Cosmin Contra, verdict dur după transferul lui Horațiu Moldovan la Atletico Madrid

Horațiu Moldovan s-a integrat la Atletico Madrid, unde ieri a efectuat primul antrenament sub comanda lui Diego Simeone. Discuțiile pe tema transferului său, chiar dacă va fi rezerva lui Jan Oblak, continuă. De data aceasta vorbește Cosmin Contra, care a jucat 3 ani la gruparea rojiblanca, alături de actualul antrenor al lui Atletico.

”Guriță” e convins că Horațiu Moldovan va trebui să tragă tare pentru a juca, dar că sigur nu o va face în campionat, ci doar în competițiile adiacente. "Eu văd transferul lui Moldovan la Atletico ca pe un lucru bun pentru fotbalul românesc. Calificarea la Euro a adus două transferuri la echipe de top: Drăgușin și Moldovan.

Va fi foarte greu pentru Moldovan, deoarece Diego Simeone îl apreciază enorm pe Oblak. Depinde doar de el dacă va juca în alte competiții. O să încerc să îi dau un sfat personal lui Moldovan când voi ajunge la Madrid. O să trec pe la antrenamente, cum fac de obicei”, a spus Cosmin Contra pentru Fanatik. Fostul dinamovist crede că impactul cel mai mare pentru un nou venit va fi publicul de pe Wanda Metropolitano: ”Suporterii lui Atleti sunt extraordinari. Atmosfera de la meciurile de acasă e sufocantă”.

Atletico îl va ține în formă pentru Euro 2024

Transferul lui Horațiu Moldovan a fost întors pe toate fețele rin prisma faptului că jucătorul ar putea pierde naționala dacă nu va juca la formația spaniolă. Cosmin Contra e optimist în ceea ce privește postul de titular sub comanda lui Edi Iordănescu: ”Cred că Atletico de Madrid are structura necesară să îl țină pe Moldovan în formă chiar dacă nu va juca foarte multe meciuri".

După ce a semnat ieri contactul, Horațiu Moldovan s-a întâlnit și cu antrenorul Diego Simeone, și cu colegul său de pe post, Jan Oblak. ”Da, am reușit să vorbesc cu Mister, am schimbat câteva cuvinte. Am rămas chiar foarte impresionat de dânsul, e un om incredibil. Mi-a zis că este bucuros că am ajuns aici și să muncesc din greu pentru acest club”, a spus Moldovan.

Fostul portar al Rapidului a dezvăluit și cum a decurs întâlnirea cu Jan Oblak, titularul lui Atletico Madrid în ultimii 10 ani: ”Am un mare respect pentru dânsul. A fost unul dintre idolii mei înainte să ajung aici. Am reușit să ne și cunoaștem. Cred că am foarte, foarte multe de învățat de la dânsul. Când îmi va veni șansa, sper să profit de ea și să îmi fac treaba cât de bine pot”.