Edi Iordănescu: „Sper că am început să câștigăm o echipă.”

Deși învingătoare cu 4-1 în meciul cu Bosnia-Herțegovina, România termină pe ultimul loc în grupă și retrogradează un nivel în Liga Națiunilor. Selecționerul Edi Iordănescu (44 de ani) a transmis că va avea loc o discuție decisivă cu șefii Federației, despre parcursul său la cârma naționalei României.

Întrebat în cadrul unei emisiuni la Prima TV, dacă elevii lui l-au convins, prin modul în care au jucat în această seară, să rămână pe banca naționalei, Edi Iordănescu a spus că în scurt timp urmează o discuție decisivă cu Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță: „În primul rând, e corect să avem o discuție cu oamenii din conducerea Federației. Mi-au oferit toate condițiile, sunt deschiși dialogului. De mâine o să vedem ce facem”.

Selecționerul naționalei de fotbal a României a lăudat jocul echipei din această seară.

„Înainte de toate, o seară bună pentru noi, o acțiune reușită. Tot ce a fost compromis s-a întâmplat în iunie, cu Muntenegru. Vorbeam altfel dacă aveam puțină șansă în deplasările din Finlanda și Bosnia. Astăzi, adversarii au venit cu o garnitură schimbată, dar au venit să joace fotbal și au arătat că pot forma o echipă puternică.

Salut tot ce au făcut băieții la această acțiune. Mă bucură că au confirmat că au potențial. Am recâștigat niște jucători, Stanciu, Băluță, Cordea, Man, Nedelcearu. Au avut ceva probleme în trecut, dar acum sunt aici! Spiritul din această seară reprezintă viitorul, nu trecut. În iunie, lucrurile au stat diferit. Am avut probleme de lot, am riscat mult. Aș vrea ca la națională să se contureze un nucleu de 30 de jucători, unul permanent.

Este o tristețe pentru ce s-a întâmplat în iunie. Aveam nevoie de încredere. Sper că am început să câștigăm o echipă. Am văzut un joc fluid, o echipă care și-a pus amprenta. Suporterii trebuie să rămână cu speranța”, a declarat Edi Iordănescu, la Prima TV.