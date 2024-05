Mititelu, discurs teribil după ce a distrus Craiova: a anunțat următorul pas pentru echipa pe care a dus-o în „B“

Adrian Mititelu a „dinamitat“ echipa Craiovei, după principiul „Eu te-am făcut, eu te omor!“. Adevărul a explicat aici cum s-a ales praful de formația olteană din cauza unui finanțator haotic, scăpat de sub control. Iar rezultatele ultimei etape din play-out au adus lovitura decisivă pentru club: retrogradarea de pe ultimul loc în play-out!

După un asemenea dezastru fotbalistic, finanțatorul clubului a venit în fața jurnaliștilor și, în calitate de „regizor“ al catastrofei, a vorbit despre asumarea unui eșec când acest lucru nu mai contează deloc.

Ce a declarat Adrian Mititelu?

*Dacă există un vinvoat pentru această situaţie, acela sunt eu. Eu sunt responsabil pentru această situaţie a echipei. Îmi pare rău. Sunt 19 ani de muncă şi şapte ani în seria nouă a echipei. Altele au fost idealurile, altele au fost planurile.

*Ne gândeam că anul ăsta vom juca în play-off. Sunt multe lucruri de spus. O sarabandă de erori şi greşeli şi suntem unde nimeni nu se gândea.

*Echipa asta, la cum a jucat în ultimele şapte meciuri, nu merita să rămână în Liga 1. Am muncit mult pentru lotul acesta. Am pierdut busola, iar pe fond de presiune am făcut greşeli după greşeli. E o seară neagră. Au fost multe greşeli, pentru că toate deciziile au fost ale mele, iar eu am făcut greşeli după greşeli. Şi pe fond de presiune şi pe fond de stres.

*E o retrogradare care mi se poate imputa. Suporterii au dreptul să mă blameze, dar fără atacuri la familie. Dacă în 2011 am fost retrogradat cu japca, acum totul a ţinut de mine. Am crezut că valoarea individuală a unor jucători e suficientă pentru a evita retrogradarea.

*O să anunţat în zilele următoare care e viitorul acestei echipe. Noua formulă poate produce foarte mult surprize. Sunt un tip orgolios, dar nu vreau să fac harakiri. Am avut şi discuţii în familie pe tema asta. Îmi pun şi întrebări. Se merită lupta asta? Pentru ce? Aceşti 1.000-2.000 de fani sunt motivul pentru care n-am dat înapoi. Aş fi putut face afaceri din banii ăştia, de îi dublam, triplam...

*Suferinţa e mare. E greu să te lupţi în Craiova, un oraş în care toţi sponsorii te ocolesc.

*CSU (n.r. – Universitatea Craiova) e echipa cea mai sprijnită. Eu nu mă pot lupta financiar cu domnul Rotaru (n.r. – Mihai Rotaru, patron Universitatea Craiova). A trebuit să fac eforturi deosebite pentru a mă ţine după ei. Am adus în jur de 11-12 milioane de euro. Nu mai vorbesc de baza de infrastructură. N-am beneficiat de niciun ajutor de la nimeni. Probabil că în Craiova se bucură foarte multă lume acum.

Play-out, etapa a 9-a (ultima)

Oțelul Galați – FC Botoșani 2-0

Poli Iași – Petrolul 2-0

FCU Craiova – Hermannstadt 1-3

Dinamo – UTA 2-0

Voluntari – Universitatea Cluj 0-1

Clasament

1. UTA 37 de puncte

2. Oțelul Galați 36p

3. Hermannstadt 34p

4. Universitatea Cluj 33p

5. Petrolul 29p*

6. Poli Iași 27p*

7. Dinamo 25p*

8. Botoșani 25p*

9. Voluntari 24p

10. FCU Craiova 22p*

*echipe care au beneficiat de rotunjirea punctajului în sus.

**Locul 3 din play-off va juca baraj cu câștigătoarea barajului dintre locurile 1 și 2 din play-out pentru un loc în Europa Conference League. Locurile 9 si 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.