Uriașul Jimmy Connors, exploziv despre Djokovici: „S-au căc*t pe el!“ AUDIO

Presa românească se poate mândri cu o abordare aproape unică, la nivel mondial, în ceea ce privește triumful lui Novak Djokovici (Serbia, 35 de ani, 1 ATP), la Australian Open.

Pentru că la noi, cu foarte mici excepții – cum a fost un editorial semnat de Traian Ungureanu în „Gazeta Sporturilor“ - victoria sârbului a devenit prilej pentru comentatori și editorialiști de a aduce în discuție... caracterul lui Nole! În presa internațională, în schimb, analizele au vizat, în primul rând, modul impresionant în care Djokovici s-a întors în Australia, la un an după deportarea sa, pentru a câștiga trofeul, jucând un tenis fabulos, în ciuda accidentării de care a suferit. Legendarii John McEnroe, Pat Cash, dar și învinsul lui Nole în finală, Stefanos Tsitsipas, și-au exprimat admirația pentru Djokovici, pe care spaniolii de la „Marca“ l-au prezentat ca fiind cel mai bun jucător din istoria tenisului, până în acest moment.

Ultimul nume uriaș care a ținut să sublinieze performanța incredibilă a lui Nole, la Melbourne, e americanul Jimmy Connors. Vorbim despre o legendă vie a tenisului. Care, inclusiv acum, la decenii întregi după retragerea sa din activitate, deține următoarele recorduri în era Open, începută după 1968:

*Cele mai multe trofee ATP din palmares – 109

*Cele mai multe meciuri jucate – 1.557

*Cele mai multe victorii – 1.274

În plus, Connors, un mare rival al lui Ilie Năstase, a ocupat fotoliul de lider mondial, timp de 160 de săptămâni la rând, între 1974 și 1977, un record la vremea respectivă. Americanul și-a încheiat cariera, având, în total, 268 de săptămâni pe locul 1 ATP.

După retragerea sa din activitatea sportivă, Connors s-a apucat de antrenorat – i-a pregătit pe Andy Roddick și pe Maria Șarapova -, dar a devenit și un foarte apreciat comentator, la NBC, BBC și Tennis Channel. Acum, fostul lider mondial a participat într-un podcast realizat de Brett Connors de la Tennis Channel. Cei doi au avut un dialog lung, de 52 de minute, despre tenis și nu numai.

„Bravo, Djokovici! S-a luptat pentru convingerile sale“

*Brett Connors (producător Tennis Channel): Hai să vorbim și despre Australian Open, despre Novak Djokovici...

*Jimmy Connors (de opt ori câștigător de Grand Slam): După tot acel fiasco de anul trecut, Novak a abordat turneul de parcă avea o misiune de îndeplinit. Era evidentă treaba asta... Știu cum aș fi simțit eu, dacă eram într-o situație similară. Și mi-a părut rău de el (țipă!). Că a fost exclus, anul trecut. OK, că a fost o decizie corectă sau nu, cu COVID, cu pandemia, cu vaccinarea, putem discuta, din nou, toate astea, dar am da într-un cal mort. Ajunge cât am vorbit despre chestiile astea. Dar el (n.r. – Novak Djokovici) a avut o misiune de îndeplinit la ediția aceasta și era clar că va face tot ce îi stă în putință pentru a juca tenisul de care era nevoie pentru a câștiga un astfel de turneu.

*Brett Connors: Spune-mi despre Djokovici... Ce diferență face un an, nu? Anul trecut. A mers în Australia, a fost transformat într-un răufăcător, tratat ca un rahat... Adică, în presă, a fost călcat în picioare de către 99,99% dintre oameni, toți s-au poziționat împotriva lui. Anul acesta, s-a întors și a câștigat turneul, fără niciun meci pierdut în 2023. Mi s-a părut că și-a dorit acest trofeu (n.r. – Australian Open) atât de mult, încât, deși a avut o accidentare, o ruptură musculară de trei centimetri, a jucat cu această accidentare.

*Jimmy Connors: Ce a făcut Djokovici, anul acesta, îmi aduce aminte de filmul meu preferat, „Road House“. Și, mai precis, mă refer la scena în care Patrick Swayze e cusut și spune: „Durerea nu mă afectează“. E uimitor ce motivație poți să ai, astfel încât să joci în aceste condiții (n.r. – cu referire la Djokovici)... E clar că nu te simți bine, dacă ai o ruptură musculară, dar motivația lui a fost atât de mare, această dorință de a se răzbuna... Și trebuie să spunem un lucru: prin ce au făcut cu el (n.r. – Djokovici), e posibil să-i fi răpit șansa de a câștiga Australian Open și anul trecut!

*Brett Connors: Probabil...

*Jimmy Connors: Și atunci... Cum te uiți la această situație? Dacă eram eu, și am fost într-o asemenea situație, Brett, ai o motivație atât de mare, încât îți spui: „Fac orice să câștig ăsta. Orice! Tot ce trebuie!“. Iar Djokovici exact asta a făcut. Ascultă-mă! Mie îmi place de el. Tipul s-a luptat pentru convingerile lui. În viață, legat de orice subiect, unii vor spune „Facem stânga“, iar alții vor spune „Facem dreapta“. Dar el (n.r. – Novak Djokovici) s-a ținut de principiile, de convingerile sale. Atât de mult, încât a acceptat să fie ostracizat în lumea tenisului! E de-a dreptul brutal! Și, ascultă-mă, eu mă identific cu această gândire. Pentru că și eu, la rândul meu, am fost ostracizat. Știi bine, n-am fost lăsat să joc la French Open și la alte câteva turnee... Dar ce naiba? Intră pe teren și fă-ți treaba: câștigă! Asta e singura modalitate de a te răzbuna. Și urăsc să zic treaba asta, fiindcă lumea va spune că sunt furios. Dar nu sunt. Știu doar câți dintre oamenii care s-au căc*t pe el, anul trecut, acum îl pupă în fund! (n.r. – Fraza rostită de Connors, în engleză: People that crapped on him are kissing his a** now).

*Brett Connors: Toți! Exact asta voiam să spun

*Jimmy Connors: Poftim...

*Brett Connors: Asta mă amuză. Dar e și insuportabil ce văd acum. Adică, toți cei care îți spuneau ce om detestabil e, ce rahat e acest Djokovici, ce mincinos e... Iar acum, aceiași oameni îți zic: „Nu. E mare, e extraordinar. Cum? Nu! Nu eu îl înjuram, anul trecut“. Te pune pe gânduri, dacă pe lumea asta chiar toți se ghidează după cum bate vântul?! Adică, dacă gândirea tuturor a devenit să facă tot ce fac ceilalți? Măi oameni buni, încercați să aveți și propriile voastre idei, din când în când. Pentru că, în cazul lui Djokovici, argumentul lui (n.r. – de a refuza vaccinarea anti-COVID) n-a fost niciodată unul prostesc! Adică, omul a zis clar, a avut un raționament logic: „E corpul meu, trebuie să am grijă de el, sunt un atlet, îmi câștig existența, având grijă de corpul meu“. În fine... Iar lumea l-a tratat de parcă era un bufon!

*Jimmy Connors: Exact. Știi că și anul trecut am vorbit despre chestiile astea... Adică, Djokovici a fost exclus și de la US Open și nu numai. Iar acum, intri într-o încăpere, pe un stadion întreg, și vezi că un singur om are mască (râde)... Adică, ce naiba? Pe bune... În fine, sunt chestiuni care mă depășesc și putem vorbi la nesfârșit despre ele, dar vreau să spun un lucru. Tipul e un jucător de tenis al naibii de bun!

*Brett Connors: Înțeleg perfect ce zici. Dar ce mă fascinează e că, uite, am fost la o ediție a Jocurilor Olimpice și vorbeam cu cineva. Care îmi spune: „Îl urăsc pe Djokovici!“. Și asta era înaintea subiectului cu vaccinarea. Și îi spun: „Cum adică îl urăști?“. Adică, și dacă nu-ți place de el ca om, ca jucător e prea bun! Adică, o să urăști ceea ce face pe teren?! O să urăști poate cel mai mare jucător al tuturor timpurilor? Că nu-ți place de el ca om?

*Jimmy Connors: Așa vor face mereu oamenii, pentru că vor găsi pe cineva de care să le placă mai mult. Ceea ce e OK! Așa sunt construite rivalitățile. De asta rivalitățile sunt atât de frumoase. De asta se duc oamenii să vadă meciurile.

*Brett Connors: Așa e! Iar acești jucători, Federer, Nadal, Djokovici, rivalitatea lor i-a făcut mai buni! I-a făcut să-și îmbunătățească jocul, în mod constant. De aceea, spun că e ciudat să ai ură pentru vreunul dintre ei...

*Jimmy Connors: Doar atât vreau să mai spun: ura te motivează! Nici nu-mi pasă dacă ești jucător de tenis sau de golf. Dar, uneori, trebuie să găsești un motiv să „sapi“ mai adânc pentru a fi primul! Și pentru a câștiga! Și în ce constă chestia asta? De unde o găsești? De asta spun că trebuie să „sapi“ adânc în interiorul tău! Uneori, trebuie să găsești acel ceva care te „arde“ din temelii! Numai așa poți să fii victorios. Exact treaba asta motivează oameni cu adevărat mari, ca Joe Montana (n.r. – fost jucător de fotbal american), ca Wayne Gretzky (n.r. – fost jucător de hochei), ca Muhammad Ali. Ei mereu au găsit acel ceva care să-i facă să „sape“ și mai adânc, o chestie care să-i facă să dea tot ce au mai bun. Iar mie îmi plac astfel de oameni. Unul care e dispus să riște tot și să se lupte pentru convingerile și principiile lui. Așa că, bravo Djokovici!

Remember: French Open 1974

Jimmy Connors a fost exclus de la French Open 1974, an în care a câștigat toate celelalte Grand Slam-uri. Motivul? Americanul, la fel ca australianca Evonne Goolagong (fost lider WTA), semnase un contract cu World Team Tennis League în America, un circuit care punea în pericol întrecerile ATP. Drept urmare, Philippe Chatrier, președintele Federației Internaționale de Tenis (ITF), la vremea respectivă, i-a exclus pe Connors și pe Goolagong de la French Open.

27

de meciuri au jucat Jimmy Connors și Ilie Năstase, doi mari rivali, între 1971 și 1984. Scorul confruntărilor directe: 15-12 pentru „Nasty“.