăna cu cea a manevrelor militare, rezultatul trebuind să fie ireproşabil“, se mai relatează în volumul menționat.

Principatele Române, în rând cu lumea

La mijlocul secolului, dansul trece granița dintre activitate de societate la formă de educației. Anumite forme de învățământ includ lecțiile de dans în oferta educațională atât pentru băieți, cât și pentru fete, unele fiind accesibile și pentru familiile ce aveau condiții mai modeste. De cealaltă parte, unii dintre cei cu averi considerabile chiar își trimiteau copiii în străinătate să ia lecții de dans „direct de la sursă“. Dansul devine astfel atât un mod de a-ți etala statutul, cât și unul prin care poți aspira dincolo de condiția ta socială. Treptat, balurile pătrund și dincolo de mediul boierimii, organizându-se și baluri publice de obicei în săli de teatre și cluburi, la băi, dar și în hanuri și hoteluri, unde puteau participa diverse categorii sociale.

Tot în aceeași perioadă începe și moda seratelor, așa cum remarcă Mihail Kogălniceanu, un fenomen care „se întinde de la palaturile de pe ulița Copoului, până în Armenime şi supt Curțele arse. Boieri, dieci, negustori, toți dau astăzi suaretele dansante“. Chiar dacă dansurile străine încep să domine scena din principate, nici dansurile naționale nu sunt uitate: „Societatea se dispune şi tinerii au poftă de joc, se şi face rost repede de un taraf de trei țigani, meşteri în ale muzicii, unul cu violina, altul cu naiul şi al treilea cu cobza, şi-n salonul mare şi luxos se-ncinge dansul spre bucuria bătrânilor care-i privesc; mai întâi un cadril şi după aceea dansurile naționale“, relata căpitanul austriac Stefan Dietrich despre seratele de la București.

Între clasic, național și identitar

În primele decenii ale secolului XX, în România se pun bazele primei companii profesionale de balet din cadrul Operei Române București sub conducerea Floriei Capsali – maestră balerină școlită nouă ani la Paris. Cu o formare clasică, dar și cu o profundă aplecare spre folclorul românesc, aceasta a reușit să aducă pe marea scenă datini și obiceiuri tradiționale reinterpretate în urma unor cercetări realizate sub îndrumarea etnologului Dimitrie Gusti. După perioada în care Floria Capsali pune bazele dansului clasic în România, se remarcă balerinul Oleg Danovski, discipolul ei, considerat întemeietorul baletului românesc modern și creatorul primului Ansamblu de Balet Clasic și Contemporan din România. Activitatea lui pune România pe harta mondială a dansului clasic, spectacolele sale fiind reprezentate pe marile scene ale lumii: Teatrul Balșoi, Opera din Milano, Opera Metropolitană din New York. De asemenea, și el a fost îndrăgostit de folclorul românesc pe care l-a integrat inclusiv în „Lacul Lebedelor“ sub forma unor fragmente preluate din jocurile populare românești. Însă, treptat, prefacerile sociale se resimt și în arta dansului, unde rigorile comuniste îngrădesc libertatea de experimentare, iar formele baletului clasic devin din ce în ce mai fidele școlii ruse.

De-a lungul secolului XX se remarcă și încercările de înființare a unor școli de dans, la început cu precădere de balet, iar mai târziu apar și școlile de dans, precum Liceul de Coregrafie din București, care din 1998 poartă numele Floriei Capsali. În același timp, dansul începe să se delimiteze de formele lui clasice și să capete valențe libertine sau să le reunească în spectacole-simbioză, mai ales în perioada interbelică. Printre personalitățile care se remarcă sunt Lizica Codreanu – ce punea accentul pe exprimarea corporală și improvizație, Iris Barbura – considerată una dintre marile artiste ale școlii românești de dans modern, influențată fiind de expresionismul german, Trixy Checais – solist al Operei Române și profesor al binecunoscutei coregrafe Miriam Răducanu, Gabriel Negry – cu o activitate remarcabilă în dansul cult românesc, Vera Proca Ciortea – creatoarea dansului ritmic românesc.

Mai târziu, în anii ’60, se remarcă activitatea lui Miriam Răducanu – „mama dansului contemporan“, așa cum o numește Vava Ștefănescu, managerul Centrului Național de Dans București (CNDB). Spre sfârșitul deceniului menționat, Miriam Răducanu inițiază alături de Gigi Căciuleanu seria „Nocturne 9 1/2“, spectacole ce aduc împreună dansul, poezia și teatrul. Odată cu căderea regimului comunist, comunicarea prin dans capătă noi valențe, granițele sunt dărâmate din ce în ce mai mult, dansul se intersectează cu alte arte în încercarea de a spori comunicarea.

Fenomenul anilor 2000

În anii 2000, mișcarea și dansul au devenit o formă de expresie necesare și chiar complementară. Ne amintim cu toții videoclipurile muzicale în care coregrafiile erau, nu de puține ori, elementul central. Unul dintre cele mai cunoscute exemple este trupa Simplu, formată de fapt din două formații de dans specializate în break-dance. De asemenea, și alți artiști ai momentului reușeau să captiveze publicul nu doar prin muzica lor, cât mai ales prin coregrafiile care le însoțeau videoclipurile muzicale și erau nelipsite din concerte și turnee: N&D, Andre, Animal X, Bambi, Candy, dar nu numai. Fenomenul acestor trupe a depășit sfera muzicală devenind aproape un stil identitar pentru fanii care știau coregrafiile pe de rost și adoptau același stil vestimentar.

Astăzi, după peste trei decenii de libertate, dansul contemporan rămâne singura artă care are o singură instituție națională reprezentativă la nivel național: Centrul Național de Dans București (CNDB). Însă cei care vor să facă o carieră în acest domeniu au mai multe oportunități: de la școlile și colegiile de profil din mai multe orașe ale țării, unde formarea este mai degrabă clasică, la școlile private și instituțiile de învățământ superior, precum și rezidențele în alte țări.

Amnezia ființei

Totodată, cei care vor să pătrundă în lumea pașilor de dans la nivel de amator o pot face participând la diverse cursuri. În prezent, poate mai mult ca oricând, dansul rămâne o formă de comunicare a omului cu el însuși, cu semenii lui și cu lumea întreagă. „Forma prin care iese la public poate fi formată din conjuncția dintre domeniile artistice, nonartistice, sociologice... Nu trebuie să facem mari separări între formele prin care noi comunicăm. Moderniștii ne-au învățat că dansul se face cu tutu-uri, că vaza se pictează cu flori sau că tabloul stă pe perete, deși poate fi și așa, ceea ce este important este ce se comunică și ce se răspunde“, a explicat Vava Ștefănescu pentru „Weekend Adevărul“. În ceea ce privește sensul dansului, coregrafa și managerul Centrului Național al Dansului București (CNDB) consideră că „dansul i-ar apropia pe oameni de ei înșiși, de întrebările lor: cum mă simt, ce aș putea să fac cu ce am? Noi avem un mecanism incredibil numit corp, cu care trebuie să facem ceva, să comunicăm...“.

Acest lucru se observăm și în mediul online, un fenomen aparte: viralizarea videoclipurile cu mici fragmente de dans, așa cum se întâmplă pe TikTok. Oamenii comunică prin preluarea acestor modele chiar dacă se află la mii de kilometri distanță. Însă, de cealaltă parte, la nivel național, dansul ca artă este lăsat într-un con de umbră: „Comunitatea dansului are nevoie de mai multă atenție deoarece efortul și sacrificiile sunt mult mai mari decât se vede, condițiile în care lucrează nu sunt cele mai grozave. Dintre toate artele, este încă pusă într-un con de umbră în România, deși toată lumea dansează și are acest instinct și ne face atât de bine, fie că dansăm, fie că ne place să privim. Și atunci când facem asta ca privitor, corpul nostru se activează și dansează odată cu ceea ce vede fiindcă recunoaște într-un alt plan senzații sau emoții kinestezice. Dansul este o artă divină și, cu toate acestea, cel puțin autoritățile nu prea cred în el“, explică Vava Ștefănescu.

Dansurile sportive, un pas în spate

Cu zeci de medalii internaționale și mondiale în palmares, dansurile sportive rămân apreciate doar de pasionați, chiar dacă aduc pe scenă adevărate spectacole, dar și zeci de medalii în palmaresul României. Fenomenul dansurilor sportive din țara noastră își are rădăcinile la mijlocul anilor ’80, iar de atunci a prosperat constant, punând România pe podiumurile mondiale.

„Weekend Adevărul“ a discutat cu Paul Cursaru, secretarul Federației Române de Dans Sportiv (FRDS), despre performanțele României în acest domeniu. „La nivel mondial, România se află între primele trei țări ca rezultate. Avem la toate categoriile de vârstă, în special la dans sportiv, campioni mondiali, finaliști și ocupanți ai podiumului atât la adulți, cât și la juniori. Anul trecut ne-am atins obiectivele și am obținut multe medalii de aur și de argint, precum și prezențe în finalele competițiilor de anvergură: campionate mondiale, campionate europene. Suntem pe un trend pozitiv, iar rankingul la zi arată că multe perechi din România se află în primele 6, 10 și 15 mondiale potrivit punctajelor acumulate“.

→ Imaginea 1/6: Campionatul Național de Dans Sportiv 2024 - Târgu Mureș. Foto: FRDS

Talentul, dar mai ales munca

Deși nu avem un fond istoric în dansurile sportive, iar în urmă cu 20-30 de ani România reușea prezența în sferturile de finală, treptat „deschiderea internațională, oportunitățile de colaborare, dezvoltarea specialiștilor, investițiile în pregătirea tehnică a sportivilor, organizarea competițiilor internaționale de către România – suntem unul dintre cei mai buni organizatori de competiții din lume, dar și talentul și munca copiilor“ au dat rezultate și au pus România pe podiumul mondial, potrivit lui Paul Cursaru. „Este foarte greu să ajungi sus, să te menții și să produci tinere valori, dar, cu siguranță, dacă ne va preocupa dezvoltarea copiilor și juniorilor, aceștia vor avea o bază bună și în timp vor obține rezultate bune“, a punctat acesta.

Munca și talentul și-au spus cuvântul în competițiile pentru calificarea la Jocurile Olimpice, unde, începând din 2024, breakingul (breakdance) a devenit disciplină olimpică. Chiar dacă România nu a reușit să se califice, sportiva care a reprezentat țara noastră a avut totuși rezultate promițătoare. De asemenea, România a obținut deja anul acesta medalii la mai multe competiții internaționale, printre care și două medalii de bronz la Campionatul European de Dans Contemporan și Jazz – prima participare a țării noastre la această competiție organizată pentru prima dată la nivelul Federației Internaționale de Dans Sportiv (FIDS), precum și aurul și argintul la Campionatul Under 21 de Standard organizat în Spania.