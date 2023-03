Jenna Ortega, „neprofesionistă“ la filmările serialului „Wednesday“. „Tot ceea ce trebuia să joc nu avea sens“ FOTO

Celebra actriță din serialul Netflix a recunoscut că a fost „neprofesionistă“ și a schimbat scenariul serialului, fără să anunțe scenariștii.

Jenna Ortega (20 de ani) starul unuia dintre cele mai de succes serial de limba engleză ale platformei de streming Netflix, a mărturisit într-un episod recent al podcastului „Armchair Expert“ că majoritatea replicilor sale din scenariul original nu aveau deloc sens din punctul de vedere al personajului.

„Când am început acest proiect, nu aveam tot scenariul. Am crezut că va fi mult mai întunecat. Nu a fost... “, a spus ea. Așa că a luat singură decizia de a schimba unele replici, fără să-i informeze pe scenariști. „Când am citit întreg scenariul mi-am dat seama: O! Este pentru publicul mai tânăr“, a explicat Jenna Ortega.

„Nu cred că a trebuit vreodată să pun piciorul în prag, într-un platou de filmare, mai mult decât am făcut-o la «Wednesday». Tot ceea ce face Wednesday, tot ce trebuia să joc, nu avea deloc sens pentru personajul ei. Să fie într-un triunghi amoros? Nu avea sens. Era o replică despre o rochie pe care trebuie să o poarte la un dans și ea spune: «O, Doamne, îmi place la nebunie! Of, nu pot să cred că am spus asta. Mă urăsc». A trebuit să spun Nu!. Au fost momente la filmări în care chiar am devenit neprofesionistă, în sensul că am început să schimb dialogurile“, a dezvăluit actrița în podcastul „Armchair Expert“.

Cu aceste dezvăluiri, actrița a întărit ceea ce afirmase anterior, când a declarat că s-a simțit „șocată de multe dialoguri de genul acesta, în încercarea de a o face (pe Wednesday – n.r.) să pară umană“.

→ Imaginea 1/6: Jenna Ortega Foto profimedia 0750291243 jpg

Totodată, Jenna Ortega a adăugat că a contribuit la eliminarea unei scene cu un flash mob, prevăzută inițial în scenariu, în locul celebrei sale scene de dans de la bal, care s-a viralizat pe internet. Ba chiar i-a spus producătorului și regizorului Tim Burton să nu angajeze un coregraf pentru că se simțea „copleșită“.

„Inițial, trebuia să fie un flash mob, iar Wednesday trebuia să înceapă să danseze, toată lumea trebuia să înțeleagă și să danseze cu ea. Am refuzat pentru că nu înțelegeam de ce ar fi fost OK pentru personaj“, a mai povestit actrița.

Ortega a mai mărturisit că experiența din platourile de filmare nu a făcut-o să aibă încredere în ea. „Nu pot să mă uit la filmele mele, dar pot plec de pe un platou de filmare, să ajung acasă și să spun: a fost bine. În «Wednesday» nu a existat nicio scenă după care să spun, atunci când ajungeam acasă: «OK, ar trebui să fie bine»“, a încheiat ea.