Vialli, omul care a interzis cel mai frumos vis al lui Dinamo: semifinalele Cupei Cupelor. Ce spune acum Lucescu

Fotbalistul-legendă Gianluca Vialli, care a murit vineri, la vârsta de 58 de ani, după o luptă cu o tumoare la pancreas, a fost protagonistul unui meci de poveste contra lui Dinamo. În sezonul 1988-1989, italianul marca pentru Sampdoria și spulbera visul românilor. Dacă nu era golul lui Vialli, Dinamo ar fi mers în semifinale.

În sezonul 1988-1989, Dinamo ajungea până în „sferturile” Cupei Cupelor și dădea peste Sampdoria lui Vialli. Primul meci s-a jucat la București, pe 1 martie. Dinamo, antrenată atunci de Mircea Lucescu, a condus cu 1-0 până în minutul 90, când a egalat Vialli. În retur, s-a terminat 0-0 și italienii s-au calificat grație golului marcat în deplasare, regulă care azi nu mai există în fotbal.

În aceeași lună, pe 29 martie 1989, Vialli venea în România, la Sibiu, pentru un amical disputat de naționala Italiei. „Tricolorii” s-au impus atunci, scor 1-0, gol Ioan Ovidiu Sabău. Vialli a fost integralist pentru squadra azzura.

La 33 de ani de la acea partidă, Mircea Lucescu și-a amintit: „Sampdoria era o echipă foarte bună, iar Dinamo era în creştere de formă şi de rezultate. Vialli era şi jucătorul echipei naţionale atunci, împreună cu Mancini. Sampdoria, o echipă extrem de puternică. Păcat că nu am reuşit să trecem atunci de ei.

Am primit acel gol în minutul 90. Eram o echipă foarte bună. Înainte de golul lor, am ratat o ocazie foarte mare prin Răducioiu, a scos Dossena de pe linia porţii. De remarcat că am jucat pe Dinamo şi nu a fost o zi foarte favorabilă, cu vânt”, a spus „Il Luce”.

Antrenorul român regretă trecerea în neființă a lui Vialii: „A fost un băiat extraordinar. Dincolo de terenul de joc, un om extrem de implicat în toate problemele sociale. Foarte multe luări de poziţie. Şi politice, şi de altă natură. A fost un foarte bun jucător, foarte inteligent, calităţi deosebite de golgheter.

Apărea în spaţii neaşteptate, cum s-a întâmplat şi la Bucureşti. Îmi pare foarte rău pentru el. Din câte am înţeles eu, suferea de această boală de mai mult timp. La fel ca Mihajlovic, şi el un fost jucător al Sampdoriei. Tot aşa, s-au luptat mult cu boala”, a declarat Mircea Lucescu pentru Antena Sport.