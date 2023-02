Legendarul Michael Bolton împlinește 70 de ani. Povestea neștiută a numelui său real de origini rusești

Cântăreţul şi compozitorul Michael Bolton, născut la 26 februarie 1953, la New Haven, Connecticut, Statele Unite ale Americii, împlinește astăzi 70 de ani. Puțină lume știe că numele său adevărat Bolotin are origini rusești.

De-a lungul carierei sale a vândut peste 53 de milioane de albume şi single-uri în toată lumea şi a câştigat două Premii Grammy pentru cel mai bun solist de sex masculin şi şase premii americane de muzică (American Music Awards) printre multe alte distincţii.

Conform site-ului www.michaelboltonthevoice.com, numele real al artistului american, Michael Bolotin, are origini ruseşti şi a fost schimbat la începutul anilor '80, din cauza pronunţiei considerată dificilă de către unii. Este fiul unei familii de evrei emigranţi din Rusia.

A început să cânte la 15 ani

La vârsta de 15 ani, deja cânta rock, iar la 22 de ani făcea parte din formaţia heavy metal Blackjack. Da, acest trubadur al muzicii pop a cântat, în ’75, alături de chitaristul formaţiei Kiss, Bruce Kulick, în deschiderea turneului lui Ozzy Osbourne! Ba chiar, în 1983, a fost la audiţii pentru postul de solist în formaţia lui Osbourne, Black Sabbath, fără succes însă, chiar dacă vocea răguşită şi părul lung îl recomandau ca un adevărat rocker – o imagine pe care a păstrat-o şi ulterior, căci avea priză la publicul feminin, scrie okmagazine.ro

Dezamăgit, Bolton s-a retras de pe scenă, preferând să scrie muzică. A cunoscut succesul abia după vârsta de 30 de ani, când s-a lansat cu un cover după Otis Redding, „(Sittin’ On) The Dock Of The Bay“, virând spre blues şi soul.

Michael Bolton a vândut peste 60 de milioane de albume şi a lansat, de-a lungul carierei, hit-uri precum „To love somebody“, „When a man loves a woman“, „Can I touch you…There“, „Said I love you… But I lied

Are trei fiice

Cântărețul american a fost însurat cu Maureen McGuire între 1975-1990 și are trei copii pe Isa, Taryn și Holly. A avut o relație îndelungată cu actrița din serialul ”Neveste Disperate”, Nicollette Sheridan, 57 de ani, dar după ce s-a despărțit de ea în urmă cu mai mulți ani, Bolton nu a mai fost văzut în compania vreunei femei. Extrem de discret și modest Bolton s-a ținut departe de scandaluri și s-a concentrat pe cariera lui muzicală.

Ajuns la vârsta de 70 de ani, Michael nu se opreşte din cântat, deşi averea de 60 de milioane i-ar permite să se bucure de liniştea reşedinţei sale din Los Angeles şi de statutul de bunic. A concertat de câteva ori şi în România, ultima sa vizită având drept scop promovarea albumului „One World One Love“, de pe care face parte şi melodia „Murder My Heart“, realizată în duet cu Lady Gaga. Iar fanii continuă să-i ceară să cânte vechile hituri.