Destinația de lux căutată de tot mai mulți români. „Pe plajă erau David Beckham și Bono, în Grecia ar fi fost Gheboasă“

Grecia și Turcia sunt cele mai populare destinații de vacanță pentru români, însă unii dintre ei caută locuri și peisaje noi, sătui de cele două țări balcanice. Astfel, tot mai mulți români aleg destinații ceva mai scumpe din Franța, Portugalia și Italia, dar care, spun ei, merită fiecare ban.

Coasta de Azur din Franța este o destinație de vacanță aleasă în special de europenii înstăriți din țările nordice și de americani, iar prețurile sunt pe măsură. Însă tot mai mulți români aleg să meargă în Franța și visează să vadă Coasta de Azur.

Raul, un tânăr antreprenor, și-a văzut visul cu ochii. A ales Saint-Tropez și spune că l-a costat într-adevăr ceva mai mult decât dacă ar fi mers în Grecia, dar că a făcut alegerea perfectă.

Mai scump decât în Thassos

„Sunt dintre românii care mergeau vară de vară în Grecia sau Turcia, uneori chiar în ambele. Sunt două țări frumoase, nimic de spus, însă am descoperit Franța și Portugalia și pot spune că nu există termen de comparație cu Grecia și Turcia. Alte condiții, alți oameni, altă atitudine. Vorbesc de Saint-Tropez, Coasta de Azur, Franța, care e o minune. E definiția impecabilului, fără manele și mizerie, dar costă. Un cer fără urmă de nor și o apă de un azur cum nu am mai văzut nicăieri. Chiar nu fac pe grozavul, dar le sugerez românilor să încerce și asta chiar dacă e mai scump decât în Thassos sau mai știu eu ce loc din Grecia. Chiar merită”, spune el.

Bono vs. Gheboasă

Și alți români aleg în ultima perioadă stațiunile din Franța, Italia sau Portugalia. Din orașe ca și București și Cluj există zboruri directe spre Nisa, pe Coasta de Azur, iar de aici cei interesați pot ajunge în stațiuni de lux precum Cannes, Saint-Tropez sau Monte Carlo. Unii aleg spre exemplu să meargă la Cannes, unde are loc celebrul festival de film „Le Festival International du Film de Cannes”.

„Am fost la festivalul de film în mai, a fost senzațional. În mai, pe Coasta de Azur e ca la noi în iulie, apa e perfectă și e cald și bine. Plus că vezi pe plajă vedete de Hollywood și alte staruri, nu maneliști și bombardieri. Când am mai fost acum câțiva ani, la un moment dat era la câțiva pași de mine David Beckham, celebrul fost fotbalist, alături de soția lui, Victoria <Posh Spice>, la fel de celebră, iar în altă zi era Bono de la U2. În Grecia m-aș fi întîlnit probabil cu Gheboasă”, a spus un alt îndrăgostit de peisajele de vis din sudul Franței, Andrei.

Și Corsica Franței începe să intre în atenția românilor. Insula marelui Napoleon este una dintre perlele Mediteranei, însă deocamdată puțini români o aleg ca destinație și pentru simplul fapt că este mai puțin recomandată de agențiile de turism, care știu ca pachetele ceva mai ieftine din Grecia și Turcia se vând mai bine într-o țară în care veniturile populației sunt dintre cele mai mici.