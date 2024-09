Un cunoscut vlogger român a vrut să afle cum trăiesc ucrainenii, dar a avut câteva surprize plăcute, cel puțin în anumite privințe. Deși țara a fost aruncată în haos de război și corupția uriașă, iar sărăcia e mare, prețurile sunt mai mici ca în România, iar în supermarketuri există abundență.

Cunoscutul vlogger român Cosmin Avram a revenit în Ucraina, țară în care se află în aceste zile, după ce a mai fost și anul trecut. Acum, el a ajuns la Harkov, foarte aproape de granița cu Rusia, unde invadatorii au distrus mare parte din infrastructură. Cu toate acestea, marile magazine și anumite zone arată în continuare bine, iar viața merge mai departe.

Cosmin și soția sa au vrut să vadă cum este mâncarea și ce prețuri sunt la resturantele din zonă și în supermaket.

„Din păcate, multe magazine sunt închise, cam aceasta este situația. Am găsit un local drăguț, așa că o să mâncăm. Aici avem sushi Philadelphia și avocado, somonul arată foarte bine, ghimbir și wasabi”, a spus vloggerul, la început.

Mâncarea a fost servită, iar calitatea alimentelor l-a impresionat. „Gata, masa este completă, au venit legumele, supă, supă de pui cu ou și foarte mult mărar. Aici avem carne de vită, arată și miroase foarte, foarte bine și celebrul suc de portocale. Avem dovlecei, ciuperci, ardei gras, vinete cu un sos pe deasupra. Andreea a mai comandat un mojito. Să avem poftă și bine ați revenit în Ucraina. Haideți să testăm carnea, Andreea o să vină mai aproape să vedem cum e făcută. Perfect. Ia vedeți. Uite, Doamne ferește și nu glumesc. E perfectă. La un preț incredibil, o să vă spunem la final”, a adăugat Cosmin Avram.

Mai ieftin ca în România

Înainte să iasă din restaurant, a dat verdictul. „Chiar dacă pare un restaurant scump, un restaurant de fițe, să știți că nu este așa. În România cred că plătește trei ori mai mult pe această masă. Gata, 1617 grivne. 180 de lei, 36 de euro. Haideți să filmăm câteva prețuri în supermarket. Pe lângă asta vreau să vă arăt și supermarketul, pentru că arată foarte, foarte interesant”, a mai spus Cosmin.

În magazine, prețurile sunt dintre cele mai diverse. În timp ce marfa autohotonă este comercializată la prețuri mai mici și chiar mult mai mici ca în România, există și produse foarte scumpe. Pe rafturi a găsit și vinuri inclusiv din Republica Moldova.

Prețuri mari, prețuri mici

Apoi, el a indicat și câteva prețuri, cu mențiunea că un leu este echivalentul a 9,21 grivne (moneda locală).

„Acesta arată salată beuf sau salată rusească la 104. În partea aceasta avem măsline vărsate. Pur și simplu îți iei de aici, te servești singur. Pui în caserolă, le cântărești și cam asta a fost. Foarte, foarte multe sortimente de brânză. Cam așa se vând ouăle vărsate. Miere de albină, 13 grivne. Și asta pare zahăresită. 75 de grivne. Să vedem cât are. Cine înțelege, dacă înțelege cineva. De arătat arată bine. 350 de grame. Aici avem foarte multe mezeluri. Cârnați, costiță. 24, 100 de grame. 43 de grivne, 100 de grame. Cârnați de acolo. Parizer, Mortadella. Sigur, este Pariser acesta. 37 de grivne, 100 de grame. Aici avem mâncare gătită. Aici avem foarte multe lucruri interesante. Avem și sărmăluțe. Așa arată. 33 de grivne. 34, de fapt, 100 de grame”, a adaugat el.

Mai încolo a găsit legume, dar și ulei și pește de import, toate mai scumpe. „Legume, văd vinete acolo. Ardei copt. Haideți să vedem uleiul. Ulei de floarea soarelui, 61 de grivne. Cred că este cel mai ieftin. Nu, avem aici la 54. 54, cam acesta este prețul. Cam pe aici se învârt prețurile. Cel de 2 litri, 119. L-am găsit pe acesta în ofertă la 48. Este ceva mai... Pe partea opusă avem ulei de măsline. Extravergine, 750 de grivne. 0,75 de mililitri. Acesta este ceva mai scump, 1.100. Are un litru, jumătate de litru, la 800 de grivne. Am găsit și o marcă ceva mai cunoscută, un litru, 1.000 de grivne. Nu pare ieftin. Ton Rio Mare. 480. 3 cutii de 80 de grame, 480. Avem și la bucată, 100 de grivne, cutiuța. Foarte, foarte multe lucruri interesante”, mai spune el.

Tot acolo a găsit dulciuri din import, dar și legume și fructe locale.

„Supermarketul este foarte mare. Ferrero Rocher. 660 de grivne, 300 de grame. Raffaello, 150 de grame, 184 de grivne. Ciocolată, cât cuprinde. Vezi ce e aici. Aici avem legumele. Varză, 11 grivne. Ceapă, ceapă vărsată, 14-15 grivne. Kilogramul, cred, pentru că nu este afișat 100 de grame. 16 grivne, kilogramul de cartofi. Morcov, la 16.60. Aici, cred că avem speclă roșie. 15 grivne. Cartofi dulce, 150 de grivne. 39, de fapt 40 de grivne, cartoful roșu. Lămâi, 80 de grivne, kilogramul. Portocalele, 59. Banane, 63 de grivne, pe kilogram. Ananasul, 170. Mere, pere, acestea, 145. Merele, 45 de grivne. Avem și la 29, la 30 de fapt. Veziți cât de bine arătă aceste roșii. 170 de grivne, kilogramul. Cele de lângă sunt 99. Alune, 27 de grivne, 100 de grame”, au fost alte produse remarcate, printre alte câteva zeci pe care le-a trecut în revistă.

Bucate gustoase și de calitate

La final, cei doi au mâncat într-un local din zonă, iar prețurile li s-au părut din nou foarte bune.

„Am găsit un local drăguț chiar în piață, așa că o să mâncăm ceva. Tocmai am plasat comanda. Limonada este foarte bună, cred că o să ne mai luăm pentru că deja am terminat-o. Este simplă, lime și mentă. A venit și mâncarea. Cam așa arată. Eu mi-am luat o ciorbă. O ciorbă georgiană, picantă. Pâine de casă, fierbinte. Iar Andreea are carne cu legume. Cartofi, fasole verde și coriandru. De fapt am mâncat și aseară aici.Motiv pentru care știu că această ciorbă este foarte, foarte bună. Are tăiței roșii vită, este cu carne de vită. Foarte mult ardei, este picantă, este iute. Pâinea este făcută de ei. Foarte bună. Extraordinară. Trebuie să încercați așa ceva. E genială. Costă 3,50 euro. Mai puțin de 20 lei. O să vă spunem la final prețul complet”, a completat el.

Tinerii au mâncat cartofi, legume și carne de vită. La final, au plătit echivalentul a puțin peste 100 de lei.

„Ce nu v-am spus, mâncarea este servită în vase de lut. A venit și felul 2. Carne cu multă ceapă și ciuperci. Ia priviți, avem și albine. Două sunt. Au venit să mânce cu mine. Extraordinar e. Aici avem un fel de lipie. Iar ciupercele sunt extraordinare. 3, au mai venit una. Gata, cam aceasta este nota de plată. 1.022 de grivne. Am mâncat două persoane. Ne-am saturat. Undeva la 23 de euro. 116 lei. Mâncarea foarte bună. Bucătărie georgiană. Excelentă. Acum revenim la ale noastre”, a încheiat el.

Surprize, surprize

Clipul postat pe contul său de You Tube a adunat aproape 45.000 de vizualizări în mai puțin de o zi, peste 4.000 de aprecieri, dar și sute de comentarii. Cei mai mulți internauți au comparat prețurile cu cele din România, dar și din alte state. Iar în timp ce unora li s-au părut mai mici ca în România, alții au remarcat că salariile în Ucraina sunt mult mai mici, iar țara este ținută în viață doar de sumele uriașe de bani pompați de Uniunea Europeană și SUA.

„Oare sa fie din producția interna? Arată bine! Și mâncarea este buna, mie mi-a plăcut când am fost la Kiev”, a scris cineva. Alții i-au dat dreptate. „E mișto supermarketul în ucraina, e aranjat perfect, cu mâncare italiană”, a remarcat altul.

„Cele autohtone sunt mai ieftine ca la noi, cele importate sunt mai scumpe ca la noi!”, a scris cineva.

„Chiar dacă sunt in război magazinul este plin, iar unele preturi sunt ca la noi! Nu știm puterea de cumpărare! Care este moralul lor, ați reusit să vorbiți cu localnicii? Mulțumesc frumos!”, a scris altul.

„Cam așa sunt prețurile și în Los Angeles”

Altora li s-a părut foarte scump, iar cineva a spus că rivalizează cu prețurile din Statele Unite ale Americii, mai exact cu cele din Los Angeles.

„Eu sunt în Los Angeles. Cam așa sunt prețurile și pe aici. Un decent meal is about 30$. Dacă mergi la un restaurant de grad A, B si C sunt mai ieftine”, a scris altcineva.

„Foarte foarte scump, 70% din produse sunt mai scumpe decat la noi”, a obsrvat altul. „Nu în toată Ucraina sunt aceste preturi”, l-a corectat un internaut.

„Prețuri mari ca în Vest, iar ei nu au TVA și alte taxe inventate de Bruxeles. Se vede că lăcomia corporațiilor nu are frontiere și milă de nimeni și de nimic. Iar la venituri sunt sigur că un salariu mediu nu trece de 300 euro, într-un cuvant, jale. Bine că sunt bani pentru arme și razboaie”, a fost altă opinie.

Alții au remarcat calitatea alimentelor servite în restaurante, iar nu puțini au fost cei care au considerat că prețurile sunt sub cele din România. „Prețurile, unele dintre ele sunt chiar sub cele de la noi, de pe vremea ceaușismului. Evident, ceva mai mari ca acum trei ani, dar ai dreptate, este vreme de război. Să ne revedem cu bine”, a scris unul.

„Mâncarea de la final arată foarte bine, prețul ei, pentru noi, este bun, adică puțin mai ieftin decât la noi, însă pentru Ucraina nu cred că este chiar ieftin. Ciorba georgiana arată foarte bine, vreau rețeta”, i-a rugat altul.

„Ar fi fost de trei ori mai scump în România”

„Cum era de așteptat iată cum o țară în plin război e mult mai aprovizionată din punct de vedere al diversității sortimentelor de marfă din magazine și mai presus de asta toate alimentele de acolo sunt mult mai ieftine decât cele similare vândute în România În România toate prețurile sunt umflate artificial și nejustificat. Ceea ce se practică în România nu este comerț ci bișniță. Dacă ați fi mâncat într-un restaurant din România exact ceea ce ați comandat și consumat la restaurantul de acolo din Ucraina apoi fiți ferm convinși că v-ar fi costat pe ușor vreo 300 de lei, în nici un caz echivalentul a 177 lei ( plătiți în hrivne) așa cum era nota de plată de la respectivul restaurant unde ați intrat să mâncați. Baftă! Și numai bine vă doresc”, a scris alt urmăritor.

„Când ai pensie de 25 euro si salariu de 150 euro astea sunt restaurante de fițe pentru populatța de rând. Majoritatea oameniilor abia au bani de pâine și cartofi sau făină să facă o pită”, a fost alt punct de vedere.

„Dacă așa arată un oraș dintr-o țară în război nu mai ai ce comenta”, a punctat altul. „De toate, pentru toate buzunarele. Bravo Ucraina”, au fost doar câteva dintre sutele de comentarii.