Retragere de marcă din circuitul WTA. Jucătoarea care a învins-o de 3 ori la rând pe Serena spune adio

Alize Cornet, în vârstă de 34 de ani, a anunțat în această săptămână că se va retrage din tenis după ce va participa pentru ultima dată la Roland Garros, competiție la care vrea să-și ia rămas-bun. După aproape 20 de ani de carieră, jucătoarea de pe locul 107 WTA a dezvăluit că simte că e momentul să pună capăt parcursului ei în circuit.

"Voi juca ultimul meu Roland Garros într-o lună și apoi o să mă retrag imediat. Mi se pare ciudat să rostesc aceste cuvinte cu voce tare, mă gândesc de mult la asta, dar anunțul oficial e ceva... Este momentul potrivit pentru că este rezultatul unei călătorii lungi care a durat mai bine de doi ani și în ultimele luni acest gând a devenit tot mai clar. Pur și simplu, e timpul", a declarat Alize Cornet, citată de WeLoveTennis.

De-a lungul carierei, Alize Cornet a stabilit câteva recorduri impresionante, scrie Eurosport. Este singura sportivă care a învins-o de 3 ori la rând pe Serena Williams pe vremea când era lider mondial. Mai mult, la Wimbledon 2022, franțuzoaica i-a întrerupt Igăi Swiatek seria de 37 de victorii consecutive, cea mai lungă din acest secol.

De asemenea, Cornet deține și recordul pentru cele mai multe turnee de Grand Slam consecutive la care a participat, Roland Garros urmând a fi cea de-a 69-a astfel de competiție majoră. Alize Cornet, care a ajuns cel mai sus pe locul 11 mondial, a cucerit 6 titluri WTA, iar cel mai bun rezultat la un Grand Slam este reprezentat de calificarea în sferturile de finală ale Australian Open 2022.

Franțuzoiaca este a treia jucătoare din circuitul WTA care și-a anunțat retragerea în acest an. Danielle Collins a fost prima, iar de atunci americanca are o serie fabuloasă de 14 meciuri fără înfrângere, urmând să joace diseară cu Jaqueline Cristian în turul 3 la Madrid. Indiferent de rezultatele din acest an, Collins va pune capăt carierei la finalul sezonului. Și Garbine Muguruza a declarat că își va agăța racheta în cui. Câștigătoarea a două titluri de Mare Şlem - la Roland Garros 2016 şi Wimbledon 2017 - Muguruza nu mai jucase din luna ianuarie 2023, când a pierdut într-un turneu minor.