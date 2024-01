Michael Bolton a dezvăluit că a fost dignosticat cu cancer la creier: „Voi lua o pauză de la turnee” VIDEO

Michael Bolton, în vârstă de 70 de ani, a dezvăluit că a fost diagnoasticat cu cancer la creier. Cântărețul a fost supus unei "intervenții chirurgicale imediate" cu puțin timp înainte de sărbători și acum "se recuperează acasă”.

Cântărețul „When A Man Loves A Woman”, în vârstă de 70 de ani - care a avut recent o apariție în emisiunea The Masked Singer la începutul anului trecut - a scris vineri pe pagina sa de Facebook și s-a destăinuit fanilor săi despre starea sa de sănătate, relatează Daily Mail.

El a început: „Vreau să încep prin a ura tuturor un an nou foarte fericit și sănătos! Vreau, de asemenea, să împărtășesc faptul că anul 2023 a sfârșit prin a-mi prezenta câteva provocări foarte neașteptate”.

"Îmi voi dedica timpul și energia recuperării mel. Voi lua o pauză temporară de la turnee", a spus cântărețul.

„Întotdeauna este cel mai greu lucru pentru mine să-mi dezamăgesc fanii sau să amân un spectacol, dar nu vă îndoiți că muncesc din greu pentru a-mi accelera recuperarea și a mă întoarce în curând la concerte”.

Interpretul a spus că este „mai mult decât recunoscător pentru toată dragostea și sprijinul pe care mi le-ați arătat cu atâta generozitate de-a lungul anilor'. Să știți că păstrez mesajele voastre pozitive în inima mea și vă voi oferi mai multe noutăți de îndată ce voi putea. Multă dragoste întotdeauna, MB”, a scris artistul.

Fanii și-au împărtășiti dragostea și urările de bine pentru cântărețul și compozitorul care se concentrează pe recuperarea sa.

Are programate mai multe concerte

Conform site-ului oficial al cântărețului, autorul hitului Go The Distance are programate diverse turnee pe parcursul anului 2024, concertele urmând să înceapă inițial pe 1 februarie, în Florida.

Vedeta a avut un an 2023 plin, cum ar fi apariția în emisiunea The Masked Singer în rolul Lupului, și a cântat, de asemenea, în timpul paradei de Crăciun din parcurile Disney, luna trecută, în decembrie, potrivit The U.S. Sun.

În cadrul unei emisiuni speciale preînregistrate - care a fost prezentată de Julianne Hough și de fratele ei Derek Hough - Bolton a cântat piesa clasică, Joy To The World.

În iunie 2023, Michael a lansat un album intitulat Spark Of Light, care conținea piese precum Beautiful World și Just The Beginning.

La vremea respectivă, Bolton a discutat despre mesajul albumului, care viza găsirea fericirii și a pozitivității în vremuri dificile, potrivit People. „Practic, ne observam prietenii și familia și vedeam că toți aveau cu adevărat nevoie de puțină lumină, că era atât de întuneric și toți purtam frici în fiecare zi'.

Are 3 fiice și 6 nepoți

De asemenea, interpretul s-a destăinuit, vorbind despre importanța familiei. El are 3 fiice: Isa, Holly și Taryn cu fosta soție Maureen McGuire.

Cei doi au fost căsătoriți din 1975 până la divorțul lor, care s-a finalizat în 1990. Cântărețul are, de asemenea, șase nepoți.

„Sunt plin de mai multă iubire și mândrie pentru fetele mele, pe măsură ce își întemeiază propriile familii„, a declarat cu entuziasm cântărețul de la To Love Somebody.

„Oamenii pe care îi iubesc îmi aduc multă fericire... Lucrurile importante nu se schimbă niciodată cu adevărat. Dragostea este cel mai important lucru, centrul universului. Nu există nimic mai mare”.