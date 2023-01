Moartea lui Gianluca Vialli, pusă pe seama substanțelor interzise. Răducioiu provoacă scandal în Italia

Fostul internațional Florin Răducioiu a provocat un scandal imens în Italia, după ce a dezvăluit că fostul său doctor de la Brescia îi făcea perfuzii cu „un lichid roz”. Presa peninsulară a corelat declarațiile românului cu cele ale lui Dino Baggio, care a spus răspicat că moartea lui Gianluca Vialli a fost cauzată de substanțe și pastile luate pe când era jucător.

„Ar trebui să investigăm substanțele pe care le-am luat în acea perioadă”, a spus fostul fotbalist italian Dino Baggio referitor la moartea lui Vialli. „Dopajul a existat mereu. Trebuie să înțelegem dacă suplimentele folosite atunci au ajuns să afecteze jucătorii. Și mie mi-e frică, li se întâmplă prea multor jucători să aibă probleme.

Trebuie să ne întoarcem la ceea ce am luat, să investigăm substanțele consumate în acea perioadă. În anii mei exista dopingul. Trebuie să ne dăm seama dacă ce am luat atunci a rămas în organism“, a declarat Dino Baggio pentru Gazzetta dello Sport. El și Gianluca Vialli, care a murit la începutul acestui an la doar 58 de ani, au fost colegi la Juventus, între 1992 și 1994.

Românul nu știa ce i se dădea

Florin Răducioiu a confirmat că și el, pe când juca la „Brescia Romena”, a primit tratamente „ciudate”: „Recunosc, și eu am luat medicamente. Sunt sincer, o să-l sun și eu pe medicul de la Brescia. O să am o convorbire cu el ca să aflu ce luam. Ce medicamente am luat la Milan, Brescia, Verona. Într-adevăr, Dino Baggio a făcut o declarație foarte puternică, în care practic a spus că dopingul a fost întotdeauna și că ne-am dopat. Noi nu știam ce luăm. Ni s-a spus tot timpul că este vorba de vitamine, de glucoză. Tot timpul făceam perfuzii cu acest lichid roz, care ni se administra cu o zi înainte de meci, seara. Îmi aduc aminte perfect”.

Răducioiu a continuat în aceeași notă, la Orange Sport, de data aceasta cu referire la perioada în care a jucat pentru AC Milan: „Acolo luam alte lucruri, pastile. Le luam pentru că... le luam. Mă pune și pe mine pe gânduri. Am mai spus-o și după moartea lui Gianluca Vialli, era și Gică Popescu aici. Trebuie să ne întrebăm de ce apar aceste morți premature”.

Declarațiile celor doi foști mari internaționali au pus pe jar întreaga presă din Italia. Florin a discutat între timp cu Fabio De Nard, cel care conducea stafful medical al Bresciei în prima jumătate a anilor 90, atunci când Răducioiu, Hagi, Sabău, Mateuț și antrenorul Mircea Lucescu activau la formația italiană. „Era șocat, aproape că i s-a blocat telefonul de la câți ziariști l-au căutat. De la Corrriere dello Sport, Gazzetta dello Sport și multe altele. Mi-a zis că nu i s-a întâmplat să fie atât de apelat niciodată în viața lui. «Florin, efectiv mi-a luat foc telefonul», mi-a spus. Nu înțelegea de unde a pornit toată această nebunie, i-am spus ce am declarat și apoi și-a dat seama de ce devenise practic principala țintă a presei din Italia”, a dezvăluit Răducioiu pentru „Gazeta Sporturilor“.

Medicul l-a liniștit, însă păstrează un… „dar“

Fostul atacant al naționalei a continuat: „Mi-a zis să stau liniștit, că acele perfuzii nu conțineau nimic ilegal sau care să ne facă rău peste ani. Mi-a spus că erau lucruri normale pentru acei ani și că era vorba de 3 componente în acel cocktail care ni se administra în venă: vitamina C, vitamina B și o altă substanță care diminua procesul de oboseală a mușchilor.

Mi-a explicat și de la ce era acea culoare roz de care am declarat eu, de la vitamina B. M-a și rugat să dezvălui ce am discutat cu el, inclusiv ziariștilor de la Gazzetta dello Sport, tocmai pentru a stopa apelurile pe care le tot primește de dimineață. De mințit eu n-am mințit, am făcut acele perfuzii, erau roz și le făceam în seara de dinaintea jocurilor.

Mai departe, ce conțineau ele, mi-a explicat acum Fabio De Nard. O perfuzie, ca să fie administrată toată, dura în jur de 40 de minute. Sunt lucruri care s-au întâmplat. Facem valuri când vorbim, foştii mari fotbalişti, că sunt eu, că e Panduru. Probabil altul, ca să nu intre în polemică, ar fi zis că nu a luat nimic. Poate nu are nicio legătură... dar, dar… cred că e, totuşi, un dar. La Milan nu făceam aşa ceva, dar luam mai multe pastile. Dar toată lumea o făcea! Adică nu e o noutate!”.