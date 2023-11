Locul în care se „topesc“ kilogramele în plus: „Vrem să inspirăm românii să fie cât mai activi“ FOTO

Pandemia a avut un efect devastator asupra sănătății publice în România! O declarație dată, recent, pentru Adevărul, de către Gabriel Toncean (vicepreședintele Agenției Naționale pentru Sport) ne arată dimensiunea dezastrului pe care l-am provocat prin așa-zisele măsuri de combaterea COVID-ului, închizând sălile de fitness, timp de 3 luni în 2020 și încă o lună în 2021!

„Cifre estimative sunt undeva la 60 la sută. Mă refer la oamenii care făceau sport în sală înainte de pandemie și care s-au și întors, ulterior. Din păcate, vreo 40 la sută dintre ei s-au pierdut pe drum. Unii din teama de a face sport în cadru organizat, alții pentru că, pur și simplu, și-au pierdut această dorință. Din păcate, unii oameni nu realizează cât de important e sportul în viață noastră. Pentru mine, așa ceva e de neînțeles!“, ne-a spus Gabriel Toncean, al doilea om din sportul românesc.

Deși cifrele legate de sportul de masă sunt catastrofale în România, iar obezitatea face ravagii, vestea bună e că, cine are voință și e preocupat de sănătatea sa – dincolo de strigarea unor lozinici prostești, gen Stăm acasă, salvăm vieți! – are destule posibilități de a-și începe drumul către o viață mai bună. Pentru că, în mod cert, un om activ, fără multe kilograme în plus, își îmbunătățește calitatea vieții de zi cu zi.

Chiar dacă numărul celor care fac sport în România a scăzut drastic după pandemie, din fericire, apar tot mai multe locații noi, ultramoderne, în care se poate face mișcare. Pe cont propriu sau sub supravegherea unor specialiști în domeniul fitness-ului. Acum, a avut loc și deschiderea oficială a World Class One Cotroceni, cel mai modern club de Health & Fitness din România.

Printre dotările clubului se numără: studioul de cycling virtual imersiv și Power Zone powered by Technogym, stații de antrenament profesionale Eleiko, TRX, pistă de alergare și programe de antrenament Les Mills. Membrii vor avea acces, de asemenea, la studio-uri de group fitness cu accesorii noi, profesionale, și zone generoase pentru antrenamente funcționale, cardio și de forță. Clubul e dotat cu o piscină semi-olimpică și programe de înot dedicate atât copiilor, cât și adulților. Accesul în toate zonele clubului, la clasele de group fitness și la piscină e nelimitat.

Rețeaua World Class, cu peste 23 de ani pe piața de sănătate și fitness, are în acest moment 45 de cluburi în toată țara, dintre care 23 cu piscine semi-olimpice.

Obezitatea infantilă, procentaj alarmant

Noul club World Class One Cotroceni e inclus în categoria World Class GOLD și se bucură de o amplasare premium, în incinta celui mai mare proiect de regenerare urbană din București, care include un mix de spații de business, rezidențiale și comerciale.

„Prin deschiderea World Class One Cotroceni, ne consolidăm poziția în promovarea unui stil de viață sănătos și activ și facem un pas important în misiunea noastră: aceea de a inspira, motiva și educa mai mulți români să fie mai activi mai des. Noul club amplasat strategic într-un spațiu cu localizare accesibilă și un mix de funcționalități, va reprezinta, de azi înainte, destinația de Health, Wellness & Fitness pentru toți cei care doresc să facă alegeri sănătoase și să atingă potențialul maxim în ceea ce privește sănătatea și starea lor de bine. Ne concentrăm pe deschiderea de cluburi care au și piscină, continuăm să ne extindem programele #BeHelathy Kids, prin cursuri de înot dedicate lor și clase specializate prin care ne dorim să construim o cultură solidă a activității fizice. Peste 25% dintre copii suferă de obezitate infantilă în România. Această statistică legată de obezitatea infantilă este o consecință firească a faptului că avem mulți adulți complet dezinteresați de activitatea fizică și sportul de masă. World Class e hotărât să contribuie la schimbare și la o populație mai activă fizic. Exercițiile fizice sunt medicament! Vom continua să promovăm beneficiile dovedite ale mișcării, importanța industriei de Health & Fitness și necesitatea ca această industriei să fie considerată una esențială pentru România”, a spus suedezul Kent Orrgren, CEO World Class și președintele asociației patronale a industriei de fitness, RomaniaActive.