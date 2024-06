Castel Mimi Wine Resort: primul hotel de 5 stele cu zero emisii din Republica Moldova

La doar 30 km de Chișinău, în Bulboaca, se află Castel Mimi Wine Resort, unicul castel vinicol autentic din Republica Moldova, inclus în Top 15 capodopere arhitecturale mondiale din lumea vinului. Castel Mimi Wine Resort reprezintă o distinsă tradiție de vinificatori, ajunsă astăzi la cea de-a cincea generație. Povestea castelului începe în 1893, anul fondării, cu Constantin Mimi, unul dintre cei mai dedicați vinificatori și promotori ai vinurilor basarabene, stabilit în 1926 la București și deținând ulterior funcția de director în cadrul Băncii Naționale a României.

Dedicația pentru vin și ospitalitate a familiei Trofim a transformat castelul în cartea de vizită a Republicii Moldova, acesta devenind gazda Summitului Comunității Politice Europene în 2023. Anual, peste 30,000 de vizitatori din mai mult de 80 de țări admiră arhitectura impresionantă a castelului, descoperă beciurile secrete ale lui Constantin Mimi, află despre istoria vinificației din Republica Moldova și se delectează cu bucate tradiționale într-o interpretare modernă de fine dining. Printr-o continuă inovație și dezvoltare, Castel Mimi continuă să-și surprindă vizitatorii, inaugurând astfel în data de 5 iunie primul hotel vinicol de 5 stele cu zero emisii din Republica Moldova.

Sustenabilitatea: o valoare și o viziune

Pentru Castel Mimi, sustenabilitatea este mai mult decât o practică, este un ethos reflectat în toate operațiunile companiei. De la fondarea sa, de mai mult de un secol în urmă, vinăria a păstrat întotdeauna un respect profund față de natură, angajându-se ferm în protejarea terroirului care conferă un caracter excepțional vinurilor Castel Mimi. Astăzi, sub conducerea vizionară a lui Adrian Trofim, CEO Castel Mimi Wine Resort, acest angajament a evoluat într-un program complex de integrare a practicilor sustenabile în toate domeniile, de la îngrijirea solului și culesul roadei, la promovarea soiurilor autohtone peste hotarele țării și reducerea amprentei de carbon a vinăriei.

“Decizia de a crea primul hotel vinicol de 5 stele cu zero emisii a fost fundamentată pe angajamentul nostru profund față de sustenabilitate și dorința de a fi independenți energetic în această perioadă instabilă. Ne mândrim că, prin acest proiect, putem oferi oaspeților noștri nu doar o experiență de neuitat, ci și o alternativă eco-friendly în turismul vitivinicol.” — Adrian Trofim, CEO Castel Mimi Wine Resort.

Eco-friendly wine resort de 5 stele

Castel Mimi Wine Resort este proiectat conform celor mai recente practici în domeniul sustenabilității și inovațiilor tehnologice în industrie. Camerele hotelului sunt dotate cu tehnologii de ultimă generaţie de tip „Casă inteligentă”, asigurând o eficiență energetică superioară prin sisteme pasive de încălzire şi răcire, care menţin o temperatură optimă fără a produce zgomot sau poluare. Rezervările sunt de asemenea automatizate, activând, în dependență de anotimp, sistemele de încălzire și răcire înaintea sosirii oaspeților. Tehnologiile dotate cu inteligență artificială sunt integrate astfel pentru a optimiza consumul de energie și pentru a gestiona echipamentele esențiale, precum pompele de căldură, detectoarele de fum și electrocasnicele. Pe parcursul anului, energia necesară funcționării hotelului este asigurată de panouri solare, iar apa din complex este tratată conform celor mai riguroase standarde, asigurându-se astfel fiecare cameră cu apă de calitate, inclusiv pentru consum.

Confort maxim de ultimă generație

Castel Mimi Wine Resort își surprinde oaspeții atât prin frumusețea și istoria unică a locației, cât și prin grija față de cele mai mici detalii și maximizarea confortului pentru fiecare oaspete. Hotelul are o capacitate totală de 68 de locuri și include atât camere double sau twin, cât și 7 bungalow-uri independente. Toate camerele hotelului sunt dotate cu sisteme de izolare a sunetului, pentru a reduce poluarea fonică și a asigura liniștea necesară pentru fiecare oaspete. Totodată, acestea includ și un sistem de filtrare a aerului de ultimă generație pentru a combate potențiale alergii și a asigura un nivel înalt de calitate a aerului.

Beneficii adiționale pentru oaspeții Castel Mimi

Pe teritoriul castelului, oaspeții hotelului pot beneficia de servicii de top și de alte facilități cum ar fi piscina semi-olimpică în aer liber, programe de aromaterapie, tururi ghidate personalizate pentru cupluri sau familii cu copii, degustări de vinuri alese sau ateliere de aranjamente florale. Sejurul include și o experiență gastronomică nemaipomenită în restaurantul „Bufnița Albă”, unde oaspeții se pot delecta cu bucate tradiționale din preparate locale într-o interpretare modernă de fine dining. Pentru pasionații de vin, Castel Mimi organizează și ateliere unice de tip „Blend Your Own Wine”, în care oaspeții îşi pot crea propriul vin cu etichetă personalizată, sub îndrumarea oenologilor profesionişti.

Un angajament durabil față de excelență și inovație

Sustenabilitatea la Castel Mimi Wine Resort se extinde dincolo de operațiunile companiei. Castel Mimi crede în crearea unei culturi a sustenabilității care să implice atât angajații, partenerii, cât și comunitatea în general. Astfel, Castel Mimi colaborează cu fermierii și producătorii locali pentru a promova practici durabile în întreaga regiune, inclusiv prin promovarea unui turism vitivinicol responsabil.

Pe măsură ce consumatorii devin din ce în ce mai conștiincioși cu privire la impactul alegerilor lor asupra mediului, Castel Mimi este un adevărat vizionar în privința oferirii unei experiențe luxuriante sustenabile. Vă invităm să descoperiți îmbinarea unică între istorie, inovație și sustenabilitate ce definește Castel Mimi Wine Resort.

