George Clooney vinde faimoasa vilă de la Lacul Como. La ce preț ar putea ajunge: „Este un investitor ager”

Faimoasa vilă de la Lacul Como, pe care George Clooney o deține de 21 de ani, este scoasă la vânzare. Prețul său de vânzare ar putea fi de zece ori mai mare, comparativ cu cel de cumpărare, din 2002. De mai bine de două decenii, actorul este un membru activ al comunității locale italiene, iar locuința o împarte cu soția și cu gemenii lor.

Villa Oleandra, deținută de actorul din „Ocean's 11”, în vârstă de 62 de ani, este în prezent scoasă la vânzare, potrivit săptămânalului italian, Oggi. Miercuri, agentul imobiliar, Yasemin Baysal, de la Engel & Volkers din Como a declarat pentru presă că, în ciuda zvonurilor anterioare despre o vânzare, „de data aceasta este adevărat”.

Ea a continuat să dezvăluie că o agenție din Milano, căreia nu i-a dat numele, se ocupă de vânzare, notează revista PEOPLE.

Baysal și Engel & Volkers din Como și Milano nu au răspuns imediat solicitării de comentarii, pentru sursa citată. Cu toate acestea, o sursă locală italiană le-a confirmat jurnaliștilor că vestea despre vânzare este „reală”.

Preț de vânzare de până la 100 de milioane de dolari

Estimările prețului proprietății deținute de actor – care s-a căsătorit cu avocata Amal Clooney, în 2014, împreună cu care îi are pe gemenii Alexander și Ella, născuți în iunie 2017 – sunt, în prezent, de până la 100 de milioane de dolari.

„Trebuie spus că, pe lângă faptul că este un actor foarte bun, este și un investitor extrem de ager, având în vedere că a cumpărat vila cu 10 milioane de euro”, a declarat aceeași sursă.

Actorul ar fi cumpărat Villa Oleandra de la familia Heinz, în 2002, pentru aproximativ 10 milioane de dolari, potrivit The Washington Post, care a raportat că sosirea vedetei pe Lacul Como a dus la o ascensiune a prețurilor imobiliarelor, care conform primarului din Lagio, s-au dublat.

Clooney a achiziționat, ulterior, o proprietate adiacentă, făcând-o „una dintre cele mai mari case private din zonă”, potrivit The Wall Street Journal. Valoarea vilei cu 25 de camere a fost estimată la peste 100 de milioane de dolari în 2022, potrivit publicației.

Semnificația specială a Lacului Como, pentru George Clooney

Lacul Como este special pentru actor, la nivel personal. Acolo, în 2013, și-a întâlnit prima dată soția Amal, în vârstă de 45 de ani, așa cum a dezvăluit într-un interviu din 2017, pentru The Hollywood Reporter.

La acea vreme, Amal s-a alăturat unei cine de grup la casa lui George, în timp ce trecea pe la Lacul Como în drum spre Cannes, Franța.

„Am văzut că este frumoasă, amuzantă și, evident, inteligentă”, a spus el, pentru THR.

Într-un episod din 2018 al emisiunii Netflix a lui David Letterman, numită „My Next Guest Needs No Introduction”, George și-a amintit prima lor întâlnire.

„Am primit un telefon de la agentul meu care mi-a spus: Am întâlnit această femeie care vine la tine acasă, cu care te vei căsători. Chiar a funcționat așa”, a spus el.

Cuplul avea să se căsătorească în 2014, în stațiunea Aman Canal Grande, din Veneția.

Lacul Como a fost decorul multor nopți romantice pentru cuplu, inclusiv una recentă, la Grand Hotel Tremezzo, în iulie. George a găzduit mulți prieteni celebri la vilă, de-a lungul anilor.

În 2004, distribuția filmului Ocean’s Twelve a vizitat vila. Apoi, în 2018, Jennifer Aniston a rămas la proprietate în timp ce filma pentru comedia „Murder Mystery”. Emily Blunt și John Krasinkski s-au căsătorit acolo, în 2010.

George a jucat un rol important în sprijinirea regiunii, atunci când a fost lovită de ploi abundente și alunecări de teren, în vara lui 2021. La acea vreme, 60 de locuitori au fost evacuați, conform Evening Standard. George i-a ajutat pe locuitori în eforturile de curățare.

În 2019, George a făcut echipă cu organizația de strângere de fonduri „Omaze” pentru un concurs în care un cuplu norocos a avut șansa de a-i întâlni pe soții Clooney la vila lor. Cei doi dețin, de asemenea, diverse alte proprietăți în întreaga lume, inclusiv în Franța, Marea Britanie și în Los Angeles.