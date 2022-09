Mircea Lucescu: Ne-am trezit târziu. Liga Națiunilor nu e o competiție așa importantă

Antrenorul echipei ucrainene Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, a afirmat după meciul câştigat de România cu 4-1 în faţa naţionalei Bosniei-Herţegovina, retrogradând însă în Liga C, că Liga Naţiunilor nu este o competiţie foarte importantă, fiind folosită mai mult pentru formarea unor echipe competitive.

„România are nevoie de rezultate. În grupa asta prea târziu ne-am trezit. Bosnia ne-a dominat destul de categoric şi puteau să marcheze, apoi am marcat noi şi ne-am dat drumul la joc mai mult, am combinat şi putea fi şi 3-0. Nu este o competiţie atât de importantă. Această competiţie este folosită de majoritatea echipelor pentru formarea unei echipe competitive pentru Campionatul European. Dincolo de toate, echipa naţională are nevoie de rezultate", a declarat Mircea Lucescu.

Întrebat dacă selecţionerul Edward Iordănescu ar trebui să continue la cârma naţionalei, Lucescu a spus: „Sigur că trebuie să continue Iordănescu, ce să facă, să o ia altul de la capăt?"

Naţionala de fotbal a României a învins echipa Bosniei-Herţegovina cu scorul de 4-1 (1-0), luni seara, pe Stadionul Rapid-Giuleşti din Bucureşti, în Grupa a 3-a a Ligii B din Liga Naţiunilor, dar a retrogradat în Liga C.

Dennis Man (38), George Puşcaş (73, 86) şi Andrei Raţiu (79) au marcat pentru România. Pentru oaspeţi, care erau deja promovaţi în Liga A, a înscris Edin Dzeko (77).