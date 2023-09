Pățania unei turiste într-un hotel din România: „Ne-a fost recomandat să mâncăm mai puțin”

O turistă dintr-un grup despre care spune că a fost cazat în regim demipensiune s-a arătat indignată de faptul că personalul restaurantului i-ar fi sugerat că ea și cei care o însoțeau mănâncă prea mult.

„Bună seara. Sunt cazată de 3 zile, împreună cu alte 5 persoane într-un hotel de la o stațiune, iar pe bilet am inclusă ca opțiune la mâncare mic dejun-ul și cina. Restaurantul hotelului este de unul de tip autoservire, adică tu îți alegi câtă mâncare vrei și ce mâncare vrei. De precizat că mâncarea este foarte reușită și pe gustul nostru, așadar ni se pare normal să te ospătezi cum vrei, că de asta e autoservire. Așadar, noi 5 ne-am comandat câte 2-3 farfurii de mâncare de persoană la fiecare masă de până acum… Doar că ne-a fost “recomandat” de unii dintre angajații hotelului, cu alte cuvinte, să mâncăm mai puțin.”

Pățania a fost relatată vineri pe grupul de Facebook „Avocatul Online”, unde turista a vrut să afle dacă este sau nu vorba de un abuz.

„Întrebarea e, au voie să facă acest lucru sau avem parte de vreun abuz? Și dacă da, cui am putea să ne adresăm. Mi se pare normal că dacă e autoservire să nu ți se impună reguli ce și cum mănânci”.

A obținut, printre altele, hohote de râs și ironii, din partea celor care au considerat că este vorba despre o glumă.

„Vă recomand sa renunțați la prosoape, ale hotelului binențeles, și să vă umpleți și trolerele cu friptane să v-ajungă pân la anu... clar postarea e la mișto”, a comentat cineva.

Alții au relatat despre propriile experiențe.

„Tocmai am venit din primul meu concediu în străinatate (Grecia) și pot spune că la micul dejun (acesta a fost inclus în pret) am mâncat excelent. Nimeni nu mi-a zis nimic, atâta timp cât mănânci tot din farfurie este suficient. Nu am fost singura care a făcut acest lucru (să mănance mult), au mai fost și altii deoarece i-am urmărit pe fiecare”, a scris o altă persoană.