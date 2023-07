Șefii lui PSG îi arată ușa lui Kylian Mbappe: „Are două săptămâni la dispoziție!”

Kylian Mbappe a primit un ultimatum de la Nasser Al Khelaifi, președintele lui PSG. Șeful clubului parizian a vorbit pentru prima în public despre situația jucătorului de 24, pe care l-a invitat să părăsească echipa campioană a Franței dacă nu se hotărăște să-și prelungească înțelegerea.

Mbappe are contract cu PSG până în vara lui 2024 și poate prelungi angajamentul încă un an, până în 2025. Însă starul francez a anunțat clubul că nu o va face, astfel că pe fir a intrat imediat Real Madrid, care poate da o lovitură de proporții aducându-l pe Kylian la finalul sezonului viitor fără a plăti nimic pentru transfer!

Nasser Al Khelaifi a comentat situația atacantului lui PSG, cu ocazia conferinței de presă organizate pentru prezentarea noului antrenor, spaniolul Luis Enrique. Președintele parizienilor a anunțat miercuri seară că i-a dat lui Kylian Mbappe un ultimatum: fie semnează un contract nou, fie pleacă încă din această vară!

Trebuie să semneze un nou contract

„Poziția mea este foarte clară. Nu vreau să repet de fiecare dată: dacă Kylian vrea să continue, și noi vrem să rămână. Dar trebuie să semneze un nou contract. Nu vrem să pierdem cel mai bun jucător din lume gratis. E imposibil.

Am avut un acord verbal că nu poate pleca gratis, l-a și exprimat public într-un interviu. Am fost cu adevărat șocat când am auzit că vrea să plece gratis. Este foarte dezamăgitor, pentru că este un băiat fantastic, un gentleman, așa că a pleca gratis și a slăbi cel mai mare club francez nu i-ar sta în fire. Când am auzit de intenția lui, am fost șocat și dezamăgit.

De asta trebuie să decidă într-o săptămână, maximum două. Dacă nu semnează un contract nou, ușa este deschisă să plece. Nimeni nu este mai mare decât clubul, nu vreun jucător, nici eu. Să fie foarte clar”, a precizat Al Khelaifi.

Kylian Mbappe a fost cumpărat de PSG în 2018, de la Monaco, cu 180 de milioane de euro.