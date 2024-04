Mircea Geoană cere românilor din America să facă o petiție către noul congres american pentru eliminarea vizelor VIDEO

Mircea Geoană s-a întâlnit cu românii din Chicago, la o dezbatere despre viitorul României.

Secretarul general adjunct al NATO a participat la o întâlnire cu românii din SUA, la Chicago, unde a vorbit despre securitatea naţională şi rolul României în cadrul Alianţei.

Acesta a evidenţiat rolul important pe care îl joacă România în cadrul NATO, în special în contextul geopolitic actual.

„Pentru prima dată în istoria naţională România are securitatea, independenţa şi suveranitatea apărate de cea mai puternică alianţă din istorie. Este un lucru fenomenal, este un lucru important şi este un lucru pentru care noi toţi am contribuit.

Niciodată în istoria naţiunii române nu am avut o relevanţă strategică mai mare decât acum. O Românie care are o rază de influenţă de 360 grade, în toate direcţiile, dincolo de Marea Neagră către răsărit în Moldova, Ucraina, Georgia... în Europa Centrală, în Balcani, în Orientul Mijlociu... Suntem ţara din NATO pe flancul estic care are probabil cea mai importantă valenţă multiregională din întreg flancul estic”, a subliniat Mircea Geoană, scrie antena3.ro.

El a abordat și problema vizelor pentru români şi i-a îndeamnatc să facă o petiţie.

„Să facem o petiţie zdravănă către noul congres american ce se va alege în toamnă şi către administraţia americană, vor fi alegeri şi pentru preşedinte, pentru a scăpa odată pentru totdeauna de problema vizelor pentru români în America.

Vreau să avem un tratament aşa cum au toţi ceilalţi aliaţi şi dacă ar fi să mă gândesc la un titlu pentru petiţie, i-aş spune Respect pentru România. Viza Waiver acum!

Este un lucru pe care sunt convins că împreună îl vom reuşi. O relaţie de alianţă în cadrul alianţei nord atlantice cred ca aceasta este misiunea noastră, acesta este rolul românilor americani. Cred că acesta este rolul liderilor români indiferent de cum s-ar numi ei şi indiferent de cercul politic”, a concluzionat Mircea Geoană la întâlnirea cu diaspora din Chicago.