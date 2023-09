România, cu copii grași și sedentari, trece la măsuri: Introducerea unei discipline noi în școli

„Adevărul“ a publicat, recent, un amplu material despre cifrele îngrozitoare din care reiese, din păcate, un singur lucru: în România, pentru foarte mulți oameni sportul înseamnă să stea în fotoliu, cu ceva de ronțăit în farfurie și să se uite cum alții fac sport la televizor!

Apoi, în cazul unor rezultate remarcabile, cum sunt cele ale lui David Popovici de pildă, „sportivii din fotoliu“ iau cu asalt rețelele de socializare și își manifestă... dragostea pentru sport! Cât timp e făcut de altcineva, ce-i drept. Această situație dezolantă, cu sportul de masă neglijat de ani buni la nivel de țară, produce acest bilanț:

*58% dintre români sunt supraponderali.

*63% dintre români n-au practicat niciun sport.

*51% dintre români ignoră total orice fel de activitate fizică.

*Peste 25% dintre copii suferă de obezitate infantilă în România.

S-a ajuns aici, fiindcă mentalitatea românilor e greșită, iar educația lor alimentară la pământ. Vestea bună e că acum, într-un final, avem un om important în structura Guvernului, cu putere de decizie și influență, care e hotărât să ia măsuri. Măcar în ceea ce privește educația alimentară.

Vorbim despre Gabriel Toncean (48 de ani), actualmente vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Sport (ANS). Vorbim, așadar, de al doilea cel mai important om care se ocupă de sportul românesc. Toncean a fost investit în această funcție, în luna august, după ce a condus Federația Română de Culturism și Fitness (FRCF), cu rezultate remarcabile, timp de un deceniu.

Alarmat și el de ce a văzut, de când a ajuns la ANS, Gabriel Toncean a propus acum un proiect menit să reducă măcar acel procent al obezității infantile din România. Detalii despre acest proiect au fost oferite printr-o postare pe Facebook.

Ce a scris Gabriel Toncean?

Deschidem o nouă cale pentru sănătatea copiilor României.

*În ultimii 10 ani, mai ales ca președinte al Federației Române de Culturism și Fitness, am tras serioase semnale de alarmă cu privire la riscurile la care sunt expuși copiii și tinerii din România în ceea ce privește nutriția și sănătatea lor. Din păcate, tinerii noștri practică sportul rar și adoptă adesea obiceiuri alimentare deficitare. 𝐒𝐮𝐧𝐭𝐞𝐦 𝐢̂𝐧 𝐭𝐨𝐩𝐮𝐥 𝐭̦𝐚̆𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐜𝐮 𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐚𝐥𝐚𝐫𝐦𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐨𝐛𝐞𝐳𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐚𝐧𝐭𝐢𝐥𝐚̆, ceea ce reprezintă o problemă gravă pentru generația viitoare.

*𝐀𝐦 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐮𝐭𝐚𝐭 𝐝𝐞𝐣𝐚 𝐚𝐜𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐚𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐞 𝐜𝐮 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐮𝐥 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭̦𝐢𝐞𝐢, 𝐝𝐨𝐚𝐦𝐧𝐚 𝐋𝐢𝐠𝐢𝐚 𝐃𝐞𝐜𝐚, 𝐬̦𝐢 𝐜𝐮 𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚𝐫𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐭 𝐝𝐢𝐧 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐮𝐥 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭̦𝐢𝐞𝐢, 𝐝𝐨𝐦𝐧𝐮𝐥 𝐊𝐚𝐥𝐥𝐨𝐬 𝐙𝐨𝐥𝐭𝐚𝐧, mai ales că, în calitate de vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Sport, am inițiat o dezbatere publică amplă cu privire la viitorul și direcțiile de dezvoltare a sportului românesc, 𝐮𝐧𝐚 𝐝𝐢𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐨𝐜𝐮𝐩𝐚̆𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐦𝐞𝐥𝐞 𝐦𝐚𝐣𝐨𝐫𝐞 𝐟𝐢𝐢𝐧𝐝 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐭𝐚̆ 𝐝𝐞 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭̦𝐢𝐚 𝐧𝐮𝐭𝐫𝐢𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐚̆ 𝐬̦𝐢 𝐝𝐞 𝐬𝐚̆𝐧𝐚̆𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐚 𝐭𝐢𝐧𝐞𝐫𝐞𝐢 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐭̦𝐢𝐢.

*Din cauza stilului de viață al copiilor din România, a creșterii alarmante a obezității infantile și a factorilor sociali implicați, a sedentarismului și consumului de alimente procesate, 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞𝐫 𝐜𝐚̆ 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐚𝐛𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐚𝐫𝐚̆ 𝐢𝐧𝐭𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐮𝐧𝐞𝐢 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐧𝐨𝐢 𝐝𝐞 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭̦𝐢𝐞 𝐧𝐮𝐭𝐫𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐚̆ 𝐢̂𝐧 𝐬̦𝐜𝐨𝐥𝐢, 𝐜𝐞𝐥 𝐩𝐮𝐭̦𝐢𝐧 𝐥𝐚 𝐧𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐠𝐢𝐦𝐧𝐚𝐳𝐢𝐚𝐥, 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐞𝐥𝐞 𝐕-𝐕𝐈𝐈𝐈. Această disciplină, indiferent de cum se va numi, va avea ca scop să îi învețe pe copii să se hrănească corect și să adopte un stil de viață sănătos.

*Profit de această ocazia pentru a vă spune că 𝐚𝐜𝐞𝐬𝐭 𝐩𝐫𝐨𝐢𝐞𝐜𝐭 𝐝𝐞 𝐬𝐮𝐟𝐥𝐞𝐭 𝐯𝐚 𝐟𝐢 𝐢̂𝐧 𝐬𝐜𝐮𝐫𝐭 𝐭𝐢𝐦𝐩 𝐝𝐞𝐩𝐮𝐬 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐬̦𝐢 𝐬𝐩𝐞𝐫 𝐬𝐚̆ 𝐝𝐞𝐯𝐢𝐧𝐚̆ 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞.

*Am format o echipă dedicată acestei cauze, alcătuită din specialiști în psihologie pediatrică, medici pediatri și nutriționiști pediatrici, și am inclus chiar și o mamă cu un copil obez. Am elaborat rapoarte specializate care arată cât de critică este situația din România și cât de urgent este nevoie de măsuri eficiente, iar obiectivul nostru major – introducerea acestei discipline noi de educație nutrițională în școli, la nivelul gimnazial – trebuie finalizat, implementat fie ca materie de sine stătătoare (cazul ideal), fie ca modul de studiu în cadrul orelor de sport sau ale unor discipline conexe.

*𝐒𝐚̆𝐧𝐚̆𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐬̦𝐢 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭̦𝐢𝐚 𝐧𝐮𝐭𝐫𝐢𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐚̆ 𝐚 𝐜𝐨𝐩𝐢𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐧𝐨𝐬̦𝐭𝐫𝐢 𝐬𝐮𝐧𝐭 𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭̦𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐯𝐢𝐢𝐭𝐨𝐫𝐮𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐮 𝐜𝐚 𝐧𝐚𝐭̦𝐢𝐮𝐧𝐞. Cu sprijinul vostru, al tuturor părinților și factorilor de decizie din România, putem să aducem această schimbare și să ne asigurăm că tinerii noștri cresc puternici și sănătoși.

Mulțumesc pentru susținerea voastră!