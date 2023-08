Se vindecă ultimele „răni“ pandemice: Cum a fost primit Djokovici în America după doi ani FOTO

„Covidiot“. Iată un termen care a fost inventat pentru a descrie orice om care a îndrăznit să pună niște întrebări vizavi de utilitatea unor decizii dure luate în primii doi ani de pandemie. Acum, privind înapoi, termenul e, mai degrabă, potrivit fix pentru acel set de măsuri!

Iar culmea absurdității a fost atinsă, anul trecut! Când s-a dovedit că vaccinurile împotriva SARS-CoV-2 nu împiedică transmisia virusului, ci doar oferă o protecție împotriva formelor grave ale bolii. Din acel moment, a fost clar că vaccinarea obligatorie are efect zero asupra răspândirii bolii. Și, totuși, certificatul de vaccinare a rămas în vigoare în anumite țări, precum Statele Unite. Atenție: cazul SUA a fost cu atât mai șocant cu cât aici puteau intra nevaccinații americani, dar nu și cei străini!

Văzând această situație, inclusiv mulți politicieni americani s-au revoltat, înainte de US Open 2022. Motivul? Excluderea lui Novak Djokovici (Serbia, 36 de ani, 2 ATP) de la ultimul Grand Slam al anului. Asta după ce sârbul fusese expulzat și din Australia, tot din cauza lipsei certificatului de vaccinare, înainte de primul Grand Slam al sezonului. Iată doar câteva dintre părerile exprimate:

*Senatorul Ron Johnson: E o prostie ce facem! A observat cineva că vaccinurile NU împiedică infectarea şi transmisia? În această situaţie, obligativitatea vaccinării devine o chestiune idioată, fără sens şi dăunătoare. Să-l interzici pe Djokovici la US Open e, de asemenea, o decizie stupidă.

*Senatorul Drew Springer: Biden îl interzice pe Djokovici să vină în SUA şi să joace la US Open, dar, în acelaşi timp, milioane de imigranţi nevaccinaţi trec graniţele, în mod ilegal, şi intră în SUA. Hey, Joe, în contextul acesta, ce mai contează un nevaccinat în plus? Lasă-l pe Djokovici să joace la US Open.

*Richard Grenell, fost ambasador al Statelor Unite în Germania: US Open se face de râs! Lăsaţi-l pe Djokovici să vină aici. Turneul e devalorizat, când unul dintre cei mai buni jucători ai planetei e exclus în acest fel.

În ciuda acestor opinii vehemente, Djokovici, nevaccinat, n-a fost acceptat în SUA. Decizia n-a făcut altceva decât să sporească acum interesul fanilor pentru revenirea sârbului pe pământ american. Acest lucru a devenit posibil, după ce Statele Unite au decretat că pandemia de COVID-19 nu mai reprezintă o urgență medicală. Așadar, toate restricțiile aferente au fost anulate, începând cu luna mai a acestui an.

Cei mai câștigați de prezența lui Nole în SUA sunt organizatorii turneului de la Cincinnati (12-20 august). Această întrecere de categoria Masters 1000 va marca revenirea lui Djokovici pe teren, după finala pierdută la Wimbledon pe data de 16 iulie. După acel meci cu Carlos Alcaraz (Spania, 20 de ani, 1 ATP), sârbul n-a mai jucat nicăieri. De altfel, singurul său turneu de pregătire pentru US Open (28 august – 10 septembrie) va fi acest „Western & Southern Open“ din Ohio.

Acest detaliu, dar și faptul că fanii americani ai lui Nole au numărat zilele până la revenirea sârbului în SUA sunt principalele două motive care au contribuit la creșterea interesului pentru Cincinnati 2023. De remarcat că pe site-ul oficial al competiției, Novak Djokovici apare pe Home Page înaintea lui Carlos Alcaraz, deși spaniolul e liderul clasamentului ATP.

Fanii vor să savureze ultimele apariții ale unui titan

La interesul sporit al fanilor pentru prezența lui Djokovici în America a contribuit, probabil, și un anunț făcut, recent, de tatăl lui Nole, Srdjan. Acesta a lăsat de înțeles că fiul său va încheia, în curând, socotelile cu sportul de performanță. Așadar, iubitorii tenisului sunt dornici să savureze ultimele apariții pe teren ale unui titan al „sportului-alb“.

„Nu spun că e acum sfârșitul, dar în curând... E dorința mea de tată. Adică, am crezut că ar fi trebuit să-și încheie cariera de mult. Pentru că acest sport implică o muncă teribil de grea. Din toate punctele de vedere: fizic, mental. Novak i-a dat sportului peste 30 de ani din viața sa. Dar a venit timpul să se bucure și de alte lucruri. Eu sper ca el să părăsească această lume a tenisului, anul viitor“, a declarat Srdjan Djokovici.

7

finale a jucat Djokovici la Western & Southern Open. Bilanțul: două victorii în 2018 și 2020, dar și cinci trofee pierdute în 2008 și 2011, cu Murray, și în 2009, 2012 și 2015 cu Federer.

Două românce pe tablou

Western & Southern Open adună la start și cele mai bune jucătoare din circuitul WTA în cadrul unei întreceri de categoria WTA 1000. Printre ele se vor afla și Sorana Cîrstea (33 de ani, 31 WTA) și Irina Begu (32 de ani, 39 WTA). Ultima își va începe pregătirea pentru US Open cu acest prilej. „Sori“, în schimb, a jucat deja la Montreal, fiind învinsă în turul II de Muchova (17 WTA), scor 5-7, 4-6.