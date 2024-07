Vindem ieftin și prost. Florinel Coman, cel mai bun jucător din Superliga, s-a transferat la arabi

Al Gharafa a anunțat astăzi că extrema stângă Florinel Coman a ajuns la Doha și urmează să semneze contractul. Fotbalistul, campion cu FCSB și golgheter al ediției trecute în Superliga, va face vizita medicală și se va alătura lotului grupării din Qatar.

Gigi Becali a anunțat în urmă cu 4 zile că ”perla” sa, pe care o numea ”Mbappe de România” și pe care visa să o vândă la marile cluburi europene pe zeci de milioane de euro, va pleca în Qatar, în schimbul a 5.250.000 de euro. Asta în condițiile în care a plătit în urmă cu 7 ani, 3 milioane de euro Viitorului lui Gică Hagi pentru a-l cumpăra pe Florinel Coman.

Pentru jucător, este o afacere excelentă, el urmând a avea un salariu stagional astronomic, de două milioane de euro. Pentru fotbalul românesc e un lucru mai puțin bun, pentru că un alt jucător cu potențial își va ”îngropa” cariera în Golf.

Florinel Coman a jucat 7 ani la FCSB

„E un lucru simplu, ieri, ca dovadă că îl vor pe Coman, au zis că nu vor să plătească clauza, ci să facă un contract de transfer. Am mai negociat și am mai luat 250.000 de euro. 5.250.000 de euro e suma finală, act semnat de transfer între noi și ei. Ieri am semnat contractul”, spunea mândru Gigi Becali.

Jucătorul a ajuns azi la Doha, pentru a semna cu Al Gharafa, un club pentru care a mai jucat și Claudiu Keșeru. În tricoul celor de la FCSB, Coman a strâns 233 de meciuri, 63 de goluri și 62 de pase decisive. În cei 7 ani, Coman și-a trecut în palmares 3 trofee: Cupa României (2020), un titlu de campion (2024) și o Supercupă (2024). El mai are și un titlu de campion cucerit cu Viitorul în 2017, chiar înainte de transferul la FCSB.

Florinel Coman va semna un contract valabil trei sezoane și va încasa un salariu imens, de două milioane de euro. Noua sa echipă a încheiat pe locul trei în ediția trecută a primei ligi din Qatar.