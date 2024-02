Victorii în extremis pentru Galata și Benfica în prima manșă a optimilor Champions League

AC Milan, Sporting Lisabona şi Qarabag FK au obţinut, joi seara, victorii care le aduc mai aproape de optimile de finală ale Europa League la fotbal.

AC Milan s-a impus la scor de forfait, 3-0, în faţa echipei franceze Rennes, în prima manşă a play-off-ului pentru optimile de finală, prin dubla lui Ruben Loftus-Cheek şi golul lui Rafael Leao.

Sporting Lisabona a învins-o pe Young Boys Berna cu 3-1, în deplasare.

Tot în deplasare a câştigat şi Qarabag FK, 4-2 cu Sporting Braga, două dintre golurile azerilor fiind reuşite de Abdellah Zoubir (54, 69), francez care a evoluat la Petrolul Ploieşti.

Feyenoord şi AS Roma au terminat la egalitate, 1-1, într-un meci arbitrat de românul Radu Petrescu. Igor Paixao a deschis scorul pentru gazde (45+1), iar atacantul belgian Romelu Lukaku a restabilit egalitatea (67). Fiecare echipă a avut câte o bară, prin Ivanusec, respectiv Paredes. Feyenoord şi AS Roma sunt la al treilea sezon consecutiv în care se înfruntă în cupele europene. ''Giallorossi'' au câştigat prima ediţie a competiţiei Europa Conference League, după 1-0 cu Feyenoord în finală, în 2022, la Tirana. În ediţia 2022-2023 a Europa League, a cărei finală a disputat-o AS Roma, echipa capitolină a trecut în sferturi de Feyenoord, după 0-1 la Rotterdam şi 4-1, după prelungiri, pe Stadio Olimpico.

Galatasaray şi Benfica au câştigat in extremis. Galata s-a impus cu 3-2 în duelul cu Sparta Praga, prin golul lui Mauro Icardi (90+1).

Iar Benfica a dispus cu 2-1 de Toulouse, argentinianul Angel Di Maria realizând dubla (68 - penalty, 90+8 - penalty).

Rezultate:

Feyenoord Rotterdam - AS Roma 1-1 Au marcat: Igor Paixao 45+1, respectiv Romelu Lukaku 67. Galatasaray Istanbul - Sparta Praga 3-2 Au marcat: Kerem Demirbay 19, Ladislav Krejci II (autogol) 61, Mauro Icardi 90+1, respectiv Angelo Preciado 47, Jan Kuchta 65.

Cartonaşe roşii: Victor Nelsson (Galatasaray) 62, Matej Rynes (Sparta) 80.

Şahtior Doneţk - Olympique Marseille 2-2, la Hamburg Au marcat: Nikola Matvienko 68, Eguinaldo 90+3, respectiv Pierre-Emerick Aubameyang 64, Iliman Ndiaye 90.

Young Boys Berna - Sporting Lisabona 1-3 Au marcat: Filip Ugrinic 42, respectiv Aurele Amenda (autogol) 31, Viktor Gyokeres 41 - penalty, Goncalo Inacio 48.Cartonaş roşu: Mohamed Camara (Young Boys) 89.AC Milan - Rennes 3-0Au marcat: Ruben Loftus-Cheek 32, 48, Rafael Leao 53.

Benfica Lisabona - Toulouse FC 2-1 Au marcat: Angel Di Maria 68 - penalty, 90+8 - penalty, respectiv Mikkel Desler 75.Cartonaş roşu: Christian Mawissa Elebi (Toulouse) 90+6.

RC Lens - SC Freiburg 0-0

Sporting Braga - Qarabag FK 2-4 Au marcat: Simon Banza 44, Joao Moutinho 90+1 - penalty, respectiv Marko Jankovic 21 - penalty, Abdellah Zoubir 54, 69, Juninho 65.

Partidele din manşa secundă vor avea loc pe 22 februarie.