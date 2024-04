Șumudică, obicei bizar de câte ori apare la televizor: e singurul antrenor din România care face așa ceva

Situația actuală de la Rapid l-a transformat pe Marius Șumudică (53 de ani) într-un antrenor șomer disperat! Imediat după oficializarea plecării lui Bergodi, fostul atacant s-a dezlănuțit. Și a vorbit pe bandă despre Rapid, despre ofertele refuzate de dragul Rapidului și despre faptul că nimeni nu l-a contactat din partea giuleștenilor.

De remarcat că, în timpul acestor intervenții, Șumudică și-a păstrat un vechi obicei, vorbind despre el însuși la persoana a treia! În plus, a reluat o promisiune pe care a rostit-o și anul trecut. Concret, a spus că e un om schimbat radical și că manifestările sale manelistice sunt de domeniul trecutului. Ce-i drept, exact asta a spus și înainte de a prelua Gaziantep unde, din nou, au curs dansurile din buric de după victorii și țipetele de după înfrângeri.

Ce a declarat Șumudică la Digi Sport?

*Lui Șumudică nu i-a fost niciodată frică de nimeni. Mi-e frică doar de Dumnezeu. Cu siguranță, dacă se va discuta cu mine, dacă va exista o discuție cu Șumudică... Rapidul are o stabilitate extraordinară, are toate condițiile, are tot ce îi trebuie. Nu știu dacă ar refuza vreun antrenor din România Rapidul. Rapidul are toate condițiile să se bată la titlu. N-am fost contactat de absolut nimeni de la Rapid. Mă aștept să fiu contactat de mai multe cluburi, dar unele oferte le-am refuzat. Ieri, am refuzat o ofertă din Iran, o echipă din primele trei. Am văzut cum zburau dronele pe acolo.

*Mi-am propus ca Șumudică să fie un alt Șumudică. Au spus că sunt cel mai bun antrenor, dar din cauza comportamentului n-am fost OK, Mircea Lucescu m-a sunat și mi-a spus. De foarte multe ori, am pierdut pe această latură. Mi-am promis mie și vă promit și vouă că nu o să vedeți un Șumudică care să danseze, să atragă doar negativul. Eu trebuie să mă concentrez mai mult pe ce înseamnă meseria de antrenor, să fiu mai concentrat pe ce am de făcut. Cred că potențialul meu e foarte mare.