Omul numărul doi al Rusiei crede că Siberia va fi unul dintre cele mai sigure locuri de pe Pământ și de aceea „elitele anglo-saxone“ vor să cucerească regiunea

Când supervulcanul Yellowstone va erupe, va anihila toate formele de viață de pe continentul nord-american. Siberia va deveni unul dintre cele mai sigure locuri de pe Pământ - ceea ce reprezintă încă un motiv pentru care "elitele anglo-saxone" vor să cucerească regiunea de la Rusia.

Așa spune Nikolai Patrushev, al doilea cel mai puternic om din Rusia, scrie The Atlantic. În prezent șef al Consiliului de Securitate al Rusiei, Patrușev a fost coleg cu Vladimir Putin încă de când cei doi au servit în KGB-ul din Leningrad în anii '70, iar acum este confidentul și principalul consilier al președintelui. General de armată și fost director al FSB - agenția succesoare a KGB-ului sovietic - Patrușev este, de asemenea, stăpânul de facto al celorlalte servicii secrete ale țării. Dintre curtenii de la Kremlin, el este singurul care pare autorizat să vorbească în numele lui Putin în chestiuni strategice, inclusiv în ceea ce privește armele nucleare, războiul din Ucraina și opinia Rusiei despre SUA, Europa și NATO.

Urmând exemplul lui Putin, mulți birocrați ruși de top se întrec în a invoca teorii monstruoase ale conspirației. Cu toate acestea, chiar și în această mulțime de oameni, Patrușev se remarcă prin duritatea și intensitatea animozității sale anti-occidentale și, în special, anti-americane.

Hiperbola comentariilor sale i-ar face să roșească pe propagandiștii sovietici. Proeminența sa este un memento că, dacă Putin ar pierde puterea mâine, potențialii săi succesori ar putea fi mai războinici și mai expansioniști. Americanii ar trebui să se îngrijoreze cât de mult perspectiva lui Patrușev o întărește pe cea a șefului său - și cu privire la modul în care delirurile sale, mai belicoase decât ale lui Putin, în lungi interviuri acordate unor ziare rusești de mare tiraj, devin linia partidului, pe care propaganda asurzitoare o inoculează apoi în mintea a milioane de ruși.

După părerea lui Patrușev, Occidentul calomniază și intimidează Rusia de o jumătate de mileniu. Încă din secolul al XVI-lea, istoricii occidentali "rusofobi" l-au denigrat pe primul țar al Rusiei, Ivan al IV-lea - un ucigaș în masă și sadic cunoscut mai bine sub numele de Ivan cel Groaznic. Patrușev insistă că Ivan este doar o victimă a unei "legende negre" inventate care "l-a prezentat ca pe un tiran".

Pentru șeful Consiliului de Securitate, asediul Rusiei de către Occident din secolul al XX-lea nu a avut nimic de-a face cu comunismul și Războiul Rece. De fapt, căderea puternicei Uniuni Sovietice a făcut din țară o țintă mai blândă pentru complotiștii occidentali, iar Statele Unite s-au străduit să exploateze această oportunitate, forțând Rusia să renunțe la „suveranitatea, conștiința națională, cultură și o politica internă independentă." Obiectivele finale ale conspirației sunt dezmembrarea Rusiei, eliminarea limbii ruse, îndepărtarea țării de pe harta geopolitică și limitarea acesteia la granițele Ducatului Moscoviei, un mic tărâm medieval.

Fixatia lui Patrușev

În lumea lui Patrushev, SUA inventează noi viruși în laboratoarele de arme biologice pentru a anihila popoarele din "statele inacceptabile", iar virusul COVID-19 "ar fi putut fi creat" de Pentagon cu ajutorul câtorva dintre cele mai mari firme farmaceutice transnaționale și al "fundațiilor Clinton, Rockefeller, Soros și Biden".

Cea mai mare fixație actuală a lui Patrușev este "toată această poveste cu Ucraina" - o confruntare care se presupune că a fost "pusă la cale la Washington". În 2014, după spusele sale, SUA au pus la cale revoluția Maidan din Kiev - o "lovitură de stat" - care a înlăturat un președinte pro-Moscova și a încercat să-i umple pe ucrainenii cu "ura față de tot ce este rusesc". Astăzi, Ucraina nu este altceva decât un teren de testare pentru armamentul american învechit, precum și un loc ale cărui resurse naturale Occidentul ar prefera să le exploateze fără milă - și "fără populația autohtonă". Păstrarea Ucrainei ca stat suveran nu se află în planurile Americii, susține Patrușev. De teamă să atace direct Rusia, "instructorii NATO îi trimite pe băieții ucraineni spre o moarte sigură" în tranșee. Într-adevăr, Occidentul perpetrează în esență o "anihilare" a ucrainenilor, în timp ce obiectivul Rusiei este de a "pune capăt experimentului sângeros al Occidentului de a distruge poporul frate al Ucrainei".

În timp ce le furnizează compatrioților săi interpretări elaborate și paranoice ale lumii, Patrușev participă viguros la modelarea acesteia. Din ce în ce mai mult un decident politic de sine stătător, el îi ține frecvent locul lui Putin în negocierile esențiale cu aliații de top, reducându-l pe ministrul de externe Serghei Lavrov la îndatoriri ceremoniale și la semnarea unor tratate lipsite de sens. După cum a subliniat jurnalistul rus în exil Maxim Glikin, Patrușev este locul în care politica externă întâlnește războiul. Acest nexus se extinde inexorabil.

După ce Rusia a invadat Ucraina, Patrușev s-a deplasat la Teheran în noiembrie 2022 pentru a negocia achiziționarea dronelor iraniene. El a călătorit în America Latină pentru a se întâlni cu președintele Nicolás Maduro al Venezuelei și cu președintele Daniel Ortega al Nicaragua. Cu președintele cubanez Miguel Díaz-Canel, Patrușev a discutat despre „revoluțiile colorate orchestrate de America”, despre „activitățile distructive” ale organizațiilor neguvernamentale și despre trimiterea trupelor cubaneze în Belarus „pentru antrenament”.

Patrușev a fost implicat probabil în otrăvirea din 2006 la Londra a dezertorului FSB Aleksander Litvinenko și în tentativa de ucidere la Salisbury, Anglia, a fostului agent dublu Serghei Skripal, 12 ani mai târziu. Patrușev este, de asemenea, suspectat în mod plauzibil de implicare directă în uciderea, în august trecut, a lui Evgheni Prigojin, patronul grupării de mercenari Wagner. Nici de moartea în închisoare a proeminentului oponent al regimului Aleksei Navalnîi nu ar fi străin. După cum a subliniat eseistul de opoziție rusă Aleksander Rîklin, singurii oficiali care ar fi putut autoriza execuția lentă a lui Navalnîi sunt Putin și Patrușev.

Patrușev are influență asupra strategiei nucleare a Rusiei

Poate cel mai înfricoșător, Patrușev are o oarecare influență asupra strategiei nucleare a Rusiei. În octombrie 2009, el a anunțat într-un interviu pentru ziarul rus Izvestia că armele nucleare rusești nu sunt folosite doar într-un război „la scară largă”. Spre deosebire de restricția specificată în versiunea din 2000 a doctrinei militare ruse, Patrușev a propus ca armele nucleare ale Rusiei să poată fi desfășurate într-un conflict regional convențional sau chiar unul local. El a considerat, de asemenea, că într-o „situație critică”, o lovitură preventivă împotriva unui agresor „nu poate fi exclusă”. Patru luni mai târziu, Putin a semnat o revizuire a doctrinei. După cum sugerase Patrușev, un conflict nu ar mai trebui să fie „la scară largă” pentru ca Rusia să ajungă la bombele și rachetele sale atomice.

Pendulul istoriei rusești a oscilat, în general, între regimuri brutale, belicoase și autocrații mai blânde, mai puțin represive, care se retrag din confruntarea cu Occidentul. Dar acest model ar putea să nu mai fie valabil pentru viitorul post-Putin. După un sfert de secol sub Putin, serviciile secrete ale Rusiei, fundația regimului său, au degradat toate celelalte instituții și au monopolizat puterea. Patrușev, care împlinește 73 de ani în iulie, este cu un an mai în vârstă decât președintele. Cu toate acestea, în cazul în care îi va supraviețui lui Putin, Patrușev își va desfășura cu siguranță armata secretă pentru a ajuta la ghidarea tranziției și ar putea avea o șansă de a ieși învingător. După cum îi place să spună, adevărul este de partea lui. conchhide The Atlantic.