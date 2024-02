Șumudică, sacul de box al turcilor: culisele întâlnirii explozive în care s-a decis soarta sa

Marius Șumudică nu mai dă din buric la Gaziantep, ci din coate! Explicația e simplă: victoriile care erau celebrate prin niște manifestări manelistice sunt de domeniul trecutului. Și e groasă! Așa că românul se agită într-o tentativă de a nu ajunge șomer.

De cinci etape, după runda cu numărul 23 mai precis, Gaziantep n-a urcat mai sus de locul 17, cel pe care se află și acum, primul sub linia salvării de la retrogradare. Chiar dacă echipa e la doar un punct de poziția a 16-a, care asigură rămânerea în Superliga turcă, șefii lui Gaziantep au intrat deja în panică. Și nu fără motiv! În ultimele 15 etape, Gaziantep a strâns doar 13 din cele 45 de puncte puse în joc. Criza a început de la finalul lunii noiembrie și, dincolo de rezultatele slabe, nici jocul echipei nu dă semne că situația s-ar îmbunătăți. Mai mult decât atât, Șumudică a început să dea vina din ce în ce mai mult pe jucătorii săi. La orice echipă, când se întâmplă așa, e un semn clar că zilele antrenorului sunt numărate. Pentru că niște jucători criticați în public nici nu vor mai pune „osul la treabă“.

„Din păcate, unii dintre jucători nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor. N-am jucat bine. După ce am marcat, trebuia să facem orice ca să ținem de scor. Când suntem în avantaj, echipa se retrage. Sub presiune, jucătorii se retrag ca să țină de scor. Așteptam mai mult de la jucătorii cu experiență. Unora li s-a oferit șansa de a juca și n-au arătat nimic. Nu știm să tragem de rezultat. Eu am făcut schimbări, dar ei sunt pe teren, ei trebuie să facă ceva acolo. Au experiență, trebuie să mențină rezultatul. Nu spun că antrenorul n-a greșit și el. Dar eu i-am dus la 1-0, la 2-0, fă și tu ceva să păstrezi scorul. Nu înțeleg de ce s-au retras când conduceam! Le zic să faceți pressing, ca să țineți mingea departe, ei se retrag. De ce? E prea mult pentru mine“, e un fragment dintr-un discurs recent al lui Șumudică prin care se vede „ruptura“ apărută în vestiar.

7-6 pentru plecarea românului

Pe fondul acestei situații, luni la prânz, șefii clubului Gaziantep s-au întâlnit pentru a decide soarta antrenorului român. Și, la capătul discuțiilor, s-a votat cu scorul de 7-6 pentru demiterea lui Șumudică! A urmat telefonul primit de antrenor, chemat la o ședință cu bașkanul Memik Yilmaz. Ce s-a întâmplat apoi, în spatele ușilor închise, a fost relatat de jurnalistul turc, Ali Budak, de la publicația Gazispor.

„Preşedintele Memik Yılmaz, care a convocat Consiliul de Administraţie după ora 16, a supus soarta experimentatului tehnician la votul conducerii. Decizia, luată cu scorul de 7-6, a fost ca Şumudică să plece. Antrenorul şi asistentul său, Şener Gençtürk, au fost chemaţi la sediul clubului. Lui Şumudică i s-a transmis telefonic: <<Vino, îţi vom încheia înţelegerea>>. Şumudică si asistentul său s-au prezentat la sediul clubului şi au început negocierile cu preşedintele şi conducerea. La finalul întâlnirii, care a durat aproximativ 3 ore, Şumudică a promis că va menţine echipa în prima ligă. Și s-a decis continuarea cu antrenorul român“, a explicat Ali Budak într-o postare pe platforma X.

Contactat de Orange Sport, Șumudică, vorbăreț de felul său, a oferit doar o declarație foarte scurtă de această dată, semn că presiunea apasă pe umerii săi: „A fost o şedinţă cu membrii boardului să vorbim cum scoatem echipa din situaţia delicată. În niciun moment, nu s-a pus problema demiterii“.

„Șumudică, demis! Aplauze pentru președinte“

Chiar dacă Șumudică a dezmințit că era ca și plecat de la Gaziantep, presa locală a scris, pe larg, despre această situație. Mehmet Erol Maraş, jurnalist la Telegraf, a salutat concedierea lui Șumudică pe rețelele de socializare, înainte ca antrenorul să-și salveze postul, în extremis.

„Şumudică a fost concediat! Aplauze pentru preşedintele Memik Yilmaz. Plecarea lui Şumudică a fost o mare bucurie atât pentru Gaziantep, cât şi pentru fanii fotbalului. Șumudică a plecat după ce a dus echipa în zona retrogradării şi după ce a pierdut banii oraşului. Într-un final, preşedintele lui Gaziantep, Memik Yilmaz, a făcut ce era corect şi a luat decizia potrivită împreună cu conducerea. Acest om (n.r. – Marius Șumudică) spunea că ar fi luat numele preşedintelui țării (n.r. – Recep Tayyip Erdoğan) şi numele preşedintelui lui Gaziantep pentru a deveni cetăţean turc. Sunt încântat că nu i s-a mai dat oportunitatea“, a scris Mehmet Erol Maraş, potrivit Orange Sport, în cele câteva ore în care Șumudică era demis de la Gaziantep.

Și-a făcut mulți dușmani

Marius Șumudică a încercat, în mod repetat, să se bage pe sub pielea turcilor, însă, prin comportamentul său inadecvat pentru un antrenor, și-a făcut mulți dușmani în „Țara Semilunei“. Așa se explică și atitudinea ostilă a presei față de el. Dacă în România, manifestările manelistice ale lui Șumudică au fost tolerate, nu o dată de presa noastră, în schimb, în Turcia, Șumudică a ajuns să fie lăsat singur în sala de conferință, după ce jurnaliștii au părăsit încăperea, în semn de protest față de derapajele sale.

Și nu doar acum, când românul e pe cracă, presa turcă savurează această situație. În ultimele săptămâni, pe măsură ce rezultatele slabe s-au înmulțit, jurnaliștii locali l-au tot criticat pe tehnicianul de 52 de ani. „Gaziantep retrogradează, Șumudică doarme. Acesta nu poate găsi o soluție pentru a scoate echipa din forma slabă. Situația lui Gaziantep nu e încurajatoare, nu doar din punct de vedere al rezultatelor, ci și al jocului. E necesar ca <<profesorul>> român să se concentreze asupra muncii lui, în loc să facă glume în stânga și în dreapta“, e un fragment dintr-un material care a apărut, recent, împotriva lui Șumudică în presa din Turcia.

Urmează meciul decisiv

Șumudică a fentat acum concedierea, dar creditul primit e valabil până meciul următor, cel de luni, în deplasare, cu Antalyaspor. Vorbim despre confruntarea cu formația aflată pe locul 9 din 20 care, la rândul ei, traversează o criză prelungită. Antalyaspor n-a mai bătut pe nimeni de șase etape, adunând două remize și patru înfrângeri. De aceea, șefii lui Gaziantep se așteaptă la un rezultat pozitiv în această deplasare. În caz contrar, lui Șumudică i se va arăta ușa și, de această dată, decizia va fi definitivă.

26

de meciuri, 10 victorii, 6 remize și 10 înfrângeri a adunat Marius Șumudică în acest mandat la Gaziantep.

Alți doi antrenori români au și ei mari probleme

Dintre tehnicienii români care activează în străinătate, mai sunt doi antrenori care se confruntă cu situații foarte grele la echipele lor. Vorbim despre Laurențiu Reghecampf (48 de ani) și László Bölöni (70 de ani). În weekend, amândoi au înregistrat alte eșecuri. Al-Taee, echipa lui „Reghe“, a fost surclasată de Al-Ahli, scor 1-4 acasă. Metz, formația lui Bölöni, a pierdut tot pe teren propriu, 1-2 cu Lyon. Al-Taee ocupă locul 16 din 18 în Saudi Pro League, în timp ce Metz e penultima în Ligue 1. Cum ambele formații sunt la retrogradare, crește presiunea pe cei doi antrenori. Iar presa saudită a notat că demiterea lui Reghecampf e iminentă, el urmând a fi înlocuit cu un antrenor algerian, Noureddine Ben Zakri.