Rapid începe viața de după Bergodi: ce șanse are Șumudică să ajungă antrenor principal

Rapid a făcut implozie în play-off și clasamentul la ora actuală, în care echipa ocupă locul 5 din 6, cu înfrângeri pe bandă, confirmă această situație dezolantă. Și, după o ședință-maraton la club, acționarii Dan Șucu și Victor Angelescu au decis să rezilieze contractul antrenorului Cristiano Bergodi. Clubul Rapid a și oficializat această măsură, după cum Adevărul a arătat aici.

Cu Bergodi istorie, începe telenovela înlocuirii sale. Într-o intervenție la Digi Sport, Victor Angelescu a lăsat de înțeles că, cel puțin în viziunea sa, Marius Șumudică ar trebui să fie în capul listei pentru a prelua formația giuleșteană.

Ce a spus Victor Angelescu?

*Marius Șumudică știm ce a făcut ca antrenor, ce rezultate a avut, știm ce înseamnă pentru suflarea rapidistă. Poate fi o soluție pentru Rapid. Cel puțin dintre opțiunile interne, dintre antrenorii români, ar trebui să fie în capul listei. Vom vedea… Știm ce CV are Șumudică.

*E normal să fie pe o listă. Luăm toate posibilitățile în calcul. Vedem ce se întâmplă și în meciurile următoare, dacă ne îndeplinim obiectivul… Luăm și varianta antrenorului străin în calcul. Vor rămâne Lobonț și Iencsi, nu știu ce să vă spun mai mult. Vor rămâne până la finalul sezonului, mai avem șase meciuri, după care vom vedea.

*Nu am exclus că vom lucra cu Șumudică. Nu m-ați auzit pe mine că am spus așa ceva. Faptul că la un moment dat l-am preferat pe Bergodi nu se traduce în refuzul pentru Șumudică. Îmi mențin declarațiile pe care le-am dat acum ceva timp. Nu am văzut ca Șumudică să mai spună ceva despre noi în ultima vreme. Oricine are niște reacții la adresa clubului Rapid și apoi așteaptă să fie pus când e postul liber… E greu ca asta să se întâmple.

Play-off, etapa a 4-a

Vineri

Universitatea Craiova – Farul 1-2

Duminică

CFR Cluj – FCSB 0-1

Luni

Rapid – Sepsi 0-1

Clasament

1. FCSB 44 de puncte

2. CFR Cluj 31p*

3. Universitatea Craiova 31p*

4. Farul Constanța 29p*

5. Rapid 28p*

6. Sepsi 27p*

*echipe care au beneficiat de rotunjirea punctajului în sus.

**Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 și 3 din play-off în Europa Conference League. Locul 3 din play-off va juca baraj cu câștigătoarea barajului dintre locurile 1 și 2 din play-out pentru un loc în Europa Conference League.