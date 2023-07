Începe „cea mai mare adunare de artiști internaționali de blues pe care a găzduit-o vreodată România” FOTO

Cel mai mare festival de blues din sud - estul Europei, de la Brezoi, județul Vâlcea, va da startul unei noi ediții, în perioada 18–23 iulie, pe Valea Lotrului, loc care de ani de zile reunește nume de prim rang ale muzicii internaționale.

„Open Air Blues Festival” de la Brezoi – Vâlcea s-a impus în peisajul muzical ca „Woodstock al României”, fiind un eveniment de talie mondială grație atât a publicului tot mai numeros de la an la altul, atât din țară cât și din afară, dar mai ales a artiștilor care vin să concerteze aici: Beth Hart, Eric Gales, Ana Popovic, Walter Trout, Albert Cummings, Anthony Gomes, Sugar Blue, Joanna Connor, Mike Godojora & Blue Spirit etc..

→ Imaginea 1/18: Beth Hart pe scena de la Brezoi Vâlcea Foto FB Open Air Blues Festival Brezoi Vâlcea

Summer Camp – locul unde s-a născut magia și „Brezoiul lumii”

Festivalul de blues (FOTO )este cel care a dat naștere fenomenului muzical de pe Valea Lotrului în urma căruia au apărut sintagma de „Brezoiul lumii” și Summer Camp Brezoi – locul unde se întâmplă vară de vară magia.

Anul acesta se va derula la Brezoi cea de-a cincea ediție oficială a festivalului internațional de blues, deși dacă ar fi să luăm în considerare și ediția din timpul pandemiei – de mai mică amploare dată fiind conjunctura mondială – este de fapt a șasea.

„În ciuda pandemiei, lumea a avut nevoie de muzică, așa că am reușit și în 2020 – 2021 să organizăm evenimente pe bandă rulantă. Chiar dacă au fost de mai mică amploare, pentru a respecta regulile impuse de autorități, practic am secționat evenimentele mari. De aceea, neoficial, Open Air Blues Festival Brezoi din acest an se află de fapt la a șasea ediție, pentru că am avut o ediție mai mică în 2021, căreia noi i-am spus «3.5», fiindcă a fost cam la jumătate dintr-una normală”, a mărturisit Mihai Răzvan Mugescu, fondatorul festivalului.

Cinci concerte majore în fiecare seară, și apoi after-party până dimineața

Inițiatorul fenomenului muzical de la Brezoi a mai explicat și ce s-a pregătit în acest an pentru iubitorii muzicii de calitate: „Pentru cine nu știe ce se întâmplă an de an la Brezoi – Vâlcea este suficient să dea un search (o căutare – n.red.) pe pagina «Open Air Blues Festival Brezoi» sau pe site-ul «brezoiblues.ro» pentru a descoperi artiștii care vor performa la Brezoi. Nu vrem să sune a laudă, dar chiar va fi cea mai mare adunare de artiști internaționali de blues pe care a găzduit-o România vreodată. În fiecare seară vor fi câte cinci acte majore pe scena festivalului, urmate de alte concerte la scena de after-party, cu trupe românești și internaționale. Petrecerile vor ține până dimineața. Știm că bluesul nu este un gen foarte popular în România, deși prinde teren, dar oamenii care vin, atmosfera care se creează, totul este unic, drept dovadă recenziile - mai mult decât favorabile - pe care le avem”.

Beth Hart, Eric Gales și Walter Trout - artiști care vor concerta la Brezoi

Grandiosul eveniment de la Brezoi va începe marți, 18 iulie, de la ora 17:00, cu artiști colosali, dintre care unii se află pentru prima dată în România, alții consacrați: „Avem trupe colosale precum cea a lui Eric Gales – apreciat de specialiști ca fiind cel mai bun chitarist al momentului. De altfel, în 2022 el a mai făcut la Brezoi un show senzațional... Și cred că va fi printre rarele ocazii când îl vom putea vedea pe Walter Trout pe o scenă din România... Iar Beth Hart revine pentru al nu știu câtelea show la Brezoi, pentru că din 2019 artista vine constant. Numai în 2021, în plină pandemie, a avut cinci concerte la Brezoi”.

Și tot Beth Hart va da startul și ediției din acest an, fiind unul dintre cele mai așteptate momente ale festivalului.

„Suntem nerăbdători să primim miile de turiști care vin de fiecare dată la acest eveniment, din țară, dar și din afară. Pe lângă cea mai mare adunare de artiști internaționali pe care a găzduit-o România vreodată, ne așteptăm și la un număr record de turiști străini în acest an, la Brezoi”, au mai menționat organizatorii evenimentului.

Dacă anul trecut, festivalul a adunat 50.000 de spectatori, se preconizează ca în acest an numărul acestora să depășească 80.000.

Abonamentele pentru primele două praguri, sold-out

La Open Air Blues Festival puteți participa cu ajutorul rețelei iabilet.ro. Alte amănunte se găsesc și pe site-ul „Brezoiul lumii”, unde veți descoperi de asemenea că abonamentele, pentru cele șase zile de concerte, pentru pragurile 1 și 2, sunt deja sold – out.

În schimb, mai sunt disponibile abonamente pentru pragurile 3 – 5 cu prețuri cuprinse între 636 lei și 848 de lei. Dacă doriți să luați bilete, acestea pornesc de la 265 de lei și ajung la 371 de lei, prețul diferă în funcție de zi și spectacole. Cele mai ieftine sunt în zilele de miercuri, joi și duminică (19, 20 și respectiv 23 iulie) și iar cele mai scump în prima zi (marți, 18 iulie).

Tariful pentru campare, fiind vorba despre un eveniment în aer liber organizat la intersecția dintre Valea Oltului și Valea Lotrului (215 km depărtare de București - A1, DN7, Valea Oltului, DN7A; 72 km depărtare de Sibiu - DN7-Valea Oltului, DN7A), într-o panoramă montană de vis, este același și pentru corturi și pentru rulote - 52,98 lei de persoană, valabil pentru toată perioada festivalului.

Copiii până în 13 ani, însoțiți de un adult plătitor de bilet, au acces gratuit atât la concerte cât și la camping. Acces liber la festival este și pentru persoanele cu dizabilități.

Spațiile de campare sunt îngrădite, au pază 24/24h, iluminare nocturnă, toalete și dușuri, alimentare cu energie electrică, WiFi gratuit, teren de sport și loc de joacă pentru copii, precum și terase pentru a servi masa, cafea și cocktailuri preferate. În imediata vecinătate a zonei de festival sunt terasele cu mâncare și băutură și zona dedicată after-party, poienița de relaxare și podul peste râu.

În perioada festivalului se organizează tot soiul de activități conexe: drumeții montane, excursii la diverse obiective turistice.

Line-up și program artiști Open Air Blues Festival Brezoi 2023

Marți, 18 iulie: Beth Hart (US), Ana Popovic (US), Louis King (AU), The Blues Overdive (DK), Canaf (RO).

Miercuri, 19 iulie: Walter Trout (US), Albert Cummings (US), Bruce Katz (US), Rareș Totu's Midnight Sun feat. Aminda (RO), Boogie Boys (PL).

Joi, 20 iulie: Anthony Gomes (CA), Sugar Blue (US), Joanna Connor (US), Marcian Petrescu Band (RO), Vali Racila & Raul Kusak (RO).

Vineri, 21 iulie: Kaz Hawkins (IE), Toronzo Cannon (US), Ben Poole (EN), Roosevelt Collier (US). The Hawkmen (EN).

Sâmbătă, 22 iulie: Eric Gales (US), Daniel Nicole (US), Mike Godojora & Blue Spirit (RO), BluesCore (RO), Green Onions Experience (RO).

Duminică, 23 iulie: Sugar Rayford (US), Larry McCray (US), Nikki Hill (US), Mike Andersen (DK), The Voodoo Child (RO).

Locul festivalurilor statement

Din 2017, Brezoi Vâlcea a devenit un reper pentru muzica de calitate, și mai nou și pentru alt gen de evenimente. Spre exemplu, anul acesta, în data de 8 iulie, de aici s-a startul în etapa regină a „Turului ciclist al Sibiului” - cea mai prestigioasă competiție ciclistă din România, ajunsă la ediția a 13-a. Este vorba despre cea mai grea etapă din istoria Turului, între Brezoi și Păltiniș, coroana fiind câștigată în defavoarea Transfăgărășanului care a deținut-o până în acest an. Și tot aici, în această vară, s-a derulat o tabără a cercetașilor la care au luat parte, timp de o săptămână, aproximativ 1.000 de copii.

În perioada 23 – 25 iunie, în schimb, la Brezoi s-a desfășurat a doua ediție a „Bikers For Humanity Rock Fest”, eveniment la care a luat parte: „toată crema rockului autohton și motocicliști din toate colțurile țării”. Aceștia și-au dat întâlnire pe Valea Lotrului pentru a se bucura de natură, spectacole și a contribui la binele pe care asociația organizatoare îl produce pentru comunitate, fiind vorba despre un festival caritabil ale cărui încasări merg către proiecte extraordinare.

Tot aici s-a derulat până sâmbătă, 15 iulie, pentru 11 zile, „Hippie Camp” Brezoi, un eveniment dedicat tinerilor aspiranți la o carieră muzicală. Seară de seară, Valea Lotrului a răsunat de câte două concerte, în perioada amintită, iar în timpul zilei s-au derulat ateliere în care artiști români consacrați s-au bucurat de muzică alături de fanii lor.

„La Summer Camp Brezoi în fiecare vară evenimentele culturale își au o casă pentru artiști din toată țara și din străinătate. Această locație și această zonă a țării merită vizitată de cât mai mulți turiști. Am zis dacă tot avem locația, infrastructura fiind gândită «a la long», să facem tot ce stă în puterea noastră să popularizăm zona prin evenimente muzicale. Sunt extrem de mulți iubitori de muzică bună în România, pe care noi reușim să-i aducem măcar o dată pe an, la Brezoi. Avem turiști care vin la aproape toate evenimentele, pe un loc îngrădit de câteva hectare”, recunosc organizatorii. Acesta de fapt este și motivul principal pentru care anul trecut, Brezoiul a fost ales „Destinația anului”.