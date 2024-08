Moartea handbalistei Iryna Glibko, precedată de o mare suferință: „Sora ei e în stare de șoc...“

Apar noi detalii după dispariția Irynei Glibko, fost inter-stânga la mai multe cluburi românești, în perioada 2012-2024. Cât timp a evoluat în Liga Florilor, la Danubius Galați, CSM București, HCM Roman și SCM Râmnicu Vâlcea, ucraineanca a fost printre cele mai bune handbaliste străine din campionatul nostru.

În România, Iryna a fost cea mai bună marcatoare a primei ligi, în două rânduri, în 2013 și 2018, a avut cele mai multe goluri în Cupa României 2018 și a fost votată cea mai bună stranieră din Liga Florilor, în 2019 și 2023. În palmaresul stelar al Irynei figurează două titluri câștigate în România, cu CSM (2015) și cu Vâlcea (2019), un trofeu al Cupei României cu Vâlcea (2020), plus două Supercupe, ambele cucerite cu Vâlcea (2018, 2020).

Având în vedere perioada petrecută la această ultima grupare, la care a evoluat cel mai mult în România, șocul dispariției ucrainencei a fost unul foarte puternic pentru oamenii din cadrul clubului. În dialog cu orangesport.ro, Florin Verigeanu, managerul secţiei de handbal SCM Râmnicu Vâlcea, a povestit că moartea Irynei a fost precedată de o suferință cumplită. De altfel, din cauza cancerului, Glibko a fost nevoită să-și oprească prematur cariera sportivă.

Ce a povestit Florin Verigeanu?

*De aproximativ doi ani, a avut un cancer mamar, urmat de tratament la Bucureşti. După vreo şase luni, analizele i-au ieşit perfect, bune, undeva anul trecut prin ianuarie. După care, în vară (n.r. - 2023), deodată au ieşit analizele foarte rele şi se pare că, de fapt, a ajuns o metastază la ficat. Ficatul era plin de ganglioni... Din vara anului trecut, n-a mai făcut...(n.r. – efort intens)

*Un caracter extraoardinar, o optimistă, spunea că revine, că va reveni, că se simte bine, deşi când a făcut analizele, era destul de rău... Era o tipă optimistă, care niciodată n-a acceptat că nu va mai juca handbal, că e bolnavă. Venea şi la antrenamente şi chiar şi în ultima perioadă mai venea la antrenamente. Juca împreună cu fetele. Bine, nu făcea antrenamentul normal.

*Când le-am anunţat pe actualele jucătoare (n.r. – despre moartea Irynei Glibko), că aveam antrenament la ora 16.00, toate au început să plângă şi s-a anulat antrenamentul.

*Problema care e... Ea a avut o viaţă tristă din punct de vedere al familiei. Părinţii ei au murit când era foarte mică şi doar ea cu sora ei erau aici. Ea a fost crescută la orfelinat, o poveste tristă de viaţă. A crescut la orfelinat, dar mult mai bine decât o grămadă de copii care au familiile foarte...

*Sora ei e aici, săraca e în stare de şoc, nici nu prea poţi comunica cu ea. Să vedem ce vom face, va vrea să o înmormântăm aici, deşi nu prea cred, ori s-o ducem în Ucraina. Încă nu ştim, nu ştiu. Abia ce am discutat cu domnul primar şi o vom depune la o capelă aici, în Râmnicu Vâlcea, pentru ca suporterii şi cei care au iubit-o să-şi ia rămas bun de la ea. Dumnezeu s-o odihnească!