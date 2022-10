FCSB, umilită în Conference League. Danezii sunt extaziați: „I-am maltratat de două ori într-o săptămână”

Cele două victorii răsunătoare obținute de Silkeborg contra lui FCSB I-au făcut pe danezi, de obicei reținuți, să exulte. Presa nordică a scris după umilința celor de la FCSB că „Silkeborg i-a maltratat de două ori într-o săptămână pe români”.

FCSB a pierdut cu Silkeborg în grupele Conference League, scor 0-5, la fel ca în prima manșă disputată în Danemarca. Presa daneză a catalogat meciul de pe Arena Națională drept „o lecție de fotbal oferită de Silkeborg”.

„Silkeborg i-a maltratat de două ori într-o săptămână pe românii de la FCSB, în Conference League. Pentru a doua oară în 7 zile, Silkeborg a pulverizat-o pe FCSB cu 5-0 și a urcat pe locul doi în grupă. A fost o lecție de fotbal oferită românilor”, au notat cei de la TpsBladet.dk.

Iar Mark Brink, mijlocașul care le-a creat atâtea probleme roș-albaștrilor, a declarat, cu destulă modestie având în vedere scorul rușinos de pe tabelă: „Am fost puțin norocoși. Golul de 3-0 a «omorât» meciul”. Să venim aici și să câștigăm cu 5-0 este de necrezut!”

Doar la juniori au mai bătut cu 10-0

„Să fiu sincer, în prima repriză au făcut presing, am fost puțin norocoși să avem 2-0 la pauză. Apoi, la final, am demonstrat că suntem mai buni. Golul de 3-0 a «omorât» meciul. Au fost ghinioniști astăzi, cred că au jucat mai bine decât au făcut-o în Danemarca. În prima repriză au pus presiune, dacă ar fi înscris poate ar fi fost un rezultat strâns la final.

Până la urmă, am fost echipa mai bună, am învins cu 5-0. Parcă n-au mai jucat de la 3-0 și am mai înscris două goluri simple, dar prima repriză a fost mai echilibrată”, a declarat Brink, conform gsp.

Iar, în final, întrebat dacă a mai câștigat la general cu 10-0 în fața vreunei echipe, a spus: „Nu-mi amintesc, poate când aveam 12 sau 13 ani. Este o nebunie, încă nu realizez pe deplin. Probabil o voi face peste una, două zile”.

Conference League, etapa a 4-a, joi

Grupa B

West Ham – Anderlecht 2-1

FCSB – Silkeborg 0-5

Clasament

1. West Ham 4 4 0 0 9-4 12

2. Silkeborg 4 2 0 2 12-4 6

3. Anderlecht 4 1 1 2 2-3 4

4. FCSB 4 0 1 3 1-13 1

Grupa G

Ballkani – Sivasspor 1-2

CFR Cluj – Slavia Praga 2-0

Clasament

1. Sivasspor 4 2 1 1 7-6 7

2. CFR Cluj 4 2 1 1 4-2 7

3. Slavia Praga 4 1 1 2 4-6 4

4. Ballkani 4 1 1 2 8-9 4

Sistemul de calificare

În Conference League, la finalul fazei grupelor, echipa de pe locul 1 va merge direct în optimi. Echipa de pe locul 2 va juca un play-off cu o adversară care va ocupa poziția a 3-a într-o grupă de Liga Europa. Învingătoarea va merge și ea în optimile Conference League.