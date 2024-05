Imagini fabuloase cu Junii Brașovului. Obiceiul păstrat de secole, cu costume populare și cai într-un mare oraș FOTO

Amenințată de ploaie, Parada Junilor Brașovului din acest an s-a desfășurat ca de fiecare dată, în prezența a zeci de mii de brașoveni și turiști, curioși să vadă costumele și caii junilor

Dacă în alte localități avem ziua orașului sau comunei repective, cea mai mare sărbătoare a Brașovului este Sărbătoarea Junilor. În fiecare an, în duminica Tomii – prima duminică după Paște – Junii Brașovului coboară călare în Cetate.

Obiceiul este unul vechi de secole, dar păstrat cu sfințenie și Brașovul este singurul oraș mare din România care are o tradiție popular păstrată de sute de ani.

În perioada medievală, Brașovul era împărțit în trei. În actualul Centru Istoric - Cetatea Brașovului - locuiau sașii. În zona de pe strada Lungă și Brașovechi sau Blumăna erau maghiarii, iar românii trăiau în Șchei. Românii nu aveau voie să intre în Cetate decât o dată pe an, în duminica Tomii, când se îmbrăcau în costume populare și treceau călare prin Poarta Șchei.

Obiceiul s-a păstrat până azi, chiar dacă de sute de ani șcheienii nu mai aveau interzis să intre în Cetate ori de câte ori doreau. Izolarea românilor șcheieni a dus și la o păstrare mai bună a tradițiilor, iar acestea sunt și astăzi așa cum erau în urmă cu secole.

Parada călare a Junilor, eveniment unic în țară

Parada călare a Junilor Brașovului a devenit un moment de sărbătoare pentru întreg orașul și chiar pentru mulți din alte părți, care sosesc cu această ocazie la Brașov tocmai pentru a vedea un eveniment unic în țara noastră. În plus, costumele populare din Șchei sunt și ele apreciate de pasionați și toate obiceiurile legate de Juni.

Parada din acest a pornit, ca de obicei, din Piața Unirii, după care Junii au pornit călare la ora 11 și au urmat traseul obișnuit Piața Unirii – Șirul Gheorghe Dima- strada Mureșenilor – Prefectură – strada Republicii – Piața Sfatului – Piața Unirii – Pietrele lui Solomon.

Chiar dacă ploaia a amenințat tot timpul evenimentul, brașovenii i-au așteptat pe Juni ca de obicei și, atunci când aceștia strigau „Hristos a înviat!”, răspundeau „Adevărat a înviat!”. Costumele specific fiecărei cete de juni și podoabele deosebite ale cailor au stârnit admirația asistenței.

„Noi, Junii din Șcheii Brașovului și din Brașovul Vechi reprezentăm partea traditional-istorică încă din vremuri străvechi. La paradă există o ordine bine stabilită, defilăm cinci grupuri dintre „Ăi negri” și două dintre „Ăi frumoși”, cum le spunem noi”, a explicat Florin Nistor, reprezentantul Junilor Dorobanți.

Parada începe cu Junii Tineri, după care urmează Junii Curcani, Junii Bătrâni, Junii Dorobanți, Junii Brașovecheni, Junii Roșiori și încheiem cu Junii Albiori. Junii Tineri s-au desprins din traseu și s-au oprit la Cimitirul Bisericii Sfânta Cuvioasa Parascheva (Groaveri), unde i-au adus un omagiu lui Andrei Mureşianu, autorul Imnului Naţional, cântând „Deşteaptă-te, române!”, împreună cu fanfara Academiei Forțelor Aeriene „Henri Coandă”.

„Este cea mai mare sărbătoare de peste an, cu zeci de mii de oameni prezenți. De aici, de la Primărie, vom merge în urma călăreților la Pietrele lui Solomon sau „Între Chetri”, cum se spune la noi, în Șchei, unde va fi o sărbătoare câmpenească, așa ca-n fiecare an”, a declarat Allen Coliban, primarul Brașovului.

În acest an au fost și două evenimente nadorite, unul chiar la paradă, altul în zona în care -a desfășurat evenimentul. Un june a căzut de pe cal, fără să fie rănit, iar doi bucătari dintr-un restaurant din zonă s-au ars cu ulei încins și au ajuns la spital, fără ca viața să le fie pusă în pericol.

Pentru a marca momentul, în seara zilei de duminică, 12 mai, literele de pe Tâmpa care formează cuvântul „Brașov” vor fi iluminate în roșu, galben și albastru.