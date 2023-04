Anca Ţurcaşiu, sărut la „Te cunosc de undeva”! După terminarea momentului a fugit la colegul său și l-a sărutat din nou VIDEO

Anca Țurcașiu și Jean Gavril au reușit să ia prin surprindere pe toată lumea cu transformarea lor din această ediție de la „Te cunosc de undeva!” în rolurile Maari 2, cu piesa „Rowdy Baby”, melodie în indiană.

Anca Țurcașiu și Jean Gavril au avut parte de o coregrafie destul de dificilă pe care au executat-o foarte bine, potrivit a1.ro.

Jurații au fost impresionați. Cei doi au fost aplaudați de toată lumea la finalul reprezentației, unde Anca s-a sărutat cu un dansator.

„Acest număr mi-a amintit de un moment din viața noastră. Ce dicție impecabilă, ce șansă are Jean să stea lângă tine să învețe de la tine. De la dans, respirație, cât de multe ai de oferit Anca, cât de generoasă ești ca artist pe scenă. Ești atât de plină de generozitate, toți cei de la masă sunt fascinați de tine! Ați cântat amândoi, sunt mândră că sunt prietena ta”, spune Ozana Barabancea.

„Un moment fabulos de greu. Bollywood. Deci, mie mi s-a părut că a fost o luptă, în dragoste e și război. Dansul dragostei. Au dansat foarte bine pentru acest stil care este foarte greu. Mi-a plăcut foarte mult, Anca a avut o mică ezitare, în sincron, Jean a fost mai bine. Mi-a plăcut că ați avut acea mișcare jos-sus. V-ați mișcat cap-coadă. Per total, 90% a fost foarte bine”, spune Andreea Bălan.

„Când am văzut, am zis că e imposibil. Am zis că sunt atâtea detalii, dar ce mi s-a părut penibil e imitație de Michael Jackson. Au tot și nimic. E ca o shaorma cu de toate dansul acesta, dar ce mi s-a părut foarte tare e că ei depun un efort mare și le vine bine lor”, spune Mihai Petre.

„Performance mare! Dar revenind la personajele reale, s-a muncit frumos, v-a ajutat și fața să ajungeți la 99% din ce au cei doi protagoniști”, spune Aurelian Temișan.