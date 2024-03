Halep, pericol de naufragiu: avertismentul „greilor“ indică ce o așteaptă pe Simona ANALIZĂ

Desigur, fanii lui Halep sunt încântați că aceasta și-a făcut bagajele pe repede înainte și a acceptat să joace la Miami Open (19-31 martie) la foarte scurt timp după ce a scăpat de povestea cu dopajul.

Nu toată lumea vede însă cu ochi buni această grabă a Simonei de a reveni în circuit. Ion Țiriac (84 de ani) chiar a criticat decizia fostului lider WTA, miercuri, în cadrul unui dialog cu Ovidiu Ioanițoaia, directorul Gazetei Sporturilor.

„Am acest privilegiu ca domnișoara Halep să vină și să mă întrebe. Dar orice îi spun, ea face absolut de capul ei. Rar, rar m-a ascultat. Și, din când în când, când m-a ascultat, a făcut bingo! Nu atât că sunt deștept eu, dar am 60 de ani de când sunt în sportul ăsta. Halep trebuie s-o ia foarte încet cu revenirea. Un an jumătate (n.r. – cât a durat absența Simonei din circuit) înseamnă o viață întreagă. La Miami, sunt vreo 20 de fetițe între 18 și 21 de ani, de peste 1,80 metri, care servesc cu 200 de kilometri la oră. În locul Simonei, aș fi revenit pe teren în sezonul de zgură“, a spus Țiriac la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu“.

Și fostul președinte al Federației Române de Tenis (FRT) nu e singurul care avertizează că Halep va avea viață grea la revenirea în circuit! În cadrul podcastului „Advantage Connors“, fostul lider ATP, Jimmy Connors (71 de ani), a spus și el că perioada de inactivitate și-a lăsat amprenta asupra jucătoarei din România.

„Eu sunt interesat să văd cum această poveste a afectat-o pe Halep. Mai ales că a stat pe tușă mult timp și a fost afectată și din punct de vedere mental. Aștept să văd cum va reveni în circuit. Probabil că e foarte motivată acum. Vrea revanșa după tot ce i s-a întâmplat. Va fi foarte interesant. S-a antrenat Halep. Dar antrenamentul nu înlocuiește meciurile. Indiferent de ce faci la antrenamente, meciurile sunt cele care contează. Ea a stat pe tușă cam mult. Așa că e posibil să aibă nevoie de ceva timp la revenire. Sincer, mi-aș dori să-i meargă bine din start, să se reacomodeze imediat. Va fi foarte interesant să o urmărim, să vedem dorința ei de a reuși, de a reveni în top“, a spus americanul, în dialog cu fiul său, Brett.

Șarapova și-a pregătit temeinic revenirea

Nu doar legendele tenisului sunt de părere că Halep cu greu poate fi competitivă la Miami Open. Mărturisirile altor jucătoare care au stat pe tușă mult timp spun același lucru. Iată mai jos două declarații oferite de Șarapova și Brady, după ce și-au reluat activitatea:

*Jennifer Brady: Ca să revin după accidentare, a fost nevoie de răbdare. Multă răbdare! Și de tărie mentală.

*Maria Șarapova: În perioada suspendării, mi-am dat seama că nu pot să am programul intens de pregătire ca înainte, când mergeam în turnee cam zece luni pe an. Am început să cresc intensitatea antrenamentelor cu patru luni înainte de expirarea suspendării. Desigur, antrenamentele nu înlocuiesc niciodată meciurile, dar știam că pot reveni pe teren, fiindcă fizic, dar și mental am avut această dorință.

30.050

de dolari va primi Simona Halep pentru prezența pe tabloul Miami Open, în turul I.