Regizorul Silviu Purcărete, despre retragerea de la Premiile UNITER. „Se ştie că mamiferele bătrâne sunt sacrificate“

Mai mulți actori și regizori au contestat nominalizările din acest an și au criticat juriul pentru lipsa reprezentanților din generații mai tinere. Astfel, Silviu Purcărete a decis să retragă.

Silviu Purcărete (72 de ani) este unul dintre cei mai mari regizori români, iar anul acesta a fost nominalizat la Premiile UNITER la categoriile Cel mai bun spectacol și Cea mai bună regie, pentru piesa „Antonin Artaud. Familia Cenci“, montată la Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri“ din Iaşi.

Printre cei care au contestat nominalizările din acest an se numără regizoarea a regizoarei Carmen Lidia Vidu - care a ridicat anumite probleme: excluderea generației de tineri regizori, excluderea totală a femeilor de la premiile principale -, regizorul Eugen Jebeleanu și regizoarea Alexandra Badea.

Juriul care a făcut nominalizările la cea de-a 31-a ediție a Premiilor UNITER a fost alcătuit din Doru Mareș (critic de teatru), Maria Miu (scenograf), Victor Scoradeț (critic de teatru), Iris Spiridon (regizoare și scenaristă) și Carmen Stanciu (teatrolog).

Anul trecut, „Plugarul şi Moartea“, în regia lui Silviu Purcărete, a fost desemnat Cel mai bun spectacol la Premiile UNITER 2022.

După valul de reacții din social media, Silviu Purcărete a trimis o scrisoare Senatului UNITER.

„Domnule Preşedinte,

Dragi colegi,

Odată demascat, cum aflu, că am 72 de ani, că sînt de parte bărbătească, ca să nu mai pomenim, Doamne fereşte, şi de alte beteşuguri incorecte politic, mi-am dat şi eu seama că nominalizarea mea pentru un premiu de regie este în răspar cu aşteptările unor tineri confraţi şi surori şi generatoare de agitaţie şi indignări.

Mulţumind adînc celor cinci membri ai juriului pentru «rătăcirea» de a mă fi înscris pe lista candidaţilor la premiu, vă rog sa luaţi în considerare retragerea mea dintr-o competiţie pe care nu mi-am dorit-o şi nu mi-o doresc neapărat şi care provoacă atîta amărăciune şi parapon.

Se ştie că în vremuri grele, cu resurse de hrană împuţinate, mamiferele bătrîne sînt îndepărtate şi sacrificate pentru salvarea exemplarelor tinere, iar noi trăim, într-adevăr, vremuri grele.

Spre împăciuire şi armonie, propun ca, în locul candidaturii mele, juriul sau chiar Senatul însuşi să desemneze pe unul din tinerii sau, mult mai corect, pe una din tinerele leoaice ale regiei românești.

Nimic ironic, doar respect pentru vocea Naturii!

Cu mulţumiri şi deosebită stimă,

Silviu Purcărete“.

„Am crescut într-o societate în care am fost privată de dialog. Mi s-a spus mereu să tac, să nu pun întrebări, să ascult, să nu disturb/deranjez. Teatrul mi-a dat o voce și am s-o folosesc (...) Domnul Silviu Purcărete și-a anunțat retragerea dintre cei nominalizați printr-o scrisoare plină de ironie. Nu-și folosește capitalul de imagine ca să-i susțină pe cei care fac un alt fel de teatru decât al lui, pe cei din generațiile noi, pe regizoare și nici nu se declară împotriva abuzurilor de orice fel.

E vremea să vorbim despre noi formule estetice, despre noi discursuri teatrale, despre un raport echilibrat între vârste, gen, sexe, despre diversitate. Nu putem să continuăm să urlăm, să folosim limbaj barbar la adresa celor care au schimbat și schimbă România“, a fost reacția regizoarei Carmen Lidia Vidu, pe pagina sa de Facebook.

Cu câteva zile înainte, un alt scandal a vizat ediția din acest an a galei UNITER. Regizoarea Carmen Lidia Vidu a inițiat o petiție online, semnată de 1.400 de persoane, prin care se cere retragerea de pe lista nominalizărilor a regizorului Andriy Zholdak, care în trecut a fost acuzat că a bruscat o actriță.

Totodată, ca urmare a apariției în spațiul public a informației, dovedite prin hotărâre judecătorească definitivă, că actorul Alexadru Repan a fost colaborator al Securității, Senatul UNITER a reconsiderat acordarea Premiului pentru întreaga activitate.