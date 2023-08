Turiștii fac reclamații trăznite. „Vrem înapoi banii, din cauza lor am rămas însărcinată”

August înseamnă în emisfera nordică luna vacanțelor, dar și a plângerilor de tot felul, mai mult sau mai puțin întemeiate ale turiștilor. Uneori, reclamațiile lor concurează „perlele” liceenilor de la Bacalaureat.

Probabil că nu există turist care să nu fi avut măcar o singură dată cel puțin un motiv de nemulțumire într-o vacanță, însă unii uită să se bucure de concedii și caută nod în papură pentru orice, așa că vin cu reclamații care de care mai bizare. Grupul de Facebook Fabulous Lovers Of Weird Everything a făcut un top al celor mai caraghioase plângeri formulate de clienții unei cunoscute agenții de turism.

„Nu ar trebui permisă plaja topless. A fost fost foarte deranjant și l-a distras foarte mult pe soțul meu care voia doar să se relaxeze", a fost reclamația făcută de o soție geloasă „În vacanța mea în Goa, în India, am fost dezgustat să aflu că aproape toate restaurantele au servit curry. Nu-mi place mâncarea picantă", s-a plâns un alt turist.

Altcineva s-a plâns de vacanța petrecută în Spania: „Am plecat în vacanță în Spania și am avut o problemă cu taximetriștii, deoarece toți erau spanioli.” Dar există și altfel de motive, la fel de caraghioase. „Am rezervat o excursie la un parc acvatic, dar nimeni nu ne-a spus că trebuie să ne aducem propriile costume de baie și prosoape. Am presupus că va fi inclus în preț."

Prea mult nisip pe plajă

Pare greu de crezut, dar altcineva s-a plâns de faptul că pe o plajă este prea mult nisip. „Plaja era prea nisipoasă. A trebuit să curățăm totul când ne-am întors în cameră." Și tot nisipul i-a venit de hac altui turist, care și-a „ratat” vacanța din cauza asta. „Am descoperit că nisipul nu era ca nisipul din broșură. Broșura arată nisipul ca fiind alb, dar era mai galben. "

Un alt turist s-a înfuriat după ce a făcut o „descoperire epocală”: în apă există pești! „Nimeni nu ne-a spus că vor fi pești în apă. Copiii erau speriaţi”, s-a plâns el.

„Drumurile erau inegale și denivelate, așa că nu am putut citi ghidul local în timpul călătoriei cu autobuzul spre stațiune. Din această cauză, nu am fost conștienți de multe lucruri care ne-ar fi făcut vacanța mai distractivă", a descoperit altcineva.

Un englez s-a înfuriat că drumul din Jamaica și până în Marea Britanie a durat nouă ore, în comparație cu doar 3 ore, atât cât ar dura drumul pentru un american. „Ne-a luat nouă ore să zburăm acasă din Jamaica în Anglia. Americanilor le-a luat doar trei ore să ajungă acasă. Acest lucru e nedrept."

„Prea mulți spanioli în Spania”

O vacanță în Spania s-a dovedit un coșmar pentru alt turist. Motivul? În Spania sunt... prea mulți spanioli! „Când eram în Spania, erau prea mulți spanioli acolo. Recepţionera vorbea spaniola, mâncarea era spaniola. Nu ne-a spus nimeni că vor fi atât de mulți străini."

Un alt coșmar a venit pentru un turist în barcă. „A trebuit să ne aliniem afară pentru a prinde barca și nu era aer condiționat." Și mai „grav”, altcineva s-a plâns de atacul unei insecte: „Am fost mușcat de un țânțar. În broșură nu se menționează că există țânțari."

Poate cea mai savuroasă a fost reclamația unor turist care deși au cerut o cameră cu paturi twin au primit o cameră cu un pat matrimonial. Iar asta nu a rămas fără urmări! „Logodnicul meu și cu mine am cerut paturi duble când am rezervat, dar în schimb am fost plasați într-o cameră cu un pat matrimonial. Acum vă considerăm responsabili și vrem să ni se ramburseze banii pentru faptul că am rămas însărcinată. Acest lucru nu s-ar fi întâmplat dacă ne-ați fi pus în camera pe care am rezervat-o".