15 mai: Ziua în care o sculptură a lui Constantin Brâncuşi a fost vândută la preţul de 71 de milioane de dolari VIDEO

La 15 mai 1848 a avut loc Adunarea de la Blaj, iar în anul 1941 s-a născut actorul Viorel Comănici. În aceeași zi, dar în anul 2018, a murit comentatorul sportiv Cristian Țopescu.

15 mai 1848: Are loc Adunarea de la Blaj

Dieta maghiară de la Pojon a decis în luna martie a anului 1848 anexarea Transilvaniei la Ungaria. Astfel, românii protestează față de această decizie, iar la 30 aprilie 1848 aceștia hotărăsc să se întâlnească în luna mai la Blaj în cadrul unei mari adunări naționale.

Astfel, la Adunare Națională de la Blaj au participat aproximativ 40.000 de oameni și a fost elaborat programul „Petiția națională” în care se solicita: independența națiunii române din Transilvania, desființarea iobăgiei și împroprietărirea țăranilor fără despăgubire, întemeierea de gărzi naționale românești, desființarea cenzurii, instituții de învățământ în limba română și egalitatea în drepturi.

Acest program a fost trimis împăratului de la Viena dar și Dietei de la Cluj.

15 mai 1941: S-a născut actorul Viorel Comănici

Născut la București, Viorel Comănici a urmat cursurile Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale”. A fost coleg cu Emil Hossu, Alexandru Repan, Ruxandra Sireteanu, Ştefan Sileanu și Olga Bucătaru.

Ulterior, a fost repartizat la Teatrul Naţional din Târgu-Mureş, unde a jucat timp de trei ani, apoi, din 1969, au urmat alţi trei ani la Teatrul Naţional „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca. În 1974 a revenit în Capitală şi a devenit membru al trupei artistice a Teatrului Nottara.

Actorul a murit la 5 iunie 2020.

Din filmografia sa amintim: „Săgeata căpitanului Ion”, „Porțile albastre ale orașului”, „Revanșa”, „Comoara”, „Ciuleandra”, „Figuranții” și „Mircea”.

15 mai 1943: Iosif Stalin dizolvă Cominternul

Cominternul a fost întemeiat în anul 1919 și mai este cunoscut și ca A Treia Internațională. Deși scopul său la nivel declarativ era promovarea revoluției mondiale, Cominternul a fost în principal un organ de control sovietic asupra mișcării comuniste internaționale, conform Britannica.

Cominternul a fost înființat în urma rupturii dintre cele trei componente ale Internaționalei a II-a socialiste pe fondul Primului Război Mondial.

În 1915, Vladimir Lenin a propus înființarea unei noi Internaționale. Doi ani mai târziu, Lenin a condus preluarea puterii de către bolșevici în Rusia, iar în 1919 a convocat primul congres al Cominternului, la Moscova.

15 mai 2018: O lucrare a lui Constantin Brâncuși s-a vândut cu suma de 71 de milioane de dolari

Lucrarea „La Jeune Fille Sophistiquée (Portrait de Nancy Cunard)” realizată de Constantin Brâncuși a fost vândută la casa de licitații Christie's din New York pentru suma de 71 de milioane de dolari, stabilindu-se un record pentru artistul român.

Sculptura de Brâncuşi este singurul exemplar din bronz a portretului stilizat al scriitoarei şi moştenitoarei anglo-americane, Nancy Cunard. Aceasta era o protectoare a artiştilor şi scriitorilor din Paris în perioada interbelică, în cercul său aflându-se personalităţi precum Tristan Tzara, Marcel Duchamp, Ezra Pound sau James Joyce.

15 mai 2018: A murit comentatorul sportiv Cristian Țopescu

Născut la 26 martie 1937, Cristian Țopescu a practicat hipismul la Clubul Sportiv Steaua București, între 1953-1964.

De asemenea, a condus între 1992 şi 1997 redacția de Sport la TVR, iar între 1997-1999 a fost director adjunct al TVR. În aceeași ordine de idei, a fost director al cotidianului Prosport.

Totodată, a candidat din partea Partidului Național Liberal la alegerile parlamentare, care au avut loc în luna noiembrie a anului 2008, obținând un fotoliu de senator.

15 mai 2020: A murit actorul american Fred Willard

Născut la 18 septembrie 1933, Fred Willard a urmat cursurile Institutului Militar din Kentucky și pe cele ale Institutului Militar din Virginia. Debutul în lumea filmului a avut loc în anul 1967, în „Teenage Mother”.

A fost de patru ori nominalizat la Emmy, de trei ori (în 2003, 2004, 2005) pentru rolul Hank din „Everybody Loves Raymond” şi o dată (în 2010) pentru partitura Frank Dunply din „Modern Family”.

Din filmografia sa amintim: „Best in Show/Campionii”, „How High/„Fumuri” la Harvard”, „Date Movie/Despre dragoste și alte aiureli”, „Youth in Revolt/ Tineri și rebeli” și „Fifty Shades of Black/Cincizeci de umbre ale lui Black”.