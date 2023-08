Turiști români în Bulgaria, vacanțe distruse: Focare de infecție în resorturi de lux, din cauza altor turiști infectați

O familie din Capitală a fost nevoită să își scurteze sejurul în Bulgaria și să revină în România ca să se interneze. Oamenii spun că au nimerit în plin focar de infecție, deși resortul este unul de lux, din zona Kavarna.

“Acum am plecat de la resort, deși sejurul se termină pe 27 august. Stări de vomă, diaree, dureri de cap și musculare, ne simțim cumplit ! Se vedea că personalul lua toate măsurile de precauție, dezinfectau non-stop, însă e vorba de enteroviroză și este un focar, efectiv ! Până nu se golește tot și nu se face o dezinfecție totală, să se scape de virus, toată lumea care va merge se va îmbolnăvi ! Mâncarea a fost extraordinară, la fel și personalul, însă păcat de hotel că unii vin bolnavi și intră în piscine și la Spa, care sunt spații comune”, scriu turiștii pe pagină de Facebook “Vacanțe în Bulgaria”.

Turiștii spun că este exclus ca focarul să fi pornit de la condițiile din hotel, pentru că sunt excelente și dau vina pe alți turiști, care ar fi adus virusul.

“Sfatul meu este să discutați cu agențiile și să solicitați banii înapoi și să reevaluați ideea de Bulgaria ! Asta dacă nu doriți să va îmbolnăviți ! Noi am ajuns luni, toți patru perfect sănătoși și plecăm astăzi” spun turiștii.

Reacțiile nu au întârziat să apară.

“Aceste probleme legate de enterocolită au fost și sunt de ani de zile, fie că este Bulgaria sau litoralul românesc! Anul trecut în aceeași perioada era jale, noi am scăpat, mulțumim lui Dumnezeu. Acum nu știu dacă are vreo legătură regiunea din Bulgaria, căci tot atunci erau mii de cazuri și în București”, scrie un turist care și anul acesta va merge tot în Bulgaria.

Alții cred că virusul se transmite prin aer și că nu se poate face nimic.

“Noi suntem patru membri în familie. Eu și fetița am avut virusul, soțul și băiețelul nu. Deși locuim în aceeași casă, dormim împreună, mâncăm împreună. Cred că oricât de mult ne am feri, nimic nu ne garantează că nu contactăm virusul. O fi în aer sau se transmite altfel, nu știu dar e ciudat, oricum. Multă sănătate tuturor!”, scrie o femeie.

Și alții au trecut prin experiențe similare.

“Noi am ajuns luni iar astăzi de dimineață la ora 10:00 am plecat. Suntem două familii, patru adulți și doi copii. Am vomat, avem dureri de cap, stări de greață! Hotelul trebuie închis și trebuie făcută o dezinfecție totală, pentru că toată lumea din hotel avea aceleași simptome, iar un copil a fost luat din hotel cu ambulanța. E infecție totală!”, spun turiștii.

“Același lucru am pățit și noi la alt hotel, acum șase săptămâni. Deși totul a fost impecabil, trei dintre noi ne-am îmbolnăvit. Eu am ajuns la perfuzii și a durat mult timp până mi-am revenit”, spune o turistă din București.