Păcăliți cu numele lui Gigi Becali! Fraude de mii de euro. Reacția finanțatorului vicecampioanei

Gigi Becali a fost implicat fără voia sa într-un scandal de proporții, după ce un hoț a păcălit mai mulți oameni să investească în criptomonede, iar pentru a-i convinge s-a folosit de imaginea de afacerist de succes a patronului FCSB.

Un hoț care s-a dat asociat al patronului FCSB a păcălit mai mulți oameni să investească în criptomonede. Gigi Becali a anunțat în repetate rânduri că nu este atras de lumea internetului și a explicat cât se poate de clar că nu are și nu va avea cont pe nicio platformă socială. Cu toate acestea, la un simplu click distanță sunt găsite o mulțime de pagini cu numele finanțatorului FCSB, scrie Cancan.

Însă, acest ultim caz de înșelătorie care îl ar în prim-plan pe Becali s-a desfășurat într-un mod diferit. Un bărbat s-a prezentat drept Nicolae Remeș și a vrut să profite de succesul pe care Gigi Becali îl are în calitate de antreprenor. El s-a recomandat pe internet ca fiind unul dintre asociații acestuia. Bărbatul a spus că este conducător al companiei Clair Capital și a păcălit mai mulți oameni să îi ofere bani pentru a fi investiți în criptomonede.

Cine e deștept nu e înșelat

Ulterior, oamenii care au picat în plasa hoțului și-au dat seama de escrocherie, iar numele lui Gigi Becali a ajuns să fie asociat cu tot acest subiect. Contactat de Cancan.ro, finanțatorul FCSB s-a văzut obligat să intervină cu o reacție și, în același timp, să facă o serie de clarificări:

„Eu nu fac așa ceva. Nu am social media, nu am Facebook, nu am Instagram. Nu mă interesează aceste lucruri pe mine. Cine este înșelat, aia e, cine este deștept, nu e înșelat. Oamenii știu că eu nu cer bani. Niciodată. Nimănui. Și la Steaua, mereu, ai mai văzut alți investitori? Nu, am fost doar eu. Păi dacă vreau eu să fac ceva, dau bani și fac. Dar nu cer”, a declarat Gigi Becali.

Nu poate controla lumea asta

Patronul FCSB a explicat că el nu poate controla un astfel de fenomen și este doar datoria autorităților să ia măsuri în acest caz. De asemenea, finanțatorul FCSB vrea ca mesajul său, și anume că nu deține cont pe nicio rețea de socializare, să ajungă la un public cât mai larg:

„Odată m-a sunat cineva și mi-a zis „Domnule Gigi, am câștigat 300.000 de euro. Dați-mi banii”. Ce bani să-i dau? Mi-a zis că a dat vreo 2500 de euro să câștige la loto sau mai știu eu ce. I-am închis telefonul. Sunt înșelăciuni de acest gen, e treaba lor. Eu nu pot să controlez lumea asta și nici n-o să stau.

Sunt organele statului care ar trebui să se ocupe, nu eu. Ăsta e mesajul meu: nu există ca eu să cer bani în viața mea. Ce fac, fac eu, tot ce pot, cum pot. Eu nu am alți asociați. Ce nu pot să fac, nu am nevoie. Spuneți-le oamenilor că nu am social media”, a mai adăugat omul de afaceri.