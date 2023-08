Norbert Maior, lider european la juniori! Simone Tempestini s-a clasat pe 10 în Cehia

Pilotul român, Simone Tempestini, s-a clasat pe locul 10 în Barum Czech Rally Zlin, etapa a 7-a a Campionatului European de Raliuri 2023 (FIA ERC), încheiat duminică, în timp ce colegul său de echipă, Norbert Maior, este noul lider al clasamentului general al juniorilor, după evoluţia din Cehia.

Norbert Maior a devenit lider cu o etapă înainte de finalul sezonului, o premieră istorică pentru ţara noastră în automobilismul sportiv, potrivit Federaţiei Române de Automobilism Sportiv.

Norbert şi sora sa mai mică Francesca au început sezonul fără un obiectiv anume, fiind constrânşi de găsirea unui buget, cei doi se află acum în faţa unei reuşite spectaculoase, precizează sursa amintită.

Cei doi, care concurează împreună încă din 2018, au terminat pe locul 4 la juniori în Barum Czech Rally Zlin 2023, a cincea rundă a sezonului, şi astfel i-au depăşit în clasamentul general pe norvegienii Ola Nore Jr/Rune Eilerstsen, absenţi în Cehia. Astfel, după această etapă, Maior are 106 puncte în clasamentul generaş, fiind urmat de italianul Robert Dapra, cu 102 puncte, şi de Ola Nore jr, cu 94 de puncte. Etapa finală va avea loc în Ungaria, în perioada 7-8 octombrie. În calculul final se vor lua cele mai bune 5 din cele 6 rezultate în 2023, astfel că echipajul românesc are nevoie de o victorie pentru a fi sigur de titlu, în cazul în care Ola Nore va fi prezent.

"Sincer, a fost un adevărat carusel emoţional acest raliu. Mai întâi, am aflat că putem trece pe primul loc, apoi am făcut un accident dificil la antrenamente, cu trei zile înainte de start, şi nici nu ştiam dacă mai putem să ne prezentăm fiindcă nu aveam maşină. Echipa tehnică a făcut minuni şi am putut continua, dar cred că inconştient a apărut acel trac şi nu am început aşa cum ne-am propus. Mă bucur că am terminat cu bine şi acum ne concentrăm toate eforturile pentru ultima etapă. Nu vom fi favoriţi, dar pentru asta suntem aici, să luptăm pe fiecare kilometru de probă", a spus Norbert Maior.

"Norbert va porni cu şansa a treia în Ungaria în lupta pentru titlu fiindcă ne dezavantajează sistemul de curse totale minus 1, aşa cum se va puncta în clasamentul final. Din fericire, Ungaria e un teren cunoscut pentru Norbert şi aşa sperăm să echilibrăm totul", a spus şi managerul Napoca Rally Academy, Marco Tempestini.

Echipajul Simone Tempestini/Sergiu Itu (Skoda Fabia EVO), tot de la Napoca Rally Academy, s-a clasat pe locul 10 la general, la 3 min 03 sec 9/10 de învingători, cehii Jan Kopecky/Jan Hlousek (Skoda Fabio RS), cronometraţi cu timpul de 1 h 53 min 18 sec 5/10.

Fraţii Maior (Peugeot 208 Rally4) s-au clasat pe 23 la general, la 12 min 16 sec 3/10. Echipajul alcătuit din pilotul românul Bogdan Cuzma şi copilotul portughez Hugo Magalhaes (Skoda Fabia RS) a ocupat locul 25, la 14 min 20 sec de câştigători, iar echipajul feminin Cristiana Oprea/Alexia Parteni (Opel Corsa Rally4) au încheiat pe penultima poziţie (47), la 30 min 42 sec 2/10 de primul loc.

Un titlu european pentru Norbert Maior ar însemna a doua mare performanţă notabilă pentru automobilismul sportiv românesc după cea reuşită de Simone Tempestini, în 2016, când a devenit campion mondial de juniori.