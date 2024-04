Cum se înarmează Europa împotriva dezinformării în anul alegerilor europene

Cresc eforturile depuse de UE pentru a combate dezinformarea, înainte de alegerile din iunie. Preocupările legate de dezinformare și conținutul generat de inteligența artificială (IA) sunt în creștere.

În luna martie, Comisia Europeană a emis măsuri recomandate pentru platformele digitale cu peste 45 de milioane de utilizatori lunari în UE, vizând atenuarea riscurilor sistemice online care ar putea afecta integritatea alegerilor, relatează Euronews.

Multe dintre aceste platforme s-au angajat să respecte Codul de Bune Practici al UE privind dezinformarea. Experții care au analizat alegerile anterioare din țările europene au identificat diverse forme de dezinformare, cu narațiuni principale legate de schimbările climatice, imigrație și sprijinul pentru Ucraina.

"Având în vedere natura foarte specifică a alegerilor din UE, credem că, în majoritatea cazurilor, situația va fi defalcată la nivel național. Așadar, ne așteptăm ca principalele narațiuni de dezinformare să aibă nuanțe foarte naționale și locale ", a declarat Tommaso Canetta, director adjunct de verificare a faptelor la Observatorul european al mediilor digitale (EDMO).

Roberta Schmid, redactor-șef pentru Germania și Austria la NewsGuard, o companie americană de evaluare a site-urilor de știri, susține că afirmațiile false privind refugiații ucraineni și politicile privind schimbările climatice ar putea fi răspândite. Ea a observat că multe dintre aceste afirmații sunt personalizate și vizează anumiți politicieni.

Verificatorii de fapte analizează nivelul de risc și gradul de răspândire a unei afirmații pentru a decide care sunt cele care necesită demascare.

Deepfake audio – campania de dezinformare cu ajutorul IA

În lupta împotriva dezinformării, atenția se concentrează asupra utilizării inteligenței artificiale în generarea conținutului audio.

"Deepfake a fost, de ceva vreme, prezent. Marea diferență este că acestea devin din ce în ce mai bune. Și mai ales acum există deepfakes vocale care sunt cu adevărat convingătoare", a spus Roberta Schmid.

Tommaso Canetta adaugă că, deși IA generativă a făcut progrese tehnice semnificative în ultimele luni, imaginile și videoclipurile generate astfel nu sunt încă suficient de realiste pentru a fi complet credibile, însă sunetul poate trece drept real din cauza lipsei de indicii vizuale.

În timpul alegerilor din 2023 din Slovacia, un lider politic a căzut victimă unei înregistrări false, ilustrând potențialul dăunător al acestui tip de dezinformare în procesul electoral.

Deși majoritatea partidelor europene au semnat un cod de conduită împotriva dezinformării, nu există încă un sistem infailibil de detectare a conținutului falsificat.

Experții avertizează că utilizatorii nu ar trebui să aibă încredere în roboții cu inteligență artificială, care pot comunica informații false în mod realist. Deepfake-urile pornografice sunt folosite ca armă împotriva candidaților feminini, inclusiv Giorgia Meloni, premierul italian, care solicită daune de 100.000 de euro.

Instrumente de combatere a dezinformării

Comisia Europeană organizează un "test de rezistență" pentru platformele mari și motoarele de căutare pentru a face față dezinformării înaintea alegerilor, unde participanții își vor explica planurile, procedurile și politicile.

Cu presiunea crescută după scandalurile anterioare, mai multe platforme sociale iau măsuri pentru a monitoriza dezinformarea, TikTok lansând un centru electoral online al UE, menționând că 30% dintre deputații europeni sunt activi pe platformă.

"Lucrăm cu 15 organizații de verificare a faptelor din întreaga lume care susțin peste 40 de limbi", a declarat compania pentru Euronews Next, adăugând că videoclipurile cu "conținut neverificat" au fost semnalate utilizatorilor și nu apar în fluxul "For You".

După anunțul TikTok, și Meta a spus că își înființează propriul centru de operațiuni pentru alegeri "pentru a identifica potențialele amenințări și a pune în aplicare măsuri de atenuare în timp real".

Facebook va eticheta conținutul AI din mai 2024. Google se extinde în domeniul antidezinformare și va lansa o campanie în cinci țări UE, aplicând restricții chatbotului său Gemini AI, potrivit Reuters. Platforma de socializare X (ex Twitter) nu a făcut anunțuri legate de alegeri.

Companiile riscă amenzi de până la șase procente din venitul global anual conform Legii privind serviciile digitale (DSA), care impune combaterea manipulării alegerilor.

Ghidul alegătorului vigilent

Experții recomandă verificarea surselor și consultarea mass-mediei tradiționale pentru a evita dezinformarea. Scepticismul sănătos este esențial, evitând extremele în evaluarea informațiilor.

Este important să verifice sursa informațiilor împărtășite, mai ales că pot fi create site-uri web de tip doppelganger pentru a imita mass-media de încredere, a spus Schmid.

"Gândiți-vă înainte de a partaja, vedeți sursa conținutului pe care urmează să îl partajați, vedeți ce spun alte surse, mass-media tradiționale, chiar dacă uneori răspândesc dezinformări, ele sunt în continuare cea mai de încredere sursă de informații. Hrăniți un scepticism sănătos, fără a cădea în capcana de a nu crede tot ceea ce vedeți. Ar trebui să existe o cale demijloc", a adăugat Canetta.