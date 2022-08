Experiența unui român în Bulgaria, la ultra all inclusive. „Asta e metoda de acoperire a gustului de vechi, rânced”

Foarte mulți români cred că un sejur petrecut în țări ca Grecia, Bulgaria sau Turcia, la ultra all inclusive, garantează o vacanță la superlativ. Mulți se conving însă că nu este chiar așa.

Experiența unui român în Bulgaria, la ultra all inclusive, arată că lucrurile sunt puțin diferite. Bărbatul a descris pe grupul de Facebook Travel in Bulgaria - Călător în Bulgaria o experiență nefastă, la un hotel de lux, unde, spune el, mâncarea era veche și avea un gust foarte rău. De fapt, problemele au început încă din momentul în care a pus piciorul în parcarea hotelului.

„M-am întors săptămâna trecută din vacanță: Sunny Beach, Hotel Planeta! Punctual, în ordine cronologică: Parcarea: a apărut un domn chel de la pază cu singură replică în engleză “parking full”. Nici 10 euro nu l-au impresionat, insistând să merg la parcarea de vis-a-vis la o dărăpănătură de construcție, fără camere și fără bariere (ele erau, dar tot timpul stăteau ridicate).

Am mers la recepție, surpriză: duduia de acolo e mână în mână cu ei. Bun. Sun la Booking, iar în 5 minute apare alt domn de la pază care îmi spune că parcarea are un loc liber (??) Camera- senzațională! 42 mp, curată, balcon generos, doamna de la curățenie a venit zilnic. Plajă superbă, intrare lină în apă (nu este meritul celor de la hotel, bineînțeles)”, povestește turistul.

Cireașa de pe tort a fost mâncarea - necomestibilă, așa cum spune bărbatul. Din această cauză, el a fost nevoit să meargă la alte restaurante și nu s-a putut bucura de serviciile pe care le plătise.

„Mâncarea. CANTINĂ!!! La Ultra All Inclusive băuturile trebuie să fie îmbuteliate. Ei le aveau la dozator. Calitatea lor? Dacă va spun că am luat o gură de Cola și atât, în 7 zile? Carnea veche, și gătită cu sosuri și multe condimente. La experiența pe care o am lucrând în domeniu, vă spun că asta e metodă de acoperire a gustului de vechi, rânced. Așa că m-am mulțumit cu grătar (a fost de 2 ori în 7 zile). Pizza era o glumă de aluat cu salam prăjit anterior tocmai pentru a ascunde defecte. Paște cu ketchup de la tub (alea se vroiau a fi bologneze), și baklava care avea gust de ulei uitat la soare. Ce se putea mânca? Orez, cartofi, salatele proaspete (dacă erau), și ceva chestii la micul dejun. Da, recunosc, am mâncat la restaurante în Sunny Beach și Nesebar Old Town, că la Planeta riscăm cine știe ce boli digestive”, a mai scris el.

Ajuns acasă, bărbatul a solicitat grupului hotelier returnarea parțială a banilor, motivând că nu a beneficiat de ofertele promise. „Ajuns acasă am contactat serviciul management al grupului hotelier printr-o asociație de avocați pentru returnarea parțială a banilor, deoarece nu am beneficiat de ofertele pe care le au pe site. Minibar inexistent, Aquapark (2 tobogane), full saună (erau doar 2 ore pe zi) etc… Concluzia? Nu mergeți aici, documentați-vă, și dacă vă sunt încălcate drepturile de turist, reacționați!", a conchis el.

Nu este însă singurul turist român care a rămas cu un gust amar după o vacanță în Bulgaria. Și alți turiști au profitat de ocazie și și-au exprimat nemulțumire, în câteva comentarii la postarea anterioară. „Am fost și eu la acest hotel acum mulți ani. Camera de hotel super, dar atât, în rest, ce ține de băuturi și de masă, totul nasol rău! Și nu exagerez, veselă ciobită, nu găseai o cană întreagă să servești o cafea, carnea lipsea mai tot timpul”, a scris cineva. „Mâncare de pușcărie, peisaje de vis. Un amestec de care te poți lipsi”, a adăugat altcineva. „Aveți perfectă dreptate și eu am fost la începutul lunii iulie, cea mai proastă mâncare. Merg de 10 ani în Bulgaria și este cel mai slab la capitolul mâncare", a mai confirmat o persoană.

Au existat însă și opinii diferite. „Mâncarea a fost făcută cu sosuri și condimente pentru că așa se mănâncă la ei. Du-te la Mamaia dacă nu îți place”, a scris un alt membru al grupului.