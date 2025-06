Resemnat, Mircea Lucescu spune lucrurilor pe nume, după înfrângerea cu Austria. „Atât au putut, atât au dat”

Austria a trecut la pas de România, fiind cu câteva clase peste tricolori, aseară, în meciul din etapa a treia a preliminariilor pentru Cupa Mondială. Tabela a arătat doar 2-1, însă diferența dintre cele două formații a fost enormă, lucru recunoscut și de Mircea Lucescu.

Selecționerul României a vorbit despre problemele naționalei imediat după fluierul final al partidei care scoate practic din calculele calificării directe reprezentativa tricoloră. Lucescu nu s-a arătat prea supărat pentru înfrângere, fiind conștient de valoarea adversarului. Ba chiar a găsit puterea să recunoască o vină în gestionarea partidei de la Viena.

Austria, o echipă superioară

„Nu au mers foarte multe lucruri. Ce pot să spun? Am întâlnit o echipă superioară, cu jucători care vin dintr-un campionat extrem de puternic. Au pus în teren vigoare, disponibilitate la efort, au câștigat majoritatea duelurilor individuale, au avut intervenții agresive. Noi am compensat cu o bună organizare. Păcat că am primit gol în minutul 43. Am avut câteva contraatacuri din care puteam marca, dar nu am reușit să le concretizăm.

Am scăzut ritmul în repriza a doua, ei au preluat inițiativa și au fost mai periculoși. Sunt la un nivel foarte ridicat. Eu sunt mulțumit de efortul băieților – atât au putut, atât au dat. Au ascultat ce le-am spus, au respectat indicațiile tactice, dar la un moment dat a intervenit diferența de capacitate fizică. I-ați văzut pe austrieci, au fost foarte rapizi. Noi am ținut de minge, dar am fost lenți, iar ei au profitat.

Greșeala lui Mircea Lucescu

Am avut și ghinion: să luăm gol dintr-un aut, apoi un autogol… Nu am fost suficient de reactivi. Orice șut putea fi deviat și să se transforme în gol. Lucrurile nu sunt simple. Bosnia a câștigat după ce a intrat Dzeko (n.r. 1-0 cu San Marino). Toate echipele au la dispoziție jucători care evoluează constant în campionate tari. Noi am trecut printr-un moment foarte greu – mulți jucători accidentați, reveniți fără o pregătire completă, unii au jucat foarte puțin la club și asta s-a văzut.

Poate am greșit. Nu trebuia să le dau acele zile libere la jumătate dintre jucători. Trebuia să-i chem mai devreme, chiar dacă pregătirea în sine a fost bună. Se joacă în continuare, mai sunt șanse. Problema mea e să construiesc o echipă mai bună din ce am la dispoziție. Austria e o echipă de prim nivel. Noi tindem să ajungem acolo. Ei au prima șansă, au jucători extrem de competitivi. Îmi doresc ca și jucătorii mei să ajungă să evolueze în campionate puternice, iar prima care va beneficia va fi naționala”, a declarat Mircea Lucescu, după meci, la Antena 1.

Austria - România 2-1 (1-0)

Au marcat: Gregoritsch (42), Sabitzer (60)/ Tănase (90+5).

Viena, Ernst-Happel-Stadion

Austria: Pentz - Wimmer (Posch, 60), Woeber (Danso, 69), Lienhart, Mwene - Laimer, Seiwald - Schmid (Grillitsch, 81), Baumgartner (Schlager, 81), Sabitzer - Gregoritsch (Arnautovic, 60). Selecționer: Ralf Rangnick.

România: Moldovan - Rațiu, M. Popescu, Burcă, Bancu - Man (Miculescu, 78), R. Marin (Șut, 60), Chiricheș, Stanciu (Tănase, 85) - Bîrligea (Alibec, 78), Drăguș (Mitriță, 84). Selecționer: Mircea Lucescu.