Concert extraordinar în deschiderea Festivalului Muzicii Maghiare

Ajuns la cea de a 20-a ediție, Festivalul Muzicii Maghiare se va deschide cu un eveniment cultural de excepție: un recital extraordinar propus de Ana Silvestru, câștigătoarea primei ediții a festivalului. Evenimentul, organizat de Institutul Liszt – Centrul Cultural Maghiar București, va avea loc la Sala Radio duminică, 12 mai, începând cu ora 18.00. Invitații pianistei sunt nume importante ale muzicii europene: Matvey Demin, primul flautist din istorie care a câștigat Premiul I la Concursul Internațional Ceaikovski la secțiunea instrumente de suflat (2019), pianistul Giulio Biddau și percuționiștii Matthias Kessler și Luca Staffelbach. Concertul este realizat în parteneriat cu Asociația Ana Silvestru Classics, Societatea Română de Radiodifuziune și Institutul Liszt – Centrul Cultural Maghiar din București. Bilete, pe entertix.ro, myticket.ro, în librăriile Cărturești și la Casa de bilete a Sălii Radio.

În program se află adevărate pietre de hotar ale muzicii de cameră, așa cum sunt Sonata în La major pentru flaut și pian de César Franck sau Preludiu la după-amiaza unui faun pentru flaut și pian de Calude Debussy, Sonata pentru două piane și percuție Sz. 110 de Bartók Béla sau Ma mère l’oye de Maurice Ravel în versiunea pentru două piane și percuție.

„Am ales pentru ediția omagială a Festivalului Muzicii Maghiare un program care să onoreze spiritul atât de deschis al maestrului Ludovic Bacs, a cărui încredere și prețuire au fost foarte importante pentru mine. Am conceput acest program în spiritul unui „tombeau”, acea piesă memorială din barocul francez, reinterpretată mai târziu de Maurice Ravel”, declară Ana Silvestru.

Pianista mai arată că a ales să înceapă recitalul cu Sonata în La Major, „ea însăși cadoul pe care César Franck l-a oferit la nunta lui Eugène Ysaÿe”, continuând cu două dintre cele mai iubite capodopere ale literaturii muzicale, Preludiul la după amiaza unui faun de Claude Debussy, în versiunea pentru flaut și pian a lui Gustave Samazeuilh, și Ma mère l’oye de Maurice Ravel, în aranjamentul pentru două piane cu percuția adăugată de regretatul Peter Sadlo. Sonata pentru două piane și percuție, cu care va continua recitalul, este una dintre cele mai dificile și mai „temute” lucrări din literatura muzicală, ceea ce o face cu atât mai potrivită pentru a onora spiritul lui Ludovic Bacs, cel care, de-a lungul deceniilor, „a explorat lumi muzicale complet necunoscute și dintre cele mai diverse”, mai spune Ana Silvestru.

Cine sunt artiștii

ANA SILVESTRU „Credeam că va începe o orgie” citează Dana Grigorcea, laureata Premiului elvețian de carte, în articolul „Selbstbefragung ohne Ende”, apărut în Die Presse și Kulturtipp, inspirat de recitalul „Umbre și arhetipuri”, care a inclus transcripția pentru pian solo a Anei Silvestru a „Ritualului primăverii” de Stravinsky.

Cariera internațională a Anei Silvestru a început cu o serie de recitaluri la Paris, facilitate de câștigarea Festivalului Muzicii Maghiare. De-a lungul anilor, Ana Silvestru a concertat în calitate de solistă și în recitaluri camerale alături de artiști precum Alina Cojocaru, Johan Kobborg, Fabio di Casola, Quinn Kelsey, Olga Kulchynska, Christina Daletska, Tamas Henter, Ștefan Tarara, Matvey Demin, Thomas Grossenbacher, Lionel Cottet, Andrei Ioniță, Johannes Schlaefli, Chin Chao Lin, Serghei Polunin etc., pe unele dintre cele mai prestigioase scene din România, Franţa, Elveția, Spania, Italia, Austria, Germania, Olanda, Polonia, Ungaria, Serbia, Cehia, Israel, Japonia, Maroc sau Bhutan. Ana Silvestru a absolvit studiile de licență la clasa profesorului Viniciu Moroianu la UNMB. După absolvirea cu cea mai înaltă distincție a studiilor de masterat la Universitatea de Arte din Zürich a obținut și prestigioasa diplomă de solist concertist (ambele la clasa profesorului Konstantin Scherbakov). De-a lungul anilor a beneficiat de îndrumarea și susținerea unor artiști precum Lazar Berman, Dmitri Bashkirov, Daniel Fueter, Larissa Gergieva, Margreet Honig, Radovan Vlatkovic, Bernard Ringeissen, Karl-Heinz Kaemmerling.

MATVEY DEMIN. Primul flautist din istorie care a câștigat în 2019 Premiul I la Concursului Internațional Ceaikovski, categoria instrumentelor de suflat, s-a născut în Siberia în 1993, unde a început studiul muzicii cu bunica lui, continuând-și educația cu Andrea Lieberknecht la München și la Hanovra.

Este laureat al unor concursuri internaționale precum «Aeolus», ARD (München), Concursul Internațional de Flaut din Krakovia, Concursul Internațional Unisa etc. Din 2022 este prim-flautist al Orchestrei Simfonice SWR Stuttgart, iar din 2023 este profesor de flaut la Hochschule für Musik Freiburg. În calitate de solist a cântat cu Orchestra Tonhalle Zürich, Orchestra Teatrului Mariinsky, Orchestra Simfonică din Düsseldorf, Orchestra Filarmonicii din Nürnberg, iar în 2019 a susținut un turneu în Japonia sub bagheta maestrului Valeri Gergiev. Fiind un interpret desăvârșit al repertoriului cameral, Matvey Demin este invitat cu regularitate în festivaluri precum: Pyeongchang Music Festival, Molyvos Festival, Flute Virtuosi Festival, Davos Festival, Festival «PAAX GNP». Din octombrie 2021 Matvey Demin este artist exclusiv Yamaha.

GIULIO BIDDAU. Născut la Cagliari, a studiat cu Arlette Giangrandi Eggmann și a absolvit pianul la Conservatorul din orașul său natal. S-a specializat la Paris cu Jean Marc Luisada la École Normale și apoi cu Aldo Ciccolini și Dominique Merlet. A urmat cursurile Hochschule für Musik „Hanns Eisler” din Berlin și a obținut diploma cu cea mai înaltă distincție conferită de Accademia Nazionale di Santa Cecilia cu Sergio Perticaroli.

Este laureat al unor concursuri internaționale precum Casagrande din Terni, Concursul Internațional de Pian de la Tbilisi, Iturbi din Valencia, obținând Premiul I la Concursul „Les Nuits Pianistiques – Lauréats SPEDIDAM” din Aix-en-Provence. A concertat pe unele dintre cele mai prestigioase scene din Germania, Slovenia, Marea Britanie, Austria, Suedia, China, Chile, Australia și Argentina și a evoluat în calitate de solist sub bagheta lui. A cântat sub bagheta lui Lawrence Foster, François-Xavier Roth, Tan Dun, Damian Iorio, Silvia Massarelli, Filippo Maria Bressan alături de importante orchestre europene. În 2018 și 2021 a fost premiat de Asociația Criticilor Muzicali din Argentina.

LUCA STAFFELBACH. A absolvit Universitatea de Arte din Zürich sub îndrumarea profesorilor Raphael Christen, Benjamin Forster, Klaus Schwärzler, Rainer Seegers și Martin Grubinger. Are o bogată experiență în calitate de solist, interpret de muzică de cameră și în ansambluri orchestrale, în săli de concerte precum Filarmonica din Berlin, KKL Luzern sau Tonhalle Zürich.

În calitate de solist a evoluat în compania unor orchestre precum Wellington Orchestra, Christchurch Symphony Orchestra, City Light Orchestra din Lucerna sau Kammerorchester Arpeggione Hohenems. Este membru fondator al formației camerale Trio Colores, premiată și extrem de apreciată pentru proiectele care fascinează prin originalitate debordantă și muzicalitate rafinată. Aranjamentele și compozițiile lui Luca Staffelbach au fost deja interpretate în SUA, America Latină, Sicilia, Finlanda și Elveția.

MATTHIAS KESSLER. Născut în Feldkirch, Austria, Matthias Kessler și-a finalizat studiile de licență la Universitatea de Arte din Zürich sub îndrumarea profesorilor Klaus Schwärzler, Benjamin Forster, Raphael Christen și Martin Grubinger.

După absolvire a primit bursa Academiei Karajan a Filarmonicii din Berlin, unde a studiat cu Jan Schlichte și Wieland Welzel. Din 2021, Kessler își continuă studiile de master la Universitatea de Muzică Hans Eisler cu profesorii Franz Schindlbeck și Rainer Seegers. Din ianuarie 2022 ocupă funcția de timpanist principal și prim-percuționist al Orchestrei Simfonice din Hamburg fiind des invitat în cele mai importante orchestre europene, precum Filarmonica din Berlin, Orchestra Tonhalle Zürich, Orchestra NDR Elbphilharmonie și Orchestra Simfonică Radio din Berlin. Matthias Kessler este co-fondator și membru al Trio Colores.