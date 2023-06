Pastila care l-a ruinat pe Tsitsipas la French Open: „Nu mai iau niciodată!“

Tenismanul grec, Stefano Tsitsipas, ocupantul locului 5 în clasamentul ATP şi finalist în 2021 la Roland Garros, a fost eliminat de spaniolul Carlos Alcaraz în semifinale. Grecul a pus o parte din înfrângere pe seama faptului că s-a trezit prost!

"El a jucat bine. Nu a fost un tenis excepţional, dar a jucat bine. Dar este un lucru pe care trebuie să-l evit pe viitor şi anume să iau pastile de melatonină şi să fac o mică siestă chiar înaintea unui meci, pentru că acest lucru nu mi-a ieșit prea bine", a declarat grecul într-o conferinţă de presă, vizibil afectat, după cea a fost învins cu 2-6, 1-6, 6-7 (5/7), în puţin peste două ore.

"Programul a fost destul de dificil în ultimele zile. Am avut sesiuni noaptea, nu foarte târziu, dar destul de târziu pentru mine ca să-mi dereglez programul de somn", a criticat Tsitsipas, care a încheiat turul 3 şi optimile după ora 21.00, fiind programat apoi în nocturnă (20.30) pentru partida din sferturile de finală.

"Iar somnul este vital, este esenţial. Recuperarea este cea mai importantă când eşti în competiţie şi mai ales la turnee de Mare Şlem. Am mai făcut greşeala asta şi altă dată, înainte de a juca cu Novak (n.r. - Djokovici) la Bercy, anul trecut. Am avut acelaşi rezultat ca astăzi în primele două seturi. Deci, melatonina are acest efect!", a adăugat el.

"Dar, nu vreau să iau nimic din ce este al lui Carlos. El este un băiat care joacă foarte bine, iar despre asta nu discutăm", a mai spus Tsitsipas.

La rândul său, liderul mondial, Carlos Alcaraz, care îl va întâlni în semifinale pe Novak Djokovici, a afirmat că a jucat "unul din cele mai bune meciuri din carieră".

French Open 2023, proba masculină de simplu

Sferturi

*Alcaraz (1 ATP) – Tsitsipas (5 ATP) 6-2, 6-1, 7-6

*Djokovici (3 ATP) – Khachanov (11 ATP) 4-6, 7-6, 6-2, 6-4

*Rune (6 ATP) – Ruud (4 ATP)

*Zverev (27 ATP) – Etcheverry (49 ATP)

Se vor juca, miercuri, după ora 15.00 (Eurosport)

French Open 2023, proba feminină de simplu

Sferturi

Muchova (43 WTA) – Pavlyuchenkova (333 WTA) 7-5, 6-2

Svitolina (192 WTA) – Sabalenka (2 WTA) 4-6, 4-6

Swiatek (1 WTA) – Gauff (6 WTA)

Haddad Maia (14 WTA) – Jabeur (7 WTA)

Se vor juca, miercuri, după ora 12.00 (Eurosport)