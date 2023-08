Djokovici, avantajat de lipsa certificatului de vaccinare: Explicația unei situații favorabile sârbului

Turneul de la Cincinnati a fost singurul de pregătire pentru Djokovici înainte de US Open (28 august – 10 septembrie), ultimul Grand Slam al anului. Așadar, s-a dovedit că decizia sârbului, de a lua o pauză mai lungă după finala pierdută de la Wimbledon, pe data de 16 iulie, a fost una inspirată.

La New York, Alcaraz și Djokovici vor fi, din nou, marii favoriți la trofeu. Carlos e chiar deținătorul titlului, după victoria de anul trecut, 6-4, 2-6, 7-6, 6-3 cu Casper Ruud. Atunci, Nole a lipsit de la Flushing Meadows, fiind interzis în SUA din cauza lipsei certificatului de vaccinare. Potrivit Eurosport, anomalia de anul trecut devine un avantaj pentru sârb, anul acesta. Pentru că, după finala de la Cincinnati, sunt doar 20 de puncte între el și Alcaraz. Ceea ce înseamnă puștiul spaniol va pierde șefia clasamentului mondial, după US Open 2023, inclusiv dacă își va păstra titlul.

Singurul scenariu care ar anula un astfel de deznodământ ar fi eliminarea lui Djokovici, în turul I de la US Open 2023. Ultima dată când sârbul a părăsit un Grand Slam după primul meci a fost la... Australian Open 2006. Adică, acum 17 ani! La US Open, Djokovici are doar trei trofee din nouă finale disputate (2011, 2015, 2018).