„Dragă tată“, proiect de familie și un portret nuanțat al lui Ernest Hemingway, realizat de bătrânul Șoricel

"Dragă tată" este un proiect de familie, care ne oferă azi, în premieră, un portret nuanțat al lui Ernest Hemingway, unul dintre cei mai apreciați și mai controversați scriitori ai secolului al-XX-lea

"Dragă tată" este un proiect de familie

Editura Nemira lansează volumului inedit de scrisori „Dragă tată”, scris de Patrick&Ernest Hemingway, o carte despre iubire și distanțe, despre părinți și fricile lor, despre copii și capriciile lor, despre un soi de imposibilitate de a mai recupera ceva în plină tranziție sau în plină degradare, publicată în colecția Yorick.

Dragă tată este un proiect de familie, care ne oferă azi, în premieră, un portret nuanțat al lui Ernest Hemingway, unul dintre cei mai apreciați și mai controversați scriitori ai secolului al-XX-lea. Un clasic prin excelență, Hemingway nu a încetat vreodată să fascineze, însă omul din spatele legendei a rămas, în mare, necunoscut.

Patrick, sau bătrânul Șoricel, așa cum îl alinta Hemingway pe fiul mijlociu, regrupează în acest volum inedit o parte dintre scrisorile pe care le-au schimbat de-a lungul a trei decenii și ne invită astfel în intimitatea seducătoare a relației dintre ei, oferind o perspectivă nouă, sensibilă asupra imaginii tatălui său.

În acest volum, îl vedem pe Hemingway plecat la luptă fără puștile lui preferate, ci doar cu speranța de a putea cuceri sau recuceri un teritoriu inepuizabil: relația cu fiul, cu fiii. „Dragă tată este dovada faptului că din cele mai tenebroase circumstanțe, ca într-un proces alchimic, se poate fabrica metalul pur al frumuseții umane.“ BOGDAN-ALEXANDRU STĂNESCU

Ernest Hemingway a schimbat modul în care se scria proză

Ernest Hemingway a schimbat modul în care se scria proză mai mult decât oricare altă figură marcantă a timpului său. După publicarea romanelor Fiesta și Adio, arme a devenit imediat unul dintre cei mai mari și mai apreciați scriitori ai secolului al XX-lea. Microromanul său clasic, Bătrânul și marea, a câștigat Premiul Pulitzer în 1953, iar în 1954 a primit Premiul Nobel pentru Literatură.

Viața și realizările sale sunt explorate în profunzime în filmul documentar PBS, realizat de Ken Burns și Lynn Novick, Hemingway. A rămas cunoscut pentru personalitatea sa explozivă și pasiunea pentru coride, pescuit și vânătoare și a participat la ambele conflagrații mondiale și la Războiul Civil din Spania, unde a fost corespondent de război. A murit în Ketchum, Idaho, pe 2 iulie 19610.

Patrick Hemingway este al doilea copil dintre cei trei fii ai lui Ernest Hemingway. Născut în Kansas City, Missouri, în 1928, a crescut în Key West, Florida. A absolvit Universitatea Harvard și a urmat o carieră de vânător profesionist în Tanzania, Africa, iar mai târziu a devenit instructor la The College of African Wildlife Management, Mweka. Acolo a servit ca ofițer forestier detașat de Food and Agricultural Organization a ONU (FAO). S-a retras în Bozeman, Montana, unde locuiește împreună cu familia sa.