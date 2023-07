Record de turiști pe litoralul românesc în ciuda majorării tarifelor. Ce înseamnă o ofertă „all inclusive light”

Vacanța este mai scumpă pe litoralul românesc de la 1 iulie, dar hotelierii nu se plâng de lipsa turiștilor.

În stațiunea Mamaia, tarifele medii variază între 160 de lei pentru un hotel de două stele și 300 de lei pe noapte la patru stele cu mic dejun inclus. Iar în Neptun, o cameră de două persoane, tot la un hotel de patru stele, poate ajunge la 400 de lei.

La Costineşti o cameră poate fi închiriată cu prețuri între 138 de lei și 357 lei, pentru o noapte de cazare, fără mic dejun.

În Neptun – Olimp, prețurile pornesc de la 125 de lei camera la un hotel de două stele și ajung la 384 de lei pentru o noapte de cazare la un hotel de patru stele cu mic dejun.

O nouă oferă a fost pusă la dispoziția turiștilor. Este vorba de „all inclusive light”. „Cu 640 de lei, turiștii beneficiază de o cameră dublă cu servicii all inclusive pentru doi adulţi cu un copil până în zece ani. Pachetul include toate mesele, băuturile, șezlongurile și inclusiv locurile de parcare“, explică Sebastian Puznava, președintele federație patronală pentru Știrile Pro TV.

Cum va fi vremea

Caniculă puternică anunță meteorologii în prima săptămâna din luna lui Cuptor, în special în sud-est, dar și furtuni violente și căderi de grindină. Umiditatea ridicată și nopțile calde vor accentua disconfortul termic.

"Temperatura va crește încă din acest weekend. Inițial, maximele vor urca doar până la 30 – 33 grade Celsius, dar e posibilă o intensificare a căldurii spre sfârșitul săptămânii viitoare. Unele modele de prognoză anticipează temperaturi de până la 36 – 38 grade Celsius, dar există și scenarii mai moderate.

Pe lângă căldură, vor fi și intervale cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale însoțite de descărcări electrice. Cele mai mari șanse de furtuni vor fi în nordul și centrul țării, în zonele de munte, și, local, în vest și nord-est. În general, în următoarea perioadă vremea va fi mai caldă în jumătatea estică a țări, comparativ cu celelalte regiuni, unde temperaturile vor fi mai apropiate de normele climatologice. Cel mai cald va fi în sud-est, îndeosebi în Muntenia", a explicat Florinela Georgescu, director în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) pentru DC News.

Alexandru Rafila: nu este pericol de holeră

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, afirmă că România nu a primit nici de la Organizaţia Mondială a Sănătăţii, nici de la Centrul European de Control al Bolilor, informări privind existenţa bacteriei care provoacă holera în apa Mării Negre.

„Noi nu am avut alerte nici din partea OMS, nici din partea Centrului European de Control al Bolilor privind o astfel de eventualitate care ar putea să afecteze ţărmul Mării Negre din regiunea noastră geografică şi, în plus, noi monitorizăm în permanenţă apele atât în judeţul Tulcea, cât şi Constanţa, apele de îmbăiere din zona de litoral şi, până în momentul de faţă, nu am avut niciun fel de izolare a unor vibrioni. Sigur că poţi să izolezi vibrioni, dar care nu sunt holerici, sunt alte tipuri de bacterii înrudite care nu produc holera, pot să producă, să spunem, cel mult o boală diareică banală. Dar aceste discuţii prelungite şi am văzut şi eu nişte ştiri alarmiste care nu aveau nimic în spate mi s-au părut nu numai exagerate, dar şi periculoase, pentru că induc o stare de nesiguranţă în populaţie, oamenii nu merg la mare sau au anumite reţineri. Riscul este extrem de mic, pentru că în primul rând nu bem apă din mare, iar alimentele care sunt prelucrate termic şi pot să transmită boala“, spune Alexandru Rafila.

Medicul le recomandă celor care merg în vacanță pe litoral să păstreze igiena mâinilor, să nu bea apă din surse nesigure şi să nu se scalde în zone neautorizate.